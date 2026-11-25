Buổi ra mắt phim Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ đang thu hút sự chú ý của đông đảo truyền thông và khán giả.

Tối ngày 25/11, thảm đỏ premiere phim Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ đã khiến không khí ở Vạn Hạnh Mall, thành phố TP.HCM nóng hơn bao giờ hết. Sau hai lần dời rạp, tác phẩm của Jack Carry On đã ấn định ngày khởi chiếu vào ngày 02/12. Đến chung vui cùng đoàn phim gồm những gương mặt nổi bật như Minh Hằng, Rima Thanh Vy, Khương Lê, Nhật Kim Anh,... là dàn sao Vbiz đình đám như Đông Nhi, Midu, siêu mẫu Hà Anh, Phạm Quỳnh Anh, Lương Thùy Linh, Hoàng Yến Chibi, Trần Ngọc Vàng, Trang Pháp...

Ekip và diễn viên Mẹ Mìn

Nhật Kim Anh

Khương Lê

Rima Thanh Vy

Thảm đỏ Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ

Là "Mẹ Mìn" trong phim, Minh Hằng xuất hiện tại thảm đỏ với chiếc váy cúp ngực màu đỏ thiết kế phần thân corset ôm sát. Bộ trang phục này được tạo điểm nhấn bằng những nếp xếp vải ở eo và hông. Chi tiết cut-out trước ngực giúp tổng thể thêm quyến rũ. Nữ diễn viên kết hợp son đỏ trầm, tóc ép thẳng buông sau lưng và vòng cổ nhiều tầng, mang đến diện mạo sắc sảo, trưởng thành và đầy cuốn hút.

Minh Hằng

Tại buổi ra mắt phim Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ, người hâm mộ cũng vô cùng phấn khích khi thấy sự xuất hiện của doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo. Không diện đồ cầu kỳ, sang trọng, cũng không xuất hiện trên thảm đỏ, ông xã của Minh Hằng chỉ âm thầm đứng dưới sân khấu, hướng mắt nhìn và cổ vũ vợ yêu, chỉ vậy thôi cũng đủ thấy "Mẹ Mìn" được cưng như thế nào.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo đến ủng hộ Minh Hằng ra mắt phim mới

Đông Nhi xuất hiện trên thảm đỏ phim Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ với diện mạo quyến rũ, nổi bật trong thiết kế váy ôm sát cuốn hút. Phom váy xẻ cổ sâu tôn lên bờ vai thon cùng vóc dáng "gái một con trông mòn con mắt" của bà mẹ hai con. Mái tóc nâu uốn sóng bồng bềnh cùng tone makeup sang trọng khiến người đẹp càng thêm phần mặn mà, kiêu kỳ. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nhan sắc của Đông Nhi vẫn khiến người đối diện khó lòng rời mắt. Bên cạnh cô là Phạm Quỳnh Anh cùng đồng hành đến ủng hộ người chị em thân thiết Minh Hằng.

Đông Nhi - Phạm Quỳnh Anh

Trong khi đó, Midu xuất hiện trong thiết kế váy cúp ngực màu đỏ burgundy, phủ họa tiết ren thêu nổi cầu kỳ. Kiểu tóc đen buộc gọn phía sau cùng layout trang điểm nhẹ nhàng giúp tôn lên đường nét thanh tú và làn da sáng của nữ diễn viên. Không quá phô trương, người đẹp ghi điểm với vẻ ngoài nền nã, sang trọng và nữ tính. Không chỉ là khách mời, Midu còn là nhà sản xuất trong dự án Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ.

Midu

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

Trần Ngọc Vàng

Trang Pháp

Hoàng Yến Chibi

Vĩnh Đam

Ái Phương

Đoàn Minh Anh

Lương Thùy Linh



