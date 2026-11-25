Không chỉ vậy, chính Thành Nghị cũng trở thành điểm trừ lớn nhất phim.

Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật từng được xem là một trong những dự án triển vọng nhất màn ảnh Hoa ngữ cuối năm 2026. Thế nhưng sau khi lên sóng, bộ phim với sự tham gia của Thành Nghị và Lâm Canh Tân lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Không chỉ thay đổi trọng tâm câu chuyện, Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật còn khiến Thành Nghị trở thành tâm điểm chỉ trích vì diễn xuất bị đánh giá là yếu nhất dàn diễn viên.

Trước ngày phát sóng, Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật có những con số quảng bá khá ấn tượng, với hơn 1,55 triệu lượt đặt trước và lượng ghế xem trực tuyến được đăng ký vượt 700.000. Tuy nhiên, sự kỳ vọng nhanh chóng chuyển thành tranh cãi chỉ sau vài tập đầu tiên. Một trong những vấn đề lớn nhất nằm ở cách ê-kíp điều chỉnh kịch bản.

Trong nguyên tác của Mã Bá Dung, câu chuyện được dẫn dắt qua góc nhìn của Ngô Định Duyên (Lâm Canh Tân), một bổ khoái què chân, mang nhiều nét bụi bặm và tính cách phức tạp. Thái tử Chu Chiêm Cơ (Thành Nghị) là nhân vật quan trọng, nhưng không phải trung tâm tuyệt đối của toàn bộ câu chuyện. Hành trình 15 ngày vượt quãng đường 2200 dặm từ Nam Kinh về Bắc Kinh để giành lại ngôi vị được nhìn qua trải nghiệm của một nhân vật xuất thân bình dân. Chính sự đối lập giữa thân phận của Ngô Định Duyên và những biến cố liên quan đến hoàng quyền tạo nên sức hấp dẫn riêng cho nguyên tác.

Khi chuyển thể, phim lại đẩy Chu Chiêm Cơ lên vị trí trung tâm, sự thay đổi này khiến vai trò của Ngô Định Duyên bị thu hẹp, từ người dẫn dắt câu chuyện trở thành nhân vật đồng hành, bảo vệ thái tử. Những giằng xé của Ngô Định Duyên trước hoàng quyền, cũng như mâu thuẫn giữa thù riêng và vận mệnh của dân chúng cũng không còn được khai thác sâu như trong nguyên tác.

Việc tập trung vào thái tử vốn có thể tạo ra một hướng kể chuyện khác, nhưng cách triển khai hiện tại lại chưa thuyết phục được khán giả. Điểm hấp dẫn nhất của câu chuyện là cuộc chạy đua sinh tử trong 15 ngày dường như bị giảm đi sức nặng. Thay vì tạo cảm giác gấp gáp của một hành trình liên tục bị truy sát, những tập đầu lại bị nhận xét là có nhịp phim chậm, thiếu áp lực. Phần hình ảnh và phục trang được đầu tư chỉn chu, nhưng không bù đắp được cảm giác thiếu căng thẳng, bụi bặm và hiểm nguy vốn là linh hồn của câu chuyện.

Đáng tiếc hơn, người đảm nhận vai trò trung tâm lại không tạo được sức thuyết phục. Thành Nghị bị khán giả chê diễn xuất cứng, biểu cảm hạn chế và thường xuyên lặp lại một kiểu thể hiện cảm xúc. Trong những tình huống khác nhau, từ gặp nguy hiểm, chứng kiến cảnh dân chúng chịu khổ đến lúc bị người thân cận phản bội, nam diễn viên vẫn thường xuyên sử dụng ánh mắt trợn lớn, nhíu mày và vẻ mặt căng cứng. Thay vì thể hiện sự hoảng loạn, bất lực hay chuyển biến tâm lý của một thái tử lần đầu rơi vào cảnh đường cùng, nhân vật nhiều lúc chỉ cho thấy vẻ đau khổ đơn điệu.

Đây là điểm trừ đáng kể bởi Chu Chiêm Cơ vốn có hành trình tâm lý nhiều biến động. Từ một thái tử sống trong nhung lụa, nhân vật phải đối mặt với truy sát, mất đi vị thế và từng bước trưởng thành giữa hiểm cảnh. Vai diễn cần thể hiện được sự chuyển biến từ kiêu ngạo, hoang mang đến bản lĩnh gánh vác đại cục. Chỉ có điều, Thành Nghị lại chưa tạo ra được những sắc thái đủ rõ ràng. Khuôn mặt có phần sưng cứng, biểu cảm thiếu linh hoạt càng khiến nhân vật trở nên xa cách, không toát lên khí chất của một người sinh ra trong hoàng thất.

Đặt cạnh những diễn viên thực lực như Trương Chí Kiên, Trần Sổ và Lý Nãi Văn, hạn chế của Thành Nghị càng lộ rõ. Đặc biệt, đài từ và cách nhả chữ của anh tiếp tục là điểm gây bàn tán. Trong một bộ phim chính kịch sử dụng lời thoại gốc, từng câu thoại cần có nhịp điệu, trọng âm và cảm xúc phù hợp. Nhưng cách thể hiện của Thành Nghị bị nhận xét là thiếu sức nặng, nhiều đoạn giống đọc trả bài hơn là thực sự đối thoại với bạn diễn.

Thành Nghị từng ghi dấu ấn với vai Lý Liên Hoa trong Liên Hoa Lâu, nhưng thành công đó dường như chưa được chuyển hóa thành bước tiến rõ rệt ở những vai diễn tiếp theo. Việc liên tục đảm nhận các nhân vật mang màu sắc bi thương, chịu nhiều tổn thương, gắn với hình tượng mong manh khiến cách thể hiện của anh trở nên một màu. Với Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật, Thành Nghị có cơ hội thử sức trong một dự án chính kịch quy mô lớn, nhưng những hạn chế về biểu cảm và đài từ khiến anh chưa thể gánh vác vai trò nam chính như kỳ vọng.

Thất bại của bộ phim không thể quy hoàn toàn cho một diễn viên. Cách thay đổi trọng tâm so với nguyên tác, nhịp kể thiếu căng thẳng và việc xây dựng các nhân vật phụ chưa đủ chiều sâu đều góp phần làm giảm sức hấp dẫn của tác phẩm. Dù vậy, khi Chu Chiêm Cơ được đặt vào vị trí trung tâm, diễn xuất của Thành Nghị trở thành yếu tố quyết định phần lớn cảm nhận của khán giả. Một nam chính có nhiều đất diễn nhưng không đủ sức thuyết phục sẽ khó khiến người xem muốn đồng hành cùng hành trình của nhân vật.