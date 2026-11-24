Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, nhìn lại phim Việt trong năm 2026, có thể nhận ra một điểm thú vị khi văn hóa dân tộc đang trở thành nguồn chất liệu được nhiều nhà làm phim quan tâm và khai thác theo những cách khác nhau.

Nhìn vào hành trình của phim Việt năm 2026, dễ nhận ra việc các nhà làm phim đang tìm đến những chất liệu bản địa đa dạng hơn, đưa lịch sử, di sản và đời sống văn hóa của người Việt vào nhiều thể loại khác nhau, từ huyền sử, kinh dị đến tâm lý, tình cảm và hài hước. Đó có thể là một truyền thuyết được lưu truyền qua hàng trăm năm, một nghi lễ tâm linh ở vùng núi, tục thờ cá Ông của ngư dân miền biển, một làng nghề truyền thống hay đơn giản là món ăn gắn với ký ức của nhiều thế hệ.

Đáng chú ý, không ít tác phẩm lựa chọn những câu chuyện mang đậm dấu ấn vùng miền thay vì sử dụng một bối cảnh Việt Nam chung chung. Có phim đưa khán giả trở về thời kỳ đầu dựng nước, có phim khai thác những truyền thuyết dân gian ít được biết đến, cũng có phim kể về nghề phở, văn hóa làng biển hay đời sống tại một nông trường miền núi. Điều này mở ra một góc nhìn thú vị khi văn hóa Việt không chỉ là chất liệu dành riêng cho phim lịch sử hay những tác phẩm mang tính giáo dục, mà hoàn toàn có thể trở thành linh hồn của các bộ phim giải trí hướng đến đông đảo khán giả.

Từ huyền sử nghìn năm đến những câu chuyện dân gian được đánh thức

Một trong những tác phẩm đáng chú ý nhất khi bàn về văn hóa dân tộc trong điện ảnh Việt năm nay là Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh. Không đơn thuần kể lại một sự kiện lịch sử, bộ phim lựa chọn khai thác chất liệu huyền sử gắn với Đinh Tiên Hoàng và vùng đất cố đô Hoa Lư. Tác phẩm lấy cảm hứng từ truyền thuyết về 7 tráng sĩ nhận nhiệm vụ đưa 99 cỗ quan tài của nhà vua đi theo 7 hướng nhằm đánh lạc hướng những kẻ có ý đồ xâm phạm, bảo vệ thi hài tiên đế và linh khí Đại Cồ Việt.

Đây là một hướng tiếp cận đáng chú ý bởi thay vì đặt trọng tâm vào những nhân vật quyền lực hay các trận chiến lớn, bộ phim lựa chọn kể câu chuyện từ góc nhìn của những con người mang sứ mệnh bảo vệ nhà vua và giang sơn. Lòng trung nghĩa, tinh thần phụng sự đất nước không cần được lưu danh sử sách, tình thầy trò, tình cảm gia đình, tình yêu trong nghịch cảnh và ý thức bảo vệ non sông trở thành những giá trị xuyên suốt câu chuyện. Phim cũng đưa khán giả đến với không gian thiên nhiên Ninh Bình, nơi những dãy núi đá, hang động và cảnh quan gắn với lịch sử Hoa Lư góp phần tạo nên thế giới điện ảnh riêng.

Đáng chú ý, dự án được thực hiện sau 83 ngày ghi hình tại Ninh Bình, trong khuôn khổ hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình và Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam. Việc lựa chọn một vùng đất giàu di sản làm bối cảnh vừa phục vụ yêu cầu thẩm mỹ mà vừa cho thấy tiềm năng kết nối giữa điện ảnh với quảng bá văn hóa, du lịch địa phương. Thông qua một câu chuyện có sức hấp dẫn của thể loại phiêu lưu, hành động, những dấu ấn lịch sử của triều Đinh và vùng đất cố đô có cơ hội tiếp cận gần hơn với khán giả đại chúng, đặc biệt là người trẻ.

(Ảnh: NSX)

(Ảnh: NSX)

Nếu Hộ Linh Tráng Sĩ tìm về huyền sử thời kỳ đầu dựng nước thì Huyền Tình Dạ Trạch lại đưa lên màn ảnh một trong những truyền thuyết tình yêu nổi tiếng nhất của người Việt: Chử Đồng Tử - Tiên Dung. Câu chuyện về chàng trai nghèo và nàng công chúa vượt qua những định kiến về thân phận để đến với nhau vốn đã tồn tại lâu đời trong tâm thức dân gian. Bộ phim vừa kể lại mối tình huyền thoại vừa tái hiện không gian sinh sống của người Việt cổ tại vùng bãi bồi, đầm lầy ven sông Hồng. Đặc biệt, các chi tiết về kiến trúc, đạo cụ và không gian làng xóm được xây dựng dựa trên những nghiên cứu khảo cổ, dấu ấn văn hóa Đông Sơn. Đây là cách để điện ảnh đưa một câu chuyện quen thuộc bước ra khỏi những trang truyền thuyết, trở thành một thế giới hình ảnh cụ thể hơn.

Có thể thấy, hai bộ phim cùng tìm về quá khứ nhưng lựa chọn hai hướng kể khác nhau. Một tác phẩm khai thác tinh thần trung nghĩa, bảo vệ non sông thông qua câu chuyện huyền sử gắn với triều Đinh; tác phẩm còn lại tìm đến tình yêu, lòng nhân ái và khát vọng vượt qua định kiến từ truyền thuyết Chử Đồng Tử - Tiên Dung. Điểm chung là cả hai đều cho thấy lịch sử và văn hóa dân tộc không chỉ có thể được kể bằng những sự kiện đã được ghi chép, mà còn có thể mở rộng qua truyền thuyết, huyền thoại và những câu chuyện được cộng đồng lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Bên cạnh dòng phim huyền sử, năm 2026 cũng chứng kiến sự hiện diện đáng kể của những tác phẩm khai thác tín ngưỡng và truyền thuyết dân gian trong dòng phim kinh dị. Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng lấy cảm hứng từ giai thoại về loài quỷ khát máu trong truyền thuyết của đồng bào miền núi phía Bắc. Bối cảnh bản làng, rừng thiêng, những quan niệm về thế giới vô hình và nỗi sợ được truyền từ đời này sang đời khác tạo nên màu sắc riêng cho tác phẩm. Thay vì sử dụng một thế lực siêu nhiên hoàn toàn xa lạ, bộ phim tìm đến chất liệu bản địa để xây dựng câu chuyện kinh dị mang dấu ấn Việt Nam.

(Ảnh: NSX)

(Ảnh: NSX)

Trong khi đó, Heo Năm Móng khai thác truyền thuyết về Cô Năm Hợi, xoay quanh một khu mộ tại miếu Ông Tà và những câu chuyện về linh hồn trừng phạt người mang tội lỗi. Những giai thoại dân gian, niềm tin tâm linh và không gian làng quê trở thành nền tảng cho hành trình điều tra những hiện tượng bí ẩn trong phim. Còn Quỷ Nhập Tràng 2 tiếp tục khai thác những quan niệm về người đã khuất, thế giới tâm linh và đời sống gắn với một xưởng nhuộm truyền thống.

Việc đưa những chất liệu này lên màn ảnh cho thấy văn hóa dân gian vẫn còn rất nhiều câu chuyện chưa được khai thác hết. Những điều từng chỉ tồn tại trong lời kể của người lớn tuổi, những giai thoại gắn với một vùng đất hay những niềm tin tâm linh trong cộng đồng nay có thể được tiếp cận bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại. Tuy nhiên, đây cũng là thử thách đối với các nhà làm phim. Tín ngưỡng không đơn thuần là những hình ảnh kỳ bí để tạo hiệu ứng giật gân. Muốn khai thác hiệu quả, tác phẩm cần hiểu được nguồn gốc, ý nghĩa của các tập tục và tôn trọng đặc trưng văn hóa của từng cộng đồng.

Từ bát phở đến làng biển, những điều bình dị cũng làm nên bản sắc Việt

Không chỉ tìm về lịch sử hay thế giới tâm linh, điện ảnh Việt năm nay còn cho thấy văn hóa dân tộc có thể được kể từ những điều gần gũi nhất trong đời sống. Một trong những ví dụ tiêu biểu là Mùi Phở, bộ phim lựa chọn món ăn quen thuộc của người Việt làm trung tâm câu chuyện. Phở vốn không đơn thuần là một món ăn, mà còn gắn với ký ức gia đình, những bí quyết nghề nghiệp và niềm tự hào của nhiều thế hệ người làm nghề.

Để đưa chất liệu này lên màn ảnh, ekip đã dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu về nghề phở tại Nam Định, một trong những cái nôi của phở Việt. Từ việc chọn gạo, tráng bánh, ninh nước dùng đến cách giữ lửa, giữ hương, các công đoạn đều được tìm hiểu nhằm tạo nên không khí làng nghề chân thực hơn. Câu chuyện gia đình trong phim cũng mở ra một vấn đề đáng suy ngẫm khi thế hệ trước muốn gìn giữ nghề truyền thống, thế hệ sau lại có những lựa chọn và khát vọng riêng, điều gì sẽ giúp những giá trị ấy tiếp tục được truyền lại? Ở đây, bát phở không chỉ là một món ăn xuất hiện trên bàn, mà trở thành biểu tượng của ký ức, tình thân và sự tiếp nối. Những giá trị văn hóa đôi khi không nằm ở các di tích hay công trình đồ sộ, mà được lưu giữ trong chính những công việc, bí quyết và thói quen sinh hoạt tưởng như rất bình thường.

(Ảnh: NSX)

Một lát cắt khác về văn hóa vùng miền xuất hiện trong Báu Vật Trời Cho. Bộ phim đưa khán giả đến với đời sống của người dân vùng biển Nam Trung Bộ, nơi tục thờ cá Ông, nghề làm mắm và những phong tục gắn với cuộc sống ngư dân được đan cài vào câu chuyện. Biển trong tác phẩm ngoài là phông nền để tạo nên những khuôn hình đẹp, thì còn là không gian sống, nơi hình thành những tập quán và niềm tin riêng của cộng đồng.

Tục thờ cá Ông là một nét tín ngưỡng đặc trưng của nhiều cộng đồng cư dân ven biển Việt Nam, thể hiện niềm tin, sự tôn kính đối với loài vật gắn bó với đời sống ngư dân. Việc đưa chất liệu này vào một bộ phim giải trí giúp khán giả có thêm cơ hội tiếp cận những tập quán không phải ai cũng hiểu rõ, nhất là những người sống ở các đô thị xa biển. Tương tự, nghề làm mắm cũng không chỉ là một hoạt động mưu sinh mà còn gắn với kinh nghiệm, tập quán và văn hóa ẩm thực của cư dân vùng biển.

(Ảnh: NSX)

(Ảnh: NSX)

Trong khi đó, Bò Sữa Bay đưa khán giả trở lại nông trường bò sữa Mộc Châu thời bao cấp. Câu chuyện về nhóm công nhân tìm cách đánh cắp công thức sữa bí mật để đổi đời được đặt trong không gian lao động đặc trưng của một nông trường miền núi thời kỳ đầu đổi mới. Bộ phim không khai thác di sản theo nghĩa truyền thống, nhưng lại có giá trị ở việc tái hiện một lát cắt đời sống, một không gian lao động và ký ức của một vùng đất trong giai đoạn cụ thể. Những phương tiện, đạo cụ, cảnh quan và sinh hoạt tại nông trường góp phần tạo nên màu sắc riêng mà một bối cảnh giả định chung chung khó có thể thay thế.

Đáng chú ý hơn, Chị Chị Em Em 3 cho thấy chất liệu văn hóa dân gian có thể được đưa vào một tác phẩm mang màu sắc tâm lý, tình cảm và giật gân. Lấy bối cảnh Bắc Bộ xưa, bộ phim khai thác không gian văn hóa Kinh Bắc, hình tượng Thị Mầu, nghệ thuật Quan họ và những quy chuẩn lễ giáo phong kiến. Ngay cả việc lựa chọn cái tên Thị Mầu cho nữ chính cũng là một chi tiết gợi nhớ đến nghệ thuật chèo. Thành quả là Chị Chị Em Em 3 được ông Đỗ Tuấn Khoa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Bắc Ninh - dành những lời ghi nhận cho đoàn làm phim. Ông đánh giá thông qua hình ảnh và nội dung của tác phẩm, các di sản, di tích, danh lam thắng cảnh của thành phố Bắc Ninh đã được quảng bá đến bạn bè trong nước và quốc tế. Đại diện lãnh đạo ngành văn hóa địa phương nhấn mạnh đây là một thành công của bộ phim.

(Ảnh: NSX)

Bản sắc Việt không chỉ nằm trong những gì có thể nhìn thấy

Dĩ nhiên ngoài những trường hợp nêu trên, còn rất nhiều bộ phim Việt khác trong năm nay cũng làm tốt việc truyền tải câu chuyện về văn hóa, con người Việt. Đó là Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu với câu chuyện về ký ức chiến tranh, hình ảnh người lính và khoảng cách thế hệ; là Trại Buôn Người dù không nhiều nhưng cũng phần nào đưa được chất liệu văn hóa Khmer vào đầu phim; là Ma Xó với câu chuyện về 1 tín ngưỡng dân gian; là Lên Hương với những hình ảnh đặc tả cho khán giả hiểu thêm về văn hóa ma chay, thờ cúng của một bộ phận người Việt,...

Nhìn lại các tác phẩm ra mắt trong năm 2026, có thể thấy văn hóa Việt đang được điện ảnh tiếp cận từ nhiều hướng khác nhau. Có bộ phim tìm về lịch sử dựng nước, có tác phẩm khai thác truyền thuyết dân gian, tín ngưỡng vùng miền, cũng có phim lựa chọn ẩm thực, nghề truyền thống và đời sống cộng đồng làm điểm tựa cho câu chuyện. Sự đa dạng này cho thấy nguồn chất liệu văn hóa dành cho điện ảnh Việt không hề thiếu, vấn đề nằm ở việc các nhà làm phim có đủ sự đầu tư và sáng tạo để biến chúng thành những câu chuyện hấp dẫn hay không.

(Ảnh: NSX)

Đương nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng việc đưa một nghi lễ, món ăn, bộ trang phục hay bối cảnh làng quê lên màn ảnh chưa đủ để tạo nên một tác phẩm có chiều sâu văn hóa. Một bộ phim thực sự mang bản sắc dân tộc cần nhiều hơn những hình ảnh đẹp mắt. Đó là sự tìm hiểu nghiêm túc về nguồn gốc, ý nghĩa của chất liệu được khai thác, là cách xây dựng nhân vật và xung đột phù hợp với không gian văn hóa, cũng như khả năng kể câu chuyện sao cho khán giả hiểu được giá trị đằng sau những gì họ nhìn thấy.

Đặc biệt, văn hóa Việt không phải một khái niệm bất biến hay chỉ thuộc về quá khứ. Nó vẫn đang vận động trong đời sống hiện đại, trong những gia đình hôm nay, trong cách người trẻ nhìn nhận nghề truyền thống, trong sinh hoạt của các cộng đồng và trong những niềm tin được truyền qua nhiều thế hệ. Vì vậy, một bộ phim lấy bối cảnh hiện đại vẫn hoàn toàn có thể mang đậm bản sắc Việt, miễn là câu chuyện chạm được vào những đặc điểm riêng trong đời sống và tâm thức người Việt.

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, nhìn lại điện ảnh Việt 2026 cũng là dịp để thấy những câu chuyện về chính con người và đất nước mình vẫn còn rất nhiều điều đáng kể!