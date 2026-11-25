Phản ứng của Trấn Thành trước đề nghị "xót ví" này.

Đường đua phim Tết 2027 đang dần nóng lên khi đã có 3 dự án điện ảnh Việt được công bố kế hoạch ra mắt trong giai đoạn này, gồm EM, Thám Tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim, Loạn Thế: Nghĩa Khí Anh Hùng. Sự góp mặt của nhiều đạo diễn, nhà sản xuất có tên tuổi cùng những tác phẩm trải dài từ tâm lý, giật gân, trinh thám đến hành động khiến cuộc cạnh tranh phòng vé năm nay càng thêm khó đoán. Giữa dàn đối thủ đa dạng, EM của Trấn Thành vẫn được xem là một trong những ứng viên sáng giá cho ngôi vương doanh thu. Sau chuỗi hit gồm Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai, Bô Tứ Báo Thủ và Thỏ Ơi!!, Trấn Thành đã xây dựng được thương hiệu phim Tết có sức hút đại chúng và khả năng tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ.

Trong một đoạn clip hậu trường Running Man Vietnam mới được chia sẻ trên MXH, Anh Tú Atus bất ngờ đề xuất Trấn Thành lì xì cả dàn cast bằng iPhone đời mới nhất thay vì tiền mặt nếu chương trình tiếp tục có mùa 4 vào năm sau. Chưa dừng lại ở đó, nam diễn viên còn nhanh chóng chốt kèo: nếu phim Tết 2027 của đàn anh đạt 6.000 suất chiếu trong một ngày, 7 thành viên còn lại sẽ được tặng iPhone mới toanh. Trước pha đòi quà có phần thẳng thắn của đồng nghiệp, Quang Trung cũng lên tiếng trêu chọc: “Ý là Hai làm phim cũng cực thì mình liên quan gì mà đòi iPhone vậy ta?”. Trấn Thành phải mất một lúc mới định thần, thậm chí thừa nhận bản thân cũng suy nghĩ mãi về lý do Anh Tú Atus đưa ra lời đề nghị này.

Các thành viên Running Man đòi Trấn Thành lì xì iPhone đời mới nếu EM đạt 6.000 suất chiếu

Đoạn hội thoại khiến khán giả thích thú bởi màn tung hứng tự nhiên, hài hước giữa Trấn Thành và các thành viên Running Man. Nhiều người không khỏi bật cười trước pha “bào tiền” không khoan nhượng của Anh Tú Atus, Quang Trung, Lan Ngọc, đồng thời cho rằng lời hứa tặng iPhone của Trấn Thành chẳng khác nào mở ra một cuộc chạy đua doanh thu cho EM.

Dù nghe tưởng đùa nhưng chuyện này không hẳn là bất khả thi, bởi Trấn Thành vốn sở hữu thành tích phòng vé siêu khủng. Đặc biệt, Thỏ Ơi!! từng lập hàng loạt kỷ lục trong dịp Tết 2026: bán 130.000 vé đặt trước, thu 50 tỷ đồng chưa đầy 24 giờ, cán mốc 100 tỷ đồng chỉ sau khoảng 2,5 ngày và cuối cùng đạt gần 450 tỷ đồng. Riêng ngày mùng 4 Tết, phim thu về khoảng 41 tỷ đồng, xác lập kỷ lục doanh thu trong ngày của phim Việt tại thời điểm đó.

Phim Trấn Thành nhiều suất chiếu, doanh thu cao là chuyện thường tình

Trước đó, Mai cũng từng chứng minh sức bán vé đáng nể khi đạt hơn 25,4 tỷ đồng ngay ngày đầu công chiếu, với 255.711 vé bán ra trên 5.401 suất chiếu. Mốc 6.000 suất chiếu/ngày nghe qua có vẻ là một thử thách lớn, nhưng với thành tích mà nam nghệ sĩ từng đạt được, việc tặng iPhone cho cả dàn cast cũng chưa hẳn là viễn cảnh quá xa vời. Dân mạng còn hào hứng chờ xem liệu EM có thể tiếp tục tạo nên một mùa phim Tết thắng lớn, và Trấn Thành sẽ phải chuẩn bị sẵn một khoản ngân sách kha khá để chiều lòng hội anh em Running Man.

Một số bình luận của netizen: - Tú ơi, cẩn thận Hai cấm Tú cho đóng phim cùng nữa đó. - 7 iPhone đời mới thì cũng hơi khoai à nha. - Mấy nhỏ ơi, mấy nhỏ ác với Hai quá trời. - Trêu thế chứ phim của Xìn thì tui tin tưởng 100%, chắc chắn bùng nổ. - Manifest phim thành công để mấy đứa em nheo nhóc của Hai có lì xì là điện thoại mới.

Sau thành công của Thỏ Ơi!!, Trấn Thành đang chuẩn bị trở lại đường đua phim Tết 2027 với dự án điện ảnh mang tên EM. Phim chính thức khai máy vào ngày 7/8/2026 và hoàn tất ghi hình vào giữa tháng 10, hiện bước vào giai đoạn hậu kỳ. Tác phẩm dự kiến ra rạp vào mùng 1 Tết Đinh Mùi, tức ngày 6/2/2027. Theo chia sẻ của Trấn Thành trong buổi khai máy, ban đầu anh đã chuẩn bị một dự án khác cho mùa phim năm nay, nhưng quyết định gác lại sau khi đọc kịch bản EM. Nam đạo diễn cho biết câu chuyện đã tạo cho anh sự rung động đặc biệt, thôi thúc anh ưu tiên thực hiện bộ phim này.

Dàn cast giấu mặt của EM

Ở thời điểm hiện tại, nội dung và thể loại của EM vẫn được giữ kín. Trấn Thành chưa tiết lộ câu chuyện phim xoay quanh chủ đề gì, cũng chưa công bố danh sách diễn viên chính thức. Điều này càng khiến dự án trở thành tâm điểm bàn luận, đặc biệt khi những hình ảnh hậu trường được chia sẻ đều có phần che giấu danh tính các gương mặt tham gia. Tóc Tiên, Võ Điền Gia Huy, Trần Ngọc Vàng hay Hoa hậu Thanh Thủy là những cái tên từng được khán giả réo gọi, song tất cả vẫn dừng ở mức đồn đoán, chưa được ê-kíp xác nhận. Trước đó, Trấn Thành cũng từng bày tỏ mong muốn đưa Pháo, Lamoon và Phương Mỹ Chi vào một dự án phim Tết, nhưng chưa có thông tin cho thấy những nghệ sĩ này đã nhận vai trong EM.