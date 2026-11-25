Đạo diễn Victor Vũ cùng dàn diễn viên Thám Tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim giao lưu với khán giả, chia sẻ hành trình đưa văn hóa Bắc Bộ lên màn ảnh.

Tối 23/11, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, đoàn làm phim Thám Tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim có dịp gặp gỡ khán giả trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa Việt Nam. Buổi giao lưu thu hút đông đảo người hâm mộ, đồng thời hé lộ những câu chuyện về quá trình thực hiện bộ phim, các nhân vật mới và chất liệu văn hóa được khai thác trong phần tiếp theo.

Các diễn viên mặc trang phục trong phim tại buổi giao lưu.

Xuất hiện tại sự kiện có đạo diễn Victor Vũ, nhà sản xuất kiêm diễn viên Đinh Ngọc Diệp (vai Hai Mẫn) cùng dàn diễn viên Quốc Huy (thám tử Kiên), Vĩnh Đam (thám tử Quyết), Rima Thanh Vy (Đào), Lynhci (Liễu), Phương Trà My (Xoan) và Trầm Minh Hoàng (Văn Tài). Các thành viên ê-kíp lần lượt giới thiệu nhân vật, chia sẻ về hành trình ghi hình của bộ phim.

Phan Mạnh Quỳnh tiếp tục gắn bó với đạo diễn Victor Vũ trong tác phẩm mới.

Mở màn chương trình, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh bất ngờ xuất hiện, trình diễn ca khúc Lời hẹn - nhạc phim Thám Tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim. Chia sẻ về cảm hứng sáng tác, nam ca sĩ cho biết anh đưa chất liệu dân ca vào bài hát nhằm phù hợp với bối cảnh văn hóa Bắc Bộ của phim. Ca khúc được xây dựng từ góc nhìn của một cô gái, lấy cảm hứng từ nhân vật Liễu và những giằng xé nội tâm. Vì vậy, âm nhạc có những đoạn mang màu sắc ma mị, kết hợp cùng tiếng đàn nhị, đàn đáy và sáo do các nghệ nhân thể hiện, góp phần tạo nên không khí riêng cho tác phẩm.

Với bối cảnh Việt Nam thế kỷ XIX, bộ phim tiếp tục khai thác những nét văn hóa đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Đạo diễn Victor Vũ cho biết lựa chọn bối cảnh miền Bắc trong các dự án gần đây phần lớn xuất phát từ nguyên tác văn học, đồng thời cũng là cơ hội để anh khám phá sâu hơn về văn hóa, lối sống và con người nơi đây. “Càng tìm hiểu, Victor càng thấy văn hóa Bắc Bộ có nhiều điều thú vị về lối sống và con người. Victor mong rằng qua bộ phim, khán giả sẽ có thêm cơ hội khám phá và cảm nhận vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam”, đạo diễn chia sẻ.

Nhà sản xuất, diễn viên Đinh Ngọc Diệp tặng quà cho khán giả trong buổi giao lưu.

Ở góc độ sản xuất, Đinh Ngọc Diệp cho biết ê-kíp dành nhiều tâm huyết nghiên cứu, tái hiện các chi tiết văn hóa, từ không gian phố xá đến nếp sinh hoạt của người Việt xưa. Theo nữ diễn viên, văn hóa Việt Nam có chiều sâu và sự phong phú, vì vậy đoàn phim mong muốn góp phần đưa những giá trị này đến gần hơn với khán giả hiện đại.

Trong phần phim mới, nhân vật Hai Mẫn do Đinh Ngọc Diệp đảm nhận sẽ có vai trò gắn bó hơn với diễn biến chính của câu chuyện. Nữ diễn viên bật mí mối quan hệ giữa Hai Mẫn và Thám tử Kiên cũng sẽ có những chuyển biến mới, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả.

Trở lại với vai Thám tử Kiên, Quốc Huy tiết lộ một trong những thử thách lớn nhất của đoàn phim là điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Quảng Bình. Nhiều cảnh quay ngoại cảnh được thực hiện trong thời tiết nắng nóng, có thời điểm nhiệt độ vượt 40 độ C, trong khi bối cảnh đông diễn viên và yêu cầu hoạt động liên tục càng khiến quá trình ghi hình thêm vất vả. Dù vậy, nam diễn viên kỳ vọng bộ phim sẽ mang đến trải nghiệm hấp dẫn với nhiều bộ cổ phục thuộc các tầng lớp khác nhau cùng những chi tiết văn hóa đặc sắc. Anh mong tác phẩm có thể khơi gợi sự quan tâm của khán giả trẻ đối với lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Quốc Huy lần thứ 3 vào vai thám tử Kiên.

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc, phần phim mới còn giới thiệu các diễn viên lần đầu tham gia thế giới “thám tử Kiên”. Vĩnh Đam, đảm nhận vai thám tử Quyết - người trợ lý của Kiên - cho biết dự án là cơ hội để anh trau dồi diễn xuất, thể lực và kiến thức văn hóa. Nam diễn viên cũng chia sẻ ê-kíp đã cùng nỗ lực để mang đến một sản phẩm chỉn chu.

Với Phương Trà My, vai Xoan là nhân vật có tạo hình và đặc điểm khác biệt, đòi hỏi nhiều thử thách trong diễn xuất. Nữ diễn viên cho biết quá trình phân tích nhân vật cùng đạo diễn Victor Vũ và luyện tập với các thành viên đoàn phim giúp cô hiểu rõ hơn tâm lý, thần thái cũng như cách thể hiện những phân cảnh giàu cảm xúc.

Rima Thanh Vy cũng đánh dấu màn tái hợp với Victor Vũ sau hơn 10 năm kể từ lần đầu hợp tác. Nữ diễn viên bày tỏ niềm vui khi có cơ hội trở lại trong một dự án điện ảnh của đạo diễn sau quãng thời gian trưởng thành hơn trong nghề.

Trong khi đó, Lynhci cho biết việc tham gia bộ phim lấy bối cảnh thời kỳ trước đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tác phong và cách sinh hoạt để hòa nhập với thế giới nhân vật. Trầm Minh Hoàng, đảm nhận vai Văn Tài - chủ tiệm vàng - cũng hé lộ phim có những phân cảnh hành động và hẹn khán giả khám phá khi tác phẩm ra rạp.

Đoàn phim chụp ảnh kỷ niệm cùng người hâm mộ.

Buổi giao lưu tại Ngày hội Văn hóa Việt Nam là dịp để đoàn phim giới thiệu rộng rãi hơn dự án đến công chúng, đồng thời chia sẻ những nỗ lực đưa chất liệu văn hóa truyền thống vào ngôn ngữ điện ảnh. Với câu chuyện trinh thám trong bối cảnh Việt Nam thế kỷ XIX, Thám Tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kimtiếp tục hướng đến việc khai thác vẻ đẹp văn hóa, con người Việt Nam và tạo sự kết nối với khán giả trẻ. Bộ phim sẽ công chiếu vào mùng 1 Tết Nguyên đán Đinh Mùi (6/2/2027).