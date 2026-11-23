Thầy giáo Phúc do Tuấn Trần thủ vai trong Trại Giam Hạnh Phúc có nguyên mẫu ngoài đời thực vô cùng đặc biệt.

Người trở thành nguyên mẫu cho nam chính Trại Giam Hạnh Phúc chính là chú Long Quận 9 - người đàn ông nổi tiếng trên mạng xã hội với chiếc xe Wave vàng, hơn 10 năm rong ruổi khắp các con đường ở TP.HCM để giúp đỡ người gặp sự cố, từ sửa xe, vá lốp, tiếp xăng cho đến sơ cứu người bị tai nạn. Đặc biệt hơn, chính chú Long cũng trực tiếp xuất hiện trong Trại Giam Hạnh Phúc, dù chỉ có hai phân cảnh ngắn nhưng lại để lại ấn tượng không nhỏ với khán giả.

Tuấn Trần trong Trại Giam Hạnh Phúc (Ảnh: NSX)

Và Chú Long ngoài đời (Ảnh: Tư liệu)

“Chú Long Quận 9 nè con, chú giúp người hổng lấy tiền!”. Có lẽ nhiều người đã từng nghe câu nói quen thuộc này hoặc ít nhất một lần bắt gặp hình ảnh người đàn ông với chiếc Wave vàng mang dòng chữ “Long Quận 9, tiêu chí giúp người qua đường 0 đồng” trên mạng xã hội. Chú Long tên thật là Đỗ Thành Long, được nhiều người yêu mến bởi hành trình làm việc tử tế suốt hơn một thập kỷ. Theo những thông tin từng được chia sẻ, chú thường xuyên có mặt ở khu vực TP Thủ Đức, làng đại học và nhiều tuyến đường tại TP.HCM để hỗ trợ những người chẳng may gặp sự cố.

Điều đáng quý là chú không chỉ giúp người hết xăng hay hỏng xe. Trong hành trang rong ruổi mỗi ngày còn có đủ dụng cụ sửa chữa, bơm hơi, thuốc men và đồ sơ cứu để kịp thời hỗ trợ những người gặp tai nạn. Có những trường hợp bị thương, chú sẵn sàng đưa đến bệnh viện; có người không đủ tiền về nhà, chú cũng tìm cách giúp đỡ. Hơn 15 năm qua, hàng nghìn trường hợp đã nhận được sự hỗ trợ từ người đàn ông này. Chú thậm chí từng được trao giấy khen Gương người tốt việc tốt tiêu biểu năm 2024 tại địa phương. Với chú Long, giúp được người khác không phải chuyện gì quá lớn lao, càng không phải việc cần được trả công hay báo đáp.

Điều thú vị là hình ảnh của chú Long không chỉ được lấy làm cảm hứng để xây dựng nhân vật thầy giáo Phúc mà chú còn có vai diễn đặc biệt trong Trại Giam Hạnh Phúc. Cụ thể chú Long xuất hiện trong vai một người thợ sửa xe, có hai phân cảnh ngắn nhưng cách dàn dựng lại khiến nhân vật này trở nên đặc biệt đáng nhớ. Đạo diễn không để chú xuất hiện thoáng qua như một diễn viên quần chúng thông thường mà lựa chọn những khuôn hình trực diện, để chú nhìn thẳng vào nhân vật chính. Ngay cả khi chưa nhận ra đây là chú Long Quận 9 ngoài đời, người xem vẫn có thể bị thu hút bởi gương mặt, nụ cười và sự hiện diện rất riêng của người đàn ông này. Thậm chí, có khán giả còn nghĩ rằng nhân vật sửa xe ấy sẽ nắm giữ một nút thắt hay cú twist nào đó trong câu chuyện.

Chiếc xe đặc biệt của chú Long (Ảnh: Tư liệu)

Hai phân cảnh của chú Long cũng có sự kết nối thú vị với thông điệp mà bộ phim muốn truyền tải. Ở cảnh đầu tiên, Phúc chiết xăng giúp một người phụ nữ bán hoa, khiến hai anh em phải dắt xe về nhà vì không còn xăng. Đúng lúc ấy, chú Long xuất hiện, tiếp tục giúp đỡ hai anh em bằng cách chiết xăng cho họ. Một chi tiết nhỏ nhưng truyền tải tinh thần của Trại Giam Hạnh Phúc, khi lòng tốt đôi khi được trao đi rồi lại tiếp tục được trao trả theo một cách khác.

Phân cảnh thứ hai gắn với bé Hạnh, em gái Phúc. Khi không còn anh trai bên cạnh, cô bé quyết định tự mình kiếm tiền. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, Hạnh vẫn dành tiền mua đá, đổ vào bình nước miễn phí để người đi đường có thể sử dụng. Hành động ấy người thợ sửa âm thầm quan sát. Không cần một lời thoại dài hay tình tiết được đẩy lên cao trào, hình ảnh người đàn ông nhìn thấy và ghi nhận một hành động đẹp của cô bé đã đủ tạo nên sự kết nối giữa những con người cùng mang trong mình lòng tốt.

Đáng nói, đây cũng chính là những điều làm nên sự đặc biệt của nhân vật Phúc trong Trại Giam Hạnh Phúc. Anh không phải một người hoàn hảo chưa từng mắc sai lầm. Trước khi bước chân vào trại giam, Phúc vốn là một thầy giáo hiền lành, sống tử tế và hết lòng bảo vệ em gái. Biến cố khiến anh phải trả giá bằng bản án tù, nhưng hoàn cảnh không thể lấy đi bản tính lương thiện của người đàn ông này. Bước vào buồng giam số 9, nơi tập hợp những phạm nhân có cá tính phức tạp, Phúc vẫn lựa chọn cách đối xử chân thành với mọi người thay vì để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực.

(Ảnh: NSX)

Phúc trong Trại Giam Hạnh Phúc giữ được lòng tốt cả trong nghịch cảnh, khiến cho những người xung quanh cũng thay đổi (Ảnh: NSX)

Từ những người bạn tù ban đầu thường xuyên gây khó dễ, đến những nhân vật có quá khứ và tính cách gai góc, Phúc dần khiến họ nhìn nhận lại bản thân. Đặc biệt, sự tử tế của anh còn chạm đến cả những con người tưởng như đã mất đi cơ hội làm lại cuộc đời, trong đó có cả tử tù. Đâu chỉ cảm hóa những người cùng buồng giam, Phúc còn khiến thượng úy Tú (Ma Ran Đô) - một cán bộ quản giáo vốn nguyên tắc và có phần định kiến với phạm nhân - dần thay đổi cách nhìn về các phạm nhân.

Trong Trại Giam Hạnh Phúc, Phúc là hình ảnh được xây dựng từ một thông điệp khá giản dị về lòng tốt không thể bị phai mờ ngay cả trong nghịch cảnh. Và nếu nhìn lại nguyên mẫu ngoài đời, khán giả sẽ càng hiểu vì sao đạo diễn Trung Lùn lại lựa chọn câu chuyện của chú Long Quận 9 để làm chất liệu cho nhân vật này. Ngoài đời, chú Long giúp đỡ người gặp nạn trên đường; trên màn ảnh, Phúc giúp những người lầm lỡ tìm lại phần tốt đẹp trong chính họ. Hai con người ở hai hoàn cảnh khác nhau nhưng đều không quay lưng khi nhìn thấy người khác cần giúp đỡ.

(Ảnh: NSX)

Chia sẻ thêm về câu chuyện phía sau Trại Giam Hạnh Phúc, đạo diễn Trung Lùn cho biết sau khi phim ra rạp, anh đã có lời mời chú Long đến xem tác phẩm. Tuy nhiên, vì bận công việc riêng nên chú vẫn chưa thể sắp xếp thời gian tham dự.

Trại Giam Hạnh Phúc xoay quanh câu chuyện của Phúc - một thầy giáo vô tình phạm tội giết người vì bảo vệ em gái. Phim hiện đang có màn bứt tốc mạnh mẽ ngoài phòng vé, cán mốc hơn 100 tỷ chỉ sau cuối tuần công chiếu đầu tiên và nhận về vô số lời khen ngợi của khán giả cho kịch bản và dàn cast.