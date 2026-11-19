Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ karaoke cần lưu ý.

Thông tin từ Công an tỉnh Cà Mau ngày 18/11/2026 cho biết, nhằm tiếp tục hoàn thiện quy định về thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực ANTT, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 392/2026/NĐ-CP ngày 20/10/2026 sửa đổi, bổ sung các Nghị định có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực ANTT. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2026.

Theo quy định mới, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT được phân định theo từng nhóm cơ sở kinh doanh. Trong đó, đáng chú ý là quy định Công an cấp xã chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT và quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, cùng một số ngành, nghề khác như: kinh doanh dịch vụ xoa bóp, kinh doanh dịch vụ cầm đồ, kinh doanh dịch vụ lưu trú từ 29 phòng cho thuê trở xuống, kinh doanh dịch vụ in, kinh doanh các loại pháo (trừ pháo nổ) và một số trường hợp khác theo quy định.

Việc phân cấp này góp phần đưa thủ tục hành chính đến gần người dân, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục, đồng thời nâng cao vai trò của lực lượng Công an cấp xã trong công tác quản lý Nhà nước về ANTT ngay từ cơ sở.

Công an kiểm tra nhanh ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke - Ảnh minh họa: Công an Lâm Đồng

Qua đó, Công an tỉnh Cà Mau đề nghị các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ karaoke cần lưu ý chủ động cập nhật quy định mới về thẩm quyền giải quyết thủ tục. Từ ngày 15/11/2026, cơ sở kinh doanh karaoke thuộc phạm vi được quy định thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT tại Công an cấp xã có thẩm quyền.

Thực hiện đầy đủ các điều kiện về ANTT. Chủ cơ sở phải bảo đảm các điều kiện theo quy định pháp luật; đồng thời chịu trách nhiệm về việc duy trì các điều kiện đó trong quá trình hoạt động.

Chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Không để cơ sở bị lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Chủ cơ sở cần chủ động quản lý nhân viên, khách hàng và hoạt động kinh doanh; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và thông báo cho cơ quan chức năng khi phát sinh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Phối hợp với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm ANTT. Khi được yêu cầu, chủ cơ sở cần phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, xác minh, phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.

Mỗi cơ sở kinh doanh cần nâng cao ý thức tự quản, chủ động phòng ngừa vi phạm, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và chính quyền địa phương, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, văn minh, lành mạnh, bảo đảm ANTT trên địa bàn.