Chia sẻ của nữ diễn viên khiến netizen không khỏi bất ngờ.

Hoàng Hậu Tái Hôn (The Remarried Empress) đang tiến đến chặng cuối sau hành trình phát sóng trên Disney+. Trong ngày 25/11, bộ phim chính thức tung ra hai tập cuối cùng là tập 9 và 10, khép lại câu chuyện về cuộc hôn nhân đổ vỡ của Hoàng hậu Navier và màn tái hôn gây chấn động hoàng gia. Được chuyển thể từ bộ webtoon đình đám từng thu hút gần 3 tỷ lượt xem trên toàn cầu, tác phẩm quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng gồm Shin Min Ah, Joo Ji Hoon, Lee Jong Suk và Lee Se Young. Ngay từ trước khi lên sóng, dự án đã tạo sức nóng với các suất chiếu giới thiệu tại Liên hoan phim quốc tế Busan bán hết vé, lọt top 10 hàng loạt quốc gia trên thế giới.

Không chỉ nhận được sự quan tâm nhờ màn kết hợp của bộ ba Shin Min Ah - Joo Ji Hoon - Lee Jong Suk, Hoàng Hậu Tái Hôn còn giúp Lee Se Young ghi điểm trong mắt người hâm mộ khi hóa thân thành Rashta, cô nô lệ bỏ trốn từng bước chen chân vào hoàng cung và nuôi tham vọng trở thành hoàng hậu. Trái ngược với hình tượng nhân vật gây nhiều tranh cãi trên màn ảnh, Lee Se Young ngoài đời lại được yêu mến bởi vẻ đẹp ngọt ngào cùng hành trình theo đuổi diễn xuất. Cô vốn là diễn viên nhí nổi tiếng, nhưng từng có giai đoạn chật vật đến mức phải tự tìm mọi cách để công ty quản lý giao việc cho mình.

Câu chuyện này từng được nữ diễn viên tiết lộ trong chương trình You Quiz on the Block phát sóng tháng 9/2024. Khi kể lại quãng thời gian sự nghiệp chững lại, Lee Se Young khiến khán giả bất ngờ khi thừa nhận bản thân từng thường xuyên đến văn phòng công ty quản lý chỉ để dọn dẹp, rửa bát, pha cà phê và tìm cách khiến nhân viên không quên mất sự tồn tại của mình. Thậm chí, cô còn chủ động đề nghị công ty làm một cuốn lịch có in hình bản thân để mọi người ngày nào cũng nhìn thấy gương mặt cô.

Lee Se Young cho biết thời điểm đó công ty quản lý có khoảng 20 diễn viên, vì vậy cô luôn lo nhân viên sẽ quên mất mình. Thay vì ngồi chờ người phụ trách chủ động tìm kiếm vai diễn, cô tự đến văn phòng mỗi ngày, hỏi xem có dự án nào đang tuyển diễn viên, xin được đọc cả những kịch bản vốn không được gửi cho mình và liên tục đề nghị công ty sắp xếp các buổi gặp gỡ với ê-kíp sản xuất. Sự xuất hiện với tần suất dày đặc của nữ diễn viên cuối cùng cũng khiến ban lãnh đạo phải lên tiếng. Lee Se Young hài hước kể giám đốc bộ phận và CEO từng nói với nhân viên rằng: "Hãy giao cho cô ấy công việc bên ngoài đi!". MC Yoo Jae Suk nghe đến đây liền đùa rằng có lẽ CEO đã cảm thấy áp lực, chán ngán khi ngày nào cũng phải nhìn thấy cô. Lee Se Young thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, đó chính là ý định của tôi".

Lee Se Young cho biết năm 2015, khi bắt đầu sống tự lập và theo học đại học, cô gần như không có việc làm. Tiền thuê nhà vẫn phải thanh toán hàng tháng nhưng các lời mời diễn xuất lại thưa thớt. Trớ trêu hơn, dù đã có nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô vẫn bị xem như một gương mặt mới khi muốn chuyển sang đảm nhận các vai diễn trưởng thành. Những vai diễn dành cho người mới thì cô khó được lựa chọn vì đã nổi tiếng từ nhỏ, trong khi những vai trưởng thành lại đòi hỏi cô phải chứng minh năng lực bằng thực lực.

Không muốn để sự lo lắng khiến bản thân chùn bước, cô tìm đến các lớp đào tạo diễn xuất để cải thiện kỹ năng. Cô còn nhận nhiều công việc bán thời gian, trong đó có làm nhân viên quán cà phê, để trang trải sinh hoạt phí. Có thời điểm, Lee Se Young phải uống tới 8 ly espresso mỗi ngày để chống chọi với lịch trình dày đặc. Đặc biệt, trong giai đoạn không có nhiều dự án, Lee Se Young còn duy trì thói quen tập 1.000 lần squat mỗi ngày. Cô cho rằng bản thân không thể giải quyết sự bất an bằng cách ngồi lo lắng, vì vậy phải chuẩn bị thể lực và năng lực diễn xuất để sẵn sàng ngay khi cơ hội xuất hiện.

Dành cho những ai chưa biết, Lee Se Young bước chân vào ngành giải trí từ khi mới 5 tuổi và sớm trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Hàn Quốc. Cô khởi đầu với vai trò diễn viên nhí, góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình đình đám, đặc biệt là Nàng Dae Jang Geum (2003), tác phẩm giúp tên tuổi cô đến gần hơn với khán giả. Thời điểm ấy, Lee Se Young thường đảm nhận phiên bản thời nhỏ của các nhân vật nữ chính, gây thiện cảm nhờ gương mặt sáng, lối diễn tự nhiên và khả năng thể hiện cảm xúc khá linh hoạt.

Sau giai đoạn bước ra khỏi hình tượng sao nhí, Lee Se Young dần khẳng định vị trí với những vai diễn trưởng thành hơn. Bước ngoặt đến vào năm 2016 khi cô tham gia The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop, bộ phim gia đình đạt tỷ suất người xem cao và giúp cô giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Baeksang Arts Awards. Tiếp đó, cô liên tục thử sức với nhiều thể loại khác nhau: từ vai diễn có ba nhân cách trong A Korean Odyssey (2017), hoàng hậu Yoo So Woon trong The Crowned Clown (2019), bác sĩ trong Doctor John đến nữ điều tra viên trong Memorist và Kairos (2020). Những lựa chọn đa dạng này giúp Lee Se Young thoát khỏi hình ảnh diễn viên nhí năm nào, đồng thời cho thấy khả năng thích nghi với các dạng nhân vật có tính cách và màu sắc riêng biệt.

Tên tuổi Lee Se Young thực sự bứt phá vào năm 2021 với The Red Sleeve, trong đó cô hóa thân thành cung nữ Sung Deok Im - người phụ nữ đứng trước lựa chọn giữa tình yêu và khát vọng tự do. Diễn xuất giàu cảm xúc, đặc biệt ở những phân đoạn giằng xé nội tâm, giúp cô nhận được nhiều lời khen và mang về giải Nữ diễn viên xuất sắc tại MBC Drama Awards. Sau thành công này, Lee Se Young tiếp tục đảm nhận vai chính trong The Law Cafe (2022), The Story of Park's Marriage Contract (2023), What Comes After Love (2024) và Motel California (2025).