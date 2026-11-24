Lựa chọn Robert Pattinson đảm nhận vai điệp viên huyền thoại trên màn ảnh đang tạo nên rất nhiều ý kiến. Có ủng hộ, có tranh cãi và cả băn khoăn về tương lai thương hiệu.

Ảnh: Karwai Tang/WireImage; Dia Dipasupil/Getty

Xuất hiện trong chương trình truyền hình "This Morning", Hoàng tử Harry khi được hỏi ý kiến về việc Robert Pattinson nhận vai James Bond đã cho biết, "Tôi nghĩ đó là một ý tưởng hay. Tôi rất nóng lòng được xem phim".

Trước đó, Amazon MGM Studios đã gây xôn xao dư luận khi công bố Robert Pattinson sẽ là điệp viên 007 mới của họ sau nhiều tháng tìm kiếm. Theo các nguồn tin, nam diễn viên đã vượt qua các ứng cử viên khác như Jack Lowden của "Slow Horses", Callum Turner của "Masters of the Air" và Josh O'Connor của "The Crown" để giành được vai diễn này.

Ngay sau khi Amazon tiết lộ việc tuyển chọn diễn viên, tài khoản X chính thức của Hoàng gia Anh đã đăng tải lời chào mừng "Ngài Bond".

Robert Pattinson sẽ đảm nhận vai James Bond (Ảnh: Instagram)

Những nhân vật đình đám liên quan mật thiết đến quá trình chọn lựa cũng đã bày tỏ quan điểm. Ông chủ Amazon, Jeff Bezos, chia sẻ lý do tại sao Robert Pattinson được chọn bất chấp một số lo ngại rằng nam diễn viên người Anh này đã nổi tiếng - qua đó phá vỡ quy tắc bất thành văn rằng vai Bond phải do một diễn viên đang lên thủ vai.

“Ban đầu, tôi phải nói rằng chúng tôi có phần hơi thiên vị anh ấy một chút vì anh ấy đã quá nổi tiếng rồi”, Bezos nói. “Chúng tôi đã nghĩ, có lẽ chúng ta nên chọn một người ít nổi tiếng hơn”. “Nhưng trong bài kiểm tra sàng lọc, điều đó quá rõ ràng. Anh ấy chính là James Bond”. Dù đánh giá cao những ứng cử viên lọt vào vòng xem xét cuối cùng nhưng ông chủ Amazon - người đã mua lại hãng phim nắm giữ bản quyền thực hiện loạt phim về James Bond - thừa nhận, Robert Pattinson có điều gì đó rất đặc biệt.

Đạo diễn Denis Villeneuve - người sẽ cầm trịch thực hiện tập phim mới nhất về James Bond từng tiết lộ tiêu chí lựa chọn trong cuộc trò chuyện với GQ. Ông cho biết: “Tôi cần một người có phong thái tự tin, không hề e ngại, một người mà khi bước vào phòng, mọi thứ dường như đều hướng về phía anh ta, một người có sức hút mạnh mẽ và cũng rất gợi cảm, người mà mọi người đều bị thu hút… một người có khiếu hài hước đen tối, một người thích thú khi rơi vào tình thế khó khăn, một người không ngại dấn thân vào những việc khó khăn". “Tôi cần một người mạnh mẽ, vạm vỡ, một người có sức mạnh. Và tất nhiên, một người có trí tuệ sâu sắc trong ánh mắt, một người luôn đi trước chúng ta”.

Robert Pattinson được xem là đã đáp ứng đầy đủ mọi tiêu chí như mong đợi của đạo diễn.

Các "cựu James Bond" như Pierce Brosnan, George Lazenby cũng chia sẻ lời chào mừng và nhắn nhủ động viên tới "người kế nhiệm".