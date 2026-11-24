Gần hết năm nhưng Netflix vẫn không ngừng tung ra những siêu phẩm phim Hàn.

Mới lên sóng Netflix được 2 ngày, The Blue Road đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt tại nhiều thị trường châu Á. Bộ phim hiện đứng Top 2 Netflix Việt Nam, đồng thời vươn lên Top 6 toàn cầu, là phim Hàn đứng thứ hạng cao nhất trên BXH Netflix hiện tại. Thành tích tăng tốc chóng mặt ngay từ những ngày đầu phát hành cho thấy sức hút của tác phẩm không chỉ đến từ màn tái xuất của Son Suk Ku mà còn nằm ở chất lượng nội dung xuất sắc qua 8 tập phim. The Blue Road tạo ra một câu chuyện tội phạm xuyên biên giới có bầu không khí u ám, những manh mối kỳ quái và loạt bí mật dần được bóc tách. Đặc biệt, màn kết hợp giữa hai diễn viên Hàn Quốc - Nhật Bản cùng cách xây dựng nhân vật có chiều sâu giúp bộ phim trở thành lựa chọn đáng xem đối với những ai yêu thích dòng phim hình sự, tâm lý.

The Blue Road đang đứng top 2 Netflix Việt

The Blue Road mở đầu bằng một vụ án mạng kinh hoàng tại Tokyo vào thời điểm World Cup 2002. Thi thể nạn nhân được phát hiện trong tình trạng bị uốn vặn biến dạng cùng những dòng thông điệp viết bằng tiếng Hàn, khiến cảnh sát Nhật Bản lập tức rơi vào trạng thái cảnh giác. Không lâu sau, một vụ án tương tự xảy ra tại Hàn Quốc, nhưng lần này những dòng chữ để lại hiện lên bằng tiếng Nhật. Nhận thấy sự liên kết bất thường giữa hai vụ án, lực lượng điều tra bắt đầu nghi ngờ một kẻ sát nhân đang hoạt động xuyên quốc gia.

Từ đây, Kim Seok (Son Suk Ku), thanh tra thuộc đơn vị điều tra của cảnh sát Seoul, và Inose Hiroshi (Nagayama Eita), cảnh sát Tokyo, buộc phải phối hợp để truy tìm hung thủ. Một người mang phong thái lạnh lùng, kín kẽ, luôn có những tính toán riêng; người còn lại sở hữu cách tiếp cận vụ án khác biệt, đôi lúc khiến quá trình hợp tác trở nên căng thẳng. Những bất đồng ban đầu dần nhường chỗ cho sự thấu hiểu khi cả hai phát hiện vụ án phức tạp hơn những gì họ tưởng tượng.

Cuộc truy tìm hung thủ không chỉ xoay quanh những hiện trường đẫm máu hay các manh mối được sắp đặt có chủ đích, mà còn dẫn dắt khán giả qua hàng loạt bí mật liên quan đến những nhân vật đứng phía sau. Từ Seoul, Tokyo đến Hong Kong (Trung Quốc) và các khu vực xa hơn, hành trình điều tra liên tục mở rộng, kéo theo những cú ngoặt khiến người xem khó đoán được ai mới thực sự là người nắm quyền kiểm soát cuộc chơi. Tác phẩm cũng khéo léo đan xen các vấn đề về quá khứ, tổn thương cá nhân và những mối quan hệ phức tạp, giúp câu chuyện không bị giới hạn trong việc tìm ra hung thủ.

Điểm sáng lớn nhất của The Blue Road nằm ở màn kết hợp giữa Son Suk Ku và Nagayama Eita. Hai nam diễn viên không chỉ sở hữu phong thái khác biệt mà còn bổ trợ nhau trong cách thể hiện nhân vật, giúp mối quan hệ giữa hai thanh tra trở thành một trong những yếu tố thú vị nhất phim.

Son Suk Ku đảm nhận Kim Seok, một thanh tra có vẻ ngoài điềm tĩnh, ít bộc lộ cảm xúc nhưng sở hữu sự quyết liệt trong quá trình điều tra. Sau thành công của những vai diễn mang màu sắc gai góc, nam diễn viên tiếp tục phát huy thế mạnh ở kiểu nhân vật có nhiều lớp tâm lý, không dễ đọc vị. Kim Seok không phải mẫu cảnh sát lúc nào cũng hành động theo quy chuẩn hay thể hiện sự chính trực bằng những lời tuyên bố lớn lao. Anh có những bí mật, những góc khuất và các quyết định khiến người xem phải đặt câu hỏi về động cơ thực sự. Son Suk Ku giữ cho nhân vật một vẻ ngoài lạnh lùng, đôi khi tạo cảm giác xa cách, nhưng vẫn khéo léo để lộ những biến động bên trong qua ánh mắt, biểu cảm và cách phản ứng trước từng tình huống. Truyền thông Hàn tung hô mỹ nam họ Son như "quái vật diễn xuất" bởi màn thể hiện quá xuất sắc của anh.

Trong khi đó, Nagayama Eita mang đến một sắc thái khác với Inose Hiroshi. Nhân vật có cách tiếp cận vụ án và tương tác với đồng nghiệp giàu tính linh hoạt hơn, tạo ra sự đối lập cần thiết với Kim Seok. Nam diễn viên Nhật Bản không bị lép vế khi đứng cạnh Son Suk Ku, trái lại, anh tạo được dấu ấn riêng nhờ lối diễn tự nhiên, tiết chế và khả năng phản ứng linh hoạt trước bạn diễn. Những màn đối thoại, tranh luận hay phối hợp điều tra giữa hai người vì thế không mang cảm giác gượng ép, mà tạo ra sự sống động cho câu chuyện.

Kim Seok và Inose có những khác biệt trong suy nghĩ, cách làm việc, thậm chí cả những khoảnh khắc không thể hoàn toàn tin tưởng đối phương. Nhưng chính quá trình va chạm ấy giúp mối quan hệ dần phát triển, tạo nên chemistry vừa đủ để khán giả thích thú mà không làm lu mờ trọng tâm phá án. Bên cạnh hai diễn viên chính, The Blue Road còn có sự góp mặt của Jung Jae Young trong vai Seo Hyun Tae, Kim Shin Rok vai Ri Yun Ok, Choi Sung Eun vai Yoon Soo Kyung và Sakaguchi Kentaro vai Emi Shunsuke. Dàn cast với kinh nghiệm diễn xuất đa dạng góp phần tạo nên thế giới phim nhiều lớp, từ lực lượng điều tra đến những nhân vật có liên quan trực tiếp đến chuỗi án mạng.