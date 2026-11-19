Dù thành công trong hai lĩnh vực khác biệt, Warren Buffett và Bill Gates lại có chung một quan điểm khi được hỏi về bí quyết gầy dựng sự nghiệp.

Warren Buffett và Bill Gates là hai trong số những tỷ phú có sức ảnh hưởng lớn trên thế giới, ghi dấu ấn trong hai lĩnh vực khác biệt là tài chính và công nghệ. Một người xây dựng đế chế đầu tư, người còn lại góp phần định hình ngành công nghiệp phần mềm toàn cầu.

Dù có xuất phát điểm và con đường sự nghiệp riêng, cả hai lại có chung một quan điểm khi được hỏi về yếu tố cốt lõi làm nên thành công. Điều thú vị là họ chỉ cần một từ để đúc kết bí quyết này.

Bắt đầu sớm để tích lũy lợi thế theo thời gian

Theo Moneywise, tại một sự kiện do Trường Kinh doanh Columbia tổ chức, khi được đề nghị tóm gọn bí quyết thành công bằng một từ, cả Warren Buffett và Bill Gates đều đưa ra cùng câu trả lời: “Sự tập trung”.

Bill Gates và Warren Buffett tại một sự kiện ở Đại học Columbia tháng 1/2017. (Ảnh: Reuters)

Buffett từng lý giải về điểm chung giữa hai người: “Ông ấy tập trung vào phần mềm, còn tôi tập trung vào đầu tư”. Trong khi Gates dành phần lớn sự nghiệp để phát triển công nghệ, Buffett kiên định với hoạt động đầu tư. Cả hai đều sớm nhận ra lĩnh vực mình có thế mạnh và dành nhiều năm theo đuổi lựa chọn đó.

Hành trình đầu tư của Warren Buffett bắt đầu từ khi ông mới 11 tuổi. Thời điểm đó, ông mua ba cổ phiếu của công ty dầu khí Cities Service với tổng số tiền 114,75 USD. Đây được xem là dấu mốc khởi đầu cho niềm đam mê đầu tư kéo dài suốt cuộc đời của vị tỷ phú.

Việc bắt đầu sớm mang lại cho nhà đầu tư một lợi thế đáng kể: thời gian. Khi lợi nhuận được tái đầu tư, khoản tiền sinh lời tiếp tục tạo ra lợi nhuận mới. Nhờ hiệu ứng lãi kép, tài sản có thể tăng trưởng theo thời gian nếu được duy trì trong đủ lâu.

Theo Yahoo Finance, Buffett từng ví quá trình tích lũy tài sản như việc lăn một quả cầu tuyết xuống sườn đồi dài. Quả cầu càng có nhiều quãng đường để lăn, lượng tuyết bám thêm càng lớn. Với đầu tư, điều này đồng nghĩa thời gian có thể trở thành một trong những lợi thế quan trọng nhất.

Từ kinh nghiệm của Buffett, bài học đáng chú ý không nằm ở việc tìm kiếm một khoản đầu tư có thể đem lại lợi nhuận đột biến trong thời gian ngắn, mà là bắt đầu sớm, duy trì kỷ luật tích lũy và kiên nhẫn với mục tiêu đã đặt ra. Quá trình này giúp nhà đầu tư có thêm cơ hội tận dụng sức mạnh của lãi kép.

Chỉ đầu tư vào những gì mình thực sự hiểu

Một nguyên tắc xuyên suốt trong chiến lược của Buffett là không chạy theo những cơ hội mà bản thân chưa hiểu rõ. Ông theo đuổi trường phái đầu tư giá trị, ưu tiên những doanh nghiệp có nền tảng kinh doanh tốt nhưng giá cổ phiếu chưa phản ánh đầy đủ giá trị thực.

Dù theo đuổi hai lĩnh vực khác nhau, Warren Buffett và Bill Gates đều đề cao việc tập trung vào mục tiêu đã lựa chọn. (Ảnh: Getty)

Các yếu tố thường được Buffett quan tâm gồm lợi thế cạnh tranh dài hạn, khả năng tạo dòng tiền, hoạt động kinh doanh ổn định và mức nợ nằm trong tầm kiểm soát.

Trong thư gửi cổ đông Berkshire Hathaway năm 1996, ông từng đưa ra lời khuyên nổi tiếng: “Nếu bạn không sẵn sàng nắm giữ một cổ phiếu trong 10 năm, đừng nghĩ đến việc sở hữu nó trong 10 phút”.

Thông điệp này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu rõ tài sản trước khi xuống tiền, thay vì mua bán chỉ dựa trên những biến động giá trong ngắn hạn. Nhà đầu tư cần biết doanh nghiệp đang hoạt động ra sao, triển vọng tăng trưởng thế nào và những rủi ro nào có thể tác động đến giá trị khoản đầu tư.

Nguyên tắc tương tự cũng có thể áp dụng với các quỹ đầu tư. Trước khi lựa chọn, nhà đầu tư nên tìm hiểu danh mục tài sản, mức phí quản lý và vai trò của quỹ trong chiến lược tài chính tổng thể.

Bên cạnh đó, việc theo dõi và đánh giá lại danh mục cũng rất cần thiết. Khi một tài sản tăng giá đáng kể, tỷ trọng của nó có thể vượt mức phân bổ ban đầu, khiến danh mục đối mặt với mức rủi ro cao hơn dự kiến.

Kiên định với kế hoạch thay vì chạy theo biến động thị trường

Tập trung trong đầu tư không đồng nghĩa với việc giữ nguyên mọi quyết định bất kể hoàn cảnh. Điều quan trọng là nhà đầu tư cần xác định rõ mục tiêu tài chính, thời hạn đầu tư và mức độ rủi ro có thể chấp nhận trước khi lựa chọn danh mục.

Bill Gates và Warren Buffett. (Ảnh: Gates Foundation Photo)

Một kế hoạch phù hợp sẽ giúp hạn chế những quyết định cảm tính khi thị trường tăng giảm mạnh. Thay vì liên tục thay đổi chiến lược hoặc chạy theo những cơ hội đang thu hút sự chú ý, nhà đầu tư có thể dựa vào các nguyên tắc đã xác lập để đánh giá từng quyết định.

Mục tiêu và khả năng chịu rủi ro cũng cần được điều chỉnh theo từng giai đoạn cuộc sống. Người còn nhiều năm trước khi nghỉ hưu có thể có điều kiện chấp nhận biến động lớn hơn so với người sắp cần sử dụng khoản tiền tích lũy. Vì vậy, cơ cấu danh mục cần phản ánh cả nhu cầu tài chính hiện tại lẫn kế hoạch trong tương lai.

Yahoo Finance cũng cho biết Buffett từng nhiều lần thừa nhận những sai lầm trong quá trình đầu tư. Điều làm nên sự khác biệt không phải khả năng tránh mọi quyết định sai lầm, mà là việc rút kinh nghiệm, hiểu rõ những gì mình đang nắm giữ và duy trì kỷ luật trước các biến động của thị trường.

Từ câu chuyện của Buffett và Gates, có thể thấy thành công không nhất thiết đến từ việc liên tục theo đuổi những cơ hội mới. Việc lựa chọn đúng lĩnh vực, hiểu rõ mục tiêu và kiên trì tập trung vào con đường đã chọn trong dài hạn cũng có thể tạo nên lợi thế khác biệt.

Theo Moneywise, Yahoo Finance

https://kenh14.vn/warren-buffett-va-bill-gates-tiet-lo-bi-quyet-thanh-cong-chi-voi-mot-tu-215261119200526559.chn