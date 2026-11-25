Đầy đủ danh sách kết quả tại Lễ trao giải Rồng Xanh 2026.

Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 47 (Blue Dragon Film Awards 2026) đã chính thức khép lại vào tối 25/11 tại Seoul, Hàn Quốc. Tâm điểm của đêm trao giải thuộc về Jeon Do Yeon khi nữ minh tinh được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với bộ phim Possible Love. Đây là lần thứ 3 cô giành giải Ảnh hậu Rồng Xanh, sau những chiến thắng với The Harmonium in My Memory và Secret Sunshine. Thành tích này giúp Jeon Do Yeon lập kỷ lục 3 lần chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những minh tinh hàng đầu điện ảnh Hàn Quốc.

Ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Sul Kyung Gu cũng có một đêm đáng nhớ khi giành chiến thắng với Possible Love. Đây là lần thứ 4 nam diễn viên được trao giải thưởng này tại Rồng Xanh, sau những chiến thắng với Peppermint Candy, Public Enemy và The Book of Fish. Thành tích đưa Sul Kyung Gu trở thành nam diễn viên đầu tiên trong lịch sử giải thưởng đạt 4 lần đăng quang ở hạng mục Ảnh đế. Việc cả hai diễn viên chính của Possible Love cùng được vinh danh cũng giúp bộ phim trở thành một trong những tác phẩm thắng lớn ở mùa giải năm nay.

(Ảnh: Chụp màn hình)

Cặp đôi chính Possible Love nhận giải Ảnh đế - Ảnh hậu (Ảnh: Naver)

Một trong những kết quả được chú ý là chiến thắng của Koo Kyo Hwan tại hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Trước đó, Lee Min Ho cũng góp mặt trong danh sách đề cử với The Assassin(s), bên cạnh những cái tên như Oh Jung Se, Eum Moon Suk và Zo In Sung. Tuy nhiên, chiếc cúp cuối cùng đã thuộc về Koo Kyo Hwan nhờ màn thể hiện trong COLONY. Như vậy, Lee Min Ho đã không thể có được chiến thắng tại mùa giải năm nay. Ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Cho Yeo Jeong tiếp tục nối dài thành tích cho Possible Love.

Koo Kyo Hwan và Cho Yeo Jeong nhận giải cho diễn viên phụ xuất sắc nhất (Ảnh: Naver)

Các giải thưởng dành cho thế hệ diễn viên mới cũng gọi tên những gương mặt đáng chú ý. Park Ji Hoon thắng Nam diễn viên mới xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong The King's Warden, trong khi Seo Su Bin được vinh danh ở hạng mục Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất với The World of Love. Đáng chú ý, Yoon Ga Eun cũng giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất nhờ chính tác phẩm The World of Love. Giải Đạo diễn mới xuất sắc nhất thuộc về Kim Mi Jo với The Journey to Gyeongju.

Ở hạng mục quan trọng nhất dành cho tác phẩm, HOPE của đạo diễn Na Hong Jin được xướng tên ở giải Phim xuất sắc nhất. Đây cũng là bộ phim dẫn đầu số lượng đề cử tại Rồng Xanh năm nay với tổng cộng 10 đề cử. Trong khi đó, The King's Warden dù chỉ giành 2 giải thưởng nhưng vẫn có một đêm đáng nhớ khi nhận giải Phim có lượng khán giả cao nhất. Tác phẩm đã thu hút 16,93 triệu lượt khán giả đến rạp, trở thành bộ phim có lượng người xem cao nhất trong năm.

(Ảnh: Naver)

HOPE chiến thắng thuyết phục (Ảnh: Naver)

Những giải thưởng chuyên môn còn lại lần lượt thuộc về các tác phẩm nổi bật. Possible Love thắng Kịch bản xuất sắc nhất; Good News mang về hai giải Thiết kế mỹ thuật xuất sắc nhất và Dựng phim xuất sắc nhất; HOPE chiến thắng ở hạng mục Quay phim và Ánh sáng xuất sắc nhất; Pavane được vinh danh với giải Âm nhạc xuất sắc nhất; HUMINT nhận giải Thành tựu kỹ thuật xuất sắc nhất ở lĩnh vực chỉ đạo hành động.

Ngoài ra, giải Ngôi sao được yêu thích nhất thuộc về Park Ji Hoon, Shin Min A, Park Ji Hyun và Oh Jung Se. Giải Cống hiến được trao cho cố diễn viên Ahn Sung Ki, người đã dành hơn 60 năm gắn bó và đóng góp cho nền điện ảnh Hàn Quốc. Đây cũng là một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc của đêm trao giải.