Màn trình diễn bị chê “thảm họa” của nam ca sĩ tại Rồng Xanh 2026.

Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 47 (Blue Dragon Film Awards 2026) đã chính thức khép lại vào tối ngày 25/11/2026 tại Seoul, Hàn Quốc. Bên cạnh các giải thưởng điện ảnh quan trọng được xướng tên, tâm điểm chú ý của dư luận, truyền thông và khán giả đang đổ dồn vào màn trình diễn chúc mừng của nam ca sĩ Mark Lee. Lần đầu tiên mang ca khúc chủ đề mới mang tên What's Your Dream? Don't Have One thuộc album sắp phát hành Windmill lên một lễ trao giải lớn, cựu thành viên nhóm nhạc NCT đã phải đối mặt với làn sóng phản ứng trái chiều từ công chúng.

Màn trình diễn chúc mừng của nam ca sĩ Mark Lee tại Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 47 đang phải đối mặt với làn sóng phản ứng trái chiều từ công chúng

Khán giả Hàn Quốc bày tỏ sự thất vọng trước khả năng hát live của nam nghệ sĩ. Nhiều bình luận không ngần ngại nhận xét thẳng thắn rằng giọng hát của anh "dở kinh khủng" và hoàn toàn thiếu đi sự ổn định cần thiết cho một sân khấu mang tính trang trọng như Rồng Xanh. Bên cạnh yếu tố kỹ thuật thanh nhạc, sự xuất hiện của Mark Lee còn bị đánh giá là hoàn toàn "lạc quẻ" và gây tụt cảm xúc cho toàn bộ sự kiện. Khán giả liên tục đặt câu hỏi về tiêu chí lựa chọn nghệ sĩ biểu diễn của ban tổ chức, nhất là khi đem so sánh với những sân khấu chúc mừng đình đám tại các kỳ Rồng Xanh trước đây. Việc lựa chọn trình diễn một bài hát hoàn toàn bằng tiếng Anh, vốn chưa có độ phủ sóng rộng rãi và chưa ra mắt chính thức, đã tạo ra khoảng cách lớn với khán giả tham dự lẫn công chúng theo dõi qua màn ảnh nhỏ.

Nhiều bình luận không ngần ngại nhận xét thẳng thắn rằng giọng hát của anh "dở kinh khủng" và hoàn toàn thiếu đi sự ổn định cần thiết cho một sân khấu mang tính trang trọng như Rồng Xanh

Sự xuất hiện của Mark Lee còn bị đánh giá là hoàn toàn "lạc quẻ" và gây tụt cảm xúc cho toàn bộ sự kiện

Tranh cãi này cũng vô tình mở ra những cuộc thảo luận về thực lực thực sự của Mark Lee khi đặt trong bức tranh so sánh giữa quá khứ và hiện tại.Thời điểm còn hoạt động dưới sự quản lý của tập đoàn giải trí SM Entertainment, anh vốn được đánh giá là một trong những nghệ sĩ toàn năng khi đảm nhận đồng thời các vai trò rapper chính, dancer nổi bật và vocal hỗ trợ ổn định trong hệ thống NCT.

Thời điểm còn hoạt động dưới sự quản lý của tập đoàn giải trí SM Entertainment, anh vốn được đánh giá là một trong những nghệ sĩ toàn năng

Nam nghệ sĩ sinh năm 1999 tại Toronto, Canada, từng đóng góp quan trọng vào quá trình sáng tác và định hình phong cách cho nhiều dự án lớn của hệ thống NCT

Nam nghệ sĩ sinh năm 1999 tại Toronto, Canada, từng đóng góp quan trọng vào quá trình sáng tác và định hình phong cách cho nhiều dự án lớn của NCT U, NCT 127, NCT DREAM cũng như siêu nhóm SuperM. Anh cũng tạo ấn tượng khi phát hành các sản phẩm cá nhân như đĩa đơn Child, Golden Hour hay album đầu tay The Firstfruit.

Tháng 4/2026 đánh dấu bước ngoặt lớn khi Mark Lee chính thức kết thúc hợp đồng độc quyền 10 năm với SM Entertainment và rời khỏi hệ thống NCT. Tuy nhiên, khi rời bỏ hệ thống sản xuất bài bản cùng định hướng tạo hình chuyên nghiệp từ công ty quản lý cũ, phong cách trình diễn tối giản mà anh theo đuổi hiện tại lại vô tình để lộ những giới hạn rõ rệt về kỹ năng thanh nhạc cá nhân.

Mark Lee chính thức kết thúc hợp đồng độc quyền 10 năm với SM Entertainment và rời khỏi hệ thống NCT vào tháng 4/2026

Việc thiếu vắng một đội ngũ sản xuất định hình hình ảnh phù hợp khiến sân khấu tối giản theo phong cách cá nhân của nam ca sĩ trở nên thiếu thu hút đối với khán giả đại chúng

Nhiều ý kiến trên mạng xã hội chỉ ra rằng vai trò định hướng thương hiệu nghệ sĩ của SM Entertainment trước đây đã che lấp hiệu quả các điểm yếu kỹ thuật. Việc thiếu vắng một đội ngũ sản xuất định hình hình ảnh phù hợp khiến sân khấu tối giản theo phong cách cá nhân của nam ca sĩ trở nên thiếu thu hút đối với khán giả đại chúng.

Sau khi rời khỏi công ty cũ, anh thành lập hãng thu âm độc lập Upper Room vào tháng 6/2026 nhằm tự chủ hoàn toàn trong các hoạt động sáng tác và sản xuất âm nhạc. Định hướng mới của nam nghệ sĩ tập trung vào dòng nhạc tự sự, kết nối giữa thị trường Hàn Quốc và Mỹ, ưu tiên các trải nghiệm acoustic cá nhân hơn là các dòng nhạc Pop Dance thương mại.

Anh thành lập hãng thu âm độc lập Upper Room vào tháng 6/2026 nhằm tự chủ hoàn toàn trong các hoạt động sáng tác và sản xuất âm nhạc

Khi tách ra hoạt động độc lập, độ phủ sóng đại chúng của Mark Lee tại thị trường Hàn Quốc ghi nhận sự thu hẹp rõ rệt

Khi tách ra hoạt động độc lập, độ phủ sóng đại chúng của Mark Lee tại thị trường Hàn Quốc ghi nhận sự thu hẹp rõ rệt. Không còn sự hỗ trợ từ hệ thống truyền thông và các chiến dịch quảng bá quy mô lớn của tập đoàn cũ, các sản phẩm ra mắt gần đây như đĩa đơn My Friend hay Happiest chủ yếu tiếp cận nhóm khán giả trung thành thay vì tạo hiệu ứng bùng nổ trên các bảng xếp hạng âm nhạc nội địa. Điều này giải thích lý do vì sao sân khấu trình diễn các ca khúc mới lại trở nên xa lạ với phần đông công chúng theo dõi Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh 2026.

Mark Lee phải giải quyết những thách thức lớn về mặt thực lực trình diễn cá nhân khi hoạt động độc lập

Sân khấu chúc mừng gây tranh cãi tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh 2026 được xem là một thách thức lớn đối với Mark Lee trên con đường hoạt động độc lập. Khi bước ra khỏi bệ đỡ vững chắc của một tập đoàn giải trí hàng đầu, nghệ sĩ buộc phải đối mặt trực diện với những đòi hỏi khắt khe hơn về mặt thực lực trình diễn cá nhân. Đây sẽ là bài toán quan trọng mà nam ca sĩ cần phải giải quyết trước thềm phát hành album phòng thu thứ hai Windmill vào ngày 4/12 tới đây.

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