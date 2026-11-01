Robert Pattinson từng thừa nhận cảm thấy bất an trước điều này.

AI đang khiến Hollywood phải đối diện với một câu hỏi chưa từng có tiền lệ "Nếu công nghệ có thể tái tạo một diễn viên gần như hoàn hảo, con người còn giữ vai trò gì trong ngành công nghiệp điện ảnh?" Robert Pattinson là một trong những ngôi sao từng công khai bày tỏ sự bất an trước viễn cảnh đó, đặc biệt sau khi chứng kiến những video Deepfake sử dụng hình ảnh của mình.

Trong một cuộc phỏng vấn với Evening Standard Magazine, ngôi sao The Batman đã kể về trải nghiệm nhìn thấy khuôn mặt mình xuất hiện trong những video TikTok được tạo ra bằng công nghệ Deepfake. Thay vì những hình ảnh đời thường, phiên bản kỹ thuật số của Pattinson lại xuất hiện trong các đoạn clip nhảy múa và thực hiện những hành động mà anh chưa từng làm.

Robert Pattinson vừa được lựa chọn kế nhiệm Daniel Craig để trở thành tài tử thứ bảy đảm nhận vai điệp viên James Bond 007 trên màn ảnh rộng. (Ảnh: Instagram 007)

"Tôi biết, điều đó thật đáng sợ", nam diễn viên chia sẻ.

Điều khiến Pattinson bất ngờ hơn cả là những video này có độ chân thực đủ để đánh lừa cả những người quen biết anh. Một số người thân quen thậm chí đã hỏi nam diễn viên tại sao lại thực hiện những video nhảy múa kỳ lạ trên TikTok. Với Pattinson, trải nghiệm này cho thấy công nghệ đã tiến xa đến mức nào trong việc mô phỏng một con người.

Nam diễn viên còn đưa ra một dự đoán đáng chú ý về tốc độ phát triển của công nghệ. Anh cho rằng chỉ trong khoảng hai năm nữa, những sản phẩm do AI tạo ra có thể trở nên gần như không thể phân biệt với thực tế. Sau đó, Pattinson đặt ra một câu hỏi mang tính nửa đùa nửa thật: "Vậy rồi tôi sẽ làm công việc gì đây?".

Đằng sau phát ngôn hài hước là nỗi lo không chỉ dành riêng cho bản thân anh. Khi một công nghệ có thể tái tạo gương mặt, biểu cảm và hành động của diễn viên, ranh giới giữa một màn trình diễn thực sự và sản phẩm nhân tạo bắt đầu trở nên mong manh. Đối với những người sống bằng nghề diễn, đây không còn đơn thuần là câu chuyện về công nghệ giải trí, mà còn liên quan trực tiếp đến tương lai công việc.

Khi Hollywood không còn kiểm soát được hình ảnh diễn viên

Deepfake là công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra hoặc chỉnh sửa hình ảnh, video và âm thanh, khiến một người có vẻ như đang nói hoặc thực hiện những hành động mà họ chưa từng làm. Công nghệ này mở ra nhiều khả năng mới cho ngành giải trí, nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức chưa từng có về quyền kiểm soát hình ảnh cá nhân.

(Ảnh minh hoạ: KinoCheck/YouTube)

Trong điện ảnh, gương mặt, giọng nói và biểu cảm là những yếu tố quan trọng tạo nên bản sắc của một diễn viên. Tuy nhiên, khi AI có thể mô phỏng những đặc điểm này, các hãng phim có thể đứng trước khả năng sử dụng phiên bản kỹ thuật số của diễn viên trong những cảnh quay mà không cần sự hiện diện trực tiếp của họ.

Một diễn viên có thể được trẻ hóa, tái tạo hoặc xuất hiện trong những phân cảnh mới bằng công nghệ. Thậm chí, hình ảnh của một người đã qua đời cũng có thể được đưa trở lại màn ảnh. Những khả năng từng được xem là khoa học viễn tưởng giờ đây đã trở thành vấn đề thực tế mà Hollywood phải tìm cách giải quyết.

Nỗi lo này từng trở thành một trong những tâm điểm của cuộc đình công tại Hollywood do Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh Mỹ (SAG-AFTRA) tổ chức. Các diễn viên yêu cầu có những quy định rõ ràng hơn về việc sử dụng bản sao kỹ thuật số, hình ảnh và giọng nói của họ. Vấn đề không chỉ nằm ở chuyện AI có thể thay thế một số công việc, mà còn ở việc ai có quyền quyết định cách hình ảnh của một diễn viên được sử dụng và khai thác.

Trường hợp của Pattinson vì thế mang ý nghĩa rộng hơn một trải nghiệm cá nhân. Nếu một người nổi tiếng không còn có thể kiểm soát hoàn toàn hình ảnh của mình trên Internet, những diễn viên ít tên tuổi hơn sẽ đối diện với thách thức lớn đến đâu? Và nếu một màn trình diễn có thể được tạo ra bằng vài thao tác công nghệ, giá trị của quá trình lao động sáng tạo sẽ được xác định như thế nào?

Từ nỗi sợ Deepfake đến câu chuyện trong Mickey 17

Một sự trùng hợp thú vị là Robert Pattinson cũng tham gia Mickey 17, bộ phim khoa học viễn tưởng của đạo diễn Bong Joon Ho, khai thác những câu hỏi về sự sống, bản sắc và khả năng tái tạo con người.

Trong phim, Pattinson đảm nhận vai Mickey Barnes, một nhân viên được cử đến thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm trong một chuyến thám hiểm không gian. Mỗi khi chết, anh lại được tái tạo bằng một cơ thể mới, trong khi ký ức của phiên bản trước được lưu giữ. Câu chuyện trở nên phức tạp khi hai phiên bản Mickey cùng tồn tại.

Tạo hình của Robert Pattinson trong bộ phim Mickey 17. (Ảnh: Warner Bros. Pictures)

Tình huống này đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: Nếu một bản sao có ngoại hình, ký ức và hành vi giống hệt bản gốc, điều gì khiến một cá thể trở nên độc nhất? Đó cũng là vấn đề có thể liên tưởng đến những lo ngại của Pattinson về Deepfake. Một bên là bản sao con người trong thế giới khoa học viễn tưởng, bên kia là những hình ảnh kỹ thuật số đang ngày càng giống thật trong đời sống.

Trong những cuộc phỏng vấn quảng bá cho Mickey 17, Pattinson cũng thể hiện góc nhìn có phần lạc quan hơn về AI. Anh thừa nhận con người thường có tâm lý sợ hãi trước những công nghệ mới, bởi không ai biết chắc chúng sẽ đưa thế giới đến đâu. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn đặt niềm tin vào nhân loại và không cho rằng công nghệ cuối cùng sẽ khiến con người hoàn toàn trở nên dư thừa.

Sự đối lập giữa hai góc nhìn cho thấy Pattinson không đơn thuần phản đối sự phát triển của AI. Điều khiến anh bận tâm là tốc độ công nghệ tiến gần đến khả năng mô phỏng con người, trong khi những quy tắc kiểm soát và nhận diện sản phẩm nhân tạo vẫn cần được hoàn thiện.

Nỗi sợ lớn hơn chuyện mất việc

Thực tế, AI không chỉ đặt ra thách thức đối với diễn viên. Những công việc liên quan đến biên kịch, lồng tiếng, hậu kỳ, thiết kế hình ảnh và nhiều lĩnh vực sáng tạo khác cũng đang đứng trước những thay đổi đáng kể. Hollywood có thể tận dụng AI để tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian sản xuất và mở rộng giới hạn sáng tạo. Nhưng những lợi ích ấy cũng đi kèm câu hỏi về quyền lợi của người lao động và giới hạn sử dụng công nghệ.

Với Robert Pattinson, nỗi lo ban đầu xuất phát từ những video Deepfake tưởng chừng vô hại trên TikTok. Nhưng câu hỏi anh đặt ra về tương lai nghề nghiệp lại phản ánh một mối bận tâm lớn hơn của cả ngành công nghiệp điện ảnh.

Bởi suy cho cùng, một diễn viên không chỉ được định nghĩa bằng khuôn mặt hay giọng nói. Giá trị của họ còn nằm ở trải nghiệm sống, khả năng diễn giải nhân vật, cảm xúc và những lựa chọn sáng tạo trong từng vai diễn. AI có thể mô phỏng nhiều biểu hiện bên ngoài, nhưng liệu có thể thay thế hoàn toàn những yếu tố làm nên một màn trình diễn mang dấu ấn cá nhân?

Tham khảo Yahoo, ScreenDaily



https://kenh14.vn/noi-so-cua-robert-pattinson-21526112000555743.chn