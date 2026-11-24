Thông tin cặp đôi The Glory - Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun đã đường ai nấy đi khiến khán giả vô cùng bất ngờ.

Chiều ngày 24/11/2026, truyền thông Hàn Quốc đăng tin cặp đôi nổi tiếng Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun đã chính thức chia tay sau 3 năm gắn bó. Thông tin được tờ MyDaily độc quyền đăng tải, khép lại một trong những mối tình "phim giả tình thật" được khán giả châu Á ngưỡng mộ. Theo MyDaily, nguyên nhân khiến cặp đôi chị em (cách nhau 5 tuổi) quyết định dừng lại là do lịch trình công việc dày đặc. Sau khi Lee Do Hyun xuất ngũ và cả hai đều bước vào giai đoạn bận rộn với các dự án điện ảnh, truyền hình mới, thời gian dành cho nhau ngày càng ít đi. Cuối cùng, cả hai chọn cách chia tay trong êm đẹp và giữ mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp, luôn ủng hộ sự nghiệp của đối phương.

Phía YH Entertainment - công ty quản lý của Lee Do Hyun đã nhanh chóng lên tiếng: "Đúng là 2 nghệ sĩ gần đây đã đường ai nấy đi. Họ quyết định giữ mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp và vẫn tiếp tục ủng hộ lẫn nhau". Còn công ty của Lim Ji Yeon - Artist Company cũng ngầm xác nhận: "Vì đây là vấn đề đời tư của diễn viên, mong khán thông cảm rằng chúng tôi không thể tiết lộ chi tiết cụ thể về lý do cũng như thời điểm chia tay. Rất mong mọi người vẫn tiếp tục dành sự quan tâm và ủng hộ nồng nhiệt cho các hoạt động trong tương lai của nữ diễn viên Lim Ji Yeon".

Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun chính thức "đường ai nấy đi"

Nếu trên màn ảnh, nhân vật của Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun đứng ở hai chiến tuyến đối lập thì ngoài đời, nghệ thuật lại là sợi dây se duyên cho họ. Cả hai bén duyên khi cùng tham gia bom tấn The Glory (2022 - 2023). Trong phim, Lim Ji Yeon hóa thân thành Park Yeon Jin - ác nữ cầm đầu nhóm bắt nạt học đường đầy tàn nhẫn, còn Lee Do Hyun vào vai Joo Yeo Jeong - chàng bác sĩ thẩm mỹ ấm áp nhưng mang vết thương lòng sâu sắc, người tình nguyện trở thành "đao phủ" giúp nữ chính Moon Dong Eun (Song Hye Kyo) thực hiện kế hoạch trả thù Yeon Jin.

Dù không có cảnh quay tình cảm nhưng những buổi đọc kịch bản chung, các chuyến dã ngoại của đoàn làm phim The Glory và sự đồng điệu trong tư duy diễn xuất đã kéo Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun lại gần nhau.

Cả hai nên duyên khi đóng The Glory

Tháng 4/2023, Dispatch khui tin hẹn hò và cả hai nhanh chóng thừa nhận. Suốt 3 năm qua, họ không che giấu việc thể hiện tình cảm trước công chúng, từ những buổi hẹn hò, những lần nhắc tên nhau trên sân khấu nhận giải Baeksang cho đến việc Lim Ji Yeon kiên nhẫn chờ đợi bạn trai hoàn thành nghĩa vụ quân sự từ tháng 8/2023 đến tháng 5/2025.

Việc chấp nhận yêu xa, đồng hành suốt thời gian Lee Do Hyun nhập ngũ nhưng cuối cùng cặp đôi lại chọn đường ai nấy đi khiến khán giả vô cùng tiếc nuối. "Đời khổ hơn phim", "không được yêu trên phim cũng không yêu ngoài đời", "không thể chấp nhận, đây chắc chắn là giả dối",... là những bình luận của khán giả hiện tại.

Mối tình "Cá tháng 4" được người hâm mộ ủng hộ nhiệt tình

Công khai cám ơn nhau ở Lễ trao giải Baeksang

Dù chuyện tình cảm khép lại, cả Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun đều đang ở giai đoạn rực rỡ của sự nghiệp diễn xuất với hàng loạt dự án đáng mong chờ. Trong năm 2026, Lim Ji Yeon tiếp tục khẳng định thực lực biến hóa đa dạng sau vai diễn để đời trong The Glory khi gây chú ý với màn tái xuất trong bộ phim My Royal Nemesis. Trong khi đó, kể từ khi xuất ngũ vào tháng 5 năm 2025, Lee Do Hyun cũng nhanh chóng lấy lại phong độ và vừa hoàn tất quá trình ghi hình cho series Grand Galaxy Hotel, tác phẩm đang được đếm ngược ngày lên sóng.

Lim Ji Yeon tiếp tục gây ấn tượng với My Royal Nemesis

Lee Do Hyun sắp trở lại với Grand Galaxy Hotel

Dẫu không thể đi cùng nhau đến cái kết viên mãn ngoài đời thực, chuyện tình 3 năm của Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun vẫn để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người hâm mộ. Đó là một mối tình bắt đầu từ sự thấu hiểu trên phim trường, đi qua những ngày tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ và khép lại bằng sự tôn trọng dành cho con đường nghệ thuật riêng của mỗi người.

Nguồn: MyDaily