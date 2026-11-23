Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội 2026 (HANIFF 2026) có rất nhiều điểm đáng mong chờ.

Chỉ còn một tuần nữa, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII) sẽ chính thức khai mạc, mang đến cho khán giả Thủ đô một bữa tiệc điện ảnh quy mô lớn với 124 bộ phim đến từ nhiều nền điện ảnh khác nhau. Đáng chú ý, trong số 12 phim dài tranh giải năm nay có tới 7 tác phẩm là đại diện các quốc gia tham gia vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 99 năm 2027. Đặc biệt, chương trình có Silent Friend - bộ phim quốc tế từng tranh giải tại Liên hoan phim Venice 2025, với sự tham gia của tài tử Lương Triều Vỹ và minh tinh Léa Seydoux. Bên cạnh các suất chiếu, HANIFF VIII còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu và kết nối ngành công nghiệp điện ảnh.

(Nguồn ảnh: HANIFF)

Diễn ra từ ngày 28/11 đến 2/12/2026 tại Hà Nội, HANIFF VIII mang khẩu hiệu “Điện ảnh - Kết nối - Phát triển”. Đây là lần thứ VIII sự kiện được tổ chức, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những điểm hẹn điện ảnh quốc tế đáng chú ý tại Việt Nam. Theo thông tin từ Ban tổ chức, liên hoan phim năm nay dự kiến đón khoảng 1.000 khách mời và đại biểu, tăng đáng kể so với con số khoảng 800 người ở kỳ tổ chức năm 2024. Số lượng phim cũng tăng từ 117 lên 124 tác phẩm, trải rộng ở các chương trình Phim dự thi, Toàn cảnh Điện ảnh thế giới, Tiêu điểm Điện ảnh Nhật Bản và Phim Việt Nam đương đại.

7/12 phim dài dự thi là đại diện các quốc gia tham gia vòng sơ tuyển Oscar 2027

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của HANIFF VIII nằm ở chương trình phim dự thi với 37 tác phẩm, gồm 12 phim dài và 25 phim ngắn. Đặc biệt, có tới 7/12 phim dài dự thi là những tác phẩm được các quốc gia lựa chọn tham gia vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 99 năm 2027. Danh sách gồm Elephant in the Fog, Everytime, Hold on to Me, Silent Friend, Ben’imana, Becoming Human và đại diện Việt Nam Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh.

Đáng chú ý, trong số các tác phẩm quốc tế có Silent Friend của đạo diễn Ildikó Enyedi, với sự tham gia của tài tử Lương Triều Vỹ và ngôi sao điện ảnh Pháp Léa Seydoux. Đây là một trong những cái tên tạo thêm sức hút cho chương trình phim dự thi năm nay. Một chi tiết khác cũng đáng quan tâm là 5/12 phim dài tranh giải được thực hiện bởi các nữ đạo diễn, gồm Everytime, Silent Friend, Ben’imana, Moonglow và Hold on to Me. Những tác phẩm này mang đến nhiều góc nhìn khác nhau về tâm lý con người, vấn đề xã hội, bản sắc văn hóa và thân phận trong đời sống đương đại.

Ở hạng mục phim dài, Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình là đại diện Việt Nam tranh giải cùng các tác phẩm đến từ Nepal, Philippines, Hy Lạp, Gabon, Hungary, Đức, Pháp, Argentina, Anh, Campuchia, Mỹ và Nga. Sự góp mặt của bộ phim trong một chương trình quy tụ nhiều tác phẩm quốc tế đáng chú ý cũng là cơ hội để điện ảnh Việt Nam tiếp cận thêm với giới chuyên môn và khán giả nước ngoài.

Hình ảnh trong dự án Hộ Linh Tráng Sĩ (Ảnh: NSX)

Từ Vùng Đất Linh Hồn đến Your Name, 8 phim hoạt hình Nhật Bản được trình chiếu

Không chỉ tập trung vào các tác phẩm tranh giải, HANIFF VIII còn mang đến chương trình Toàn cảnh Điện ảnh thế giới với 50 bộ phim, gồm 27 phim dài và 23 phim ngắn. Đây là dịp để khán giả tiếp cận những tác phẩm đến từ nhiều quốc gia, nền văn hóa và phong cách làm phim khác nhau, mở rộng trải nghiệm thưởng thức điện ảnh ngoài những bộ phim thương mại quen thuộc tại rạp.

Một chương trình đặc biệt khác là Tiêu điểm Điện ảnh Nhật Bản, giới thiệu 8 bộ phim hoạt hình tiêu biểu. Trong đó có những cái tên đã trở thành biểu tượng của anime thế giới như Spirited Away (Vùng Đất Linh Hồn), Your Name, 5 Centimeters Per Second, Children of the Sea, Komada: A Whisky Family, Gold Kingdom and Water Kingdom, Lupin the IIIRD the Movie: The Immortal Bloodline và Jinsei.

Cảnh trong phim hoạt hình Spirited Away (Ảnh: NSX)

Đáng chú ý, Spirited Away - tác phẩm từng giành Gấu Vàng tại Liên hoan phim quốc tế Berlin năm 2002 và giải Oscar Phim hoạt hình xuất sắc năm 2003 - sẽ được tái khởi chiếu tại hệ thống Lotte Cinema từ ngày 4/12/2026, nhân dịp HANIFF VIII. Đây cũng là cơ hội để khán giả thưởng thức lại một trong những tác phẩm hoạt hình kinh điển trên màn ảnh rộng.

Với điện ảnh Việt Nam, chương trình Phim Việt Nam đương đại giới thiệu 30 tác phẩm, gồm 18 phim dài và 12 phim ngắn. Danh sách phim dài có nhiều cái tên quen thuộc như Con Kể Ba Nghe, Đại Tiệc Trăng Máu 8, Mang Mẹ Đi Bỏ, Nhà Mình Đi Thôi, Ai Thương Ai Mến, Tử Chiến Trên Không, Vạn Dặm Yêu Em, Đồi Hành Xác: Tà Thuyết Đen Trở Lại... Trong khi đó, chương trình phim ngắn cũng có sự góp mặt của những tác phẩm như Đàn Cá Gỗ, Tạm Biệt Chim Cu, Trở Về, Mầm Nhớ và Chú Bé Loắt Choắt.

Gần 60 gian hàng, 70 nhà mua phim quốc tế và 4 dự án điện ảnh tìm kiếm diễn viên

Không chỉ là sự kiện dành cho khán giả yêu điện ảnh, HANIFF VIII còn mở rộng hoạt động kết nối chuyên môn và giao thương trong ngành công nghiệp phim ảnh. Một trong những điểm đáng chú ý là Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số Việt Nam (Vietnam Film & Television Market - VFM), được tổ chức từ ngày 28 đến 30/11.

VFM dự kiến thu hút gần 60 gian hàng của 34 đơn vị đến từ 14 quốc gia, cùng khoảng 70 nhà mua phim quốc tế. Đây không đơn thuần là nơi giới thiệu và trao đổi bản quyền phim, mà còn là không gian kết nối giữa các nhà sản xuất, nhà phát hành, nền tảng OTT/Streaming, đơn vị sở hữu nội dung và nhà đầu tư. Các hoạt động tại đây hướng tới thúc đẩy mua bán bản quyền, phân phối, hợp tác sản xuất và phát triển những dự án điện ảnh mới.

Một thông tin đáng chú ý khác dành cho những người quan tâm đến nghề diễn xuất là HANIFF Rising Stars Campus - Ngôi sao điện ảnh tương lai. Trong khuôn khổ chương trình, 4 dự án phim truyện điện ảnh gồm Tuyên Ngôn Độc Lập, Con Đường Tôi Đã Chọn, Thiên Mạc Hùng Ca và một dự án hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc sẽ tham gia tìm kiếm diễn viên. Đây là cơ hội để các gương mặt trẻ tiếp cận những dự án điện ảnh thực tế, đồng thời mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Ekip Tuyên Ngôn Độc Lập (Ảnh: NSX)

Đặc biệt, chương trình còn có hoạt động hỗ trợ số hóa hình ảnh diễn viên bằng công nghệ AI Avatar, hướng tới khả năng tham gia các dự án phim ứng dụng AI, quảng cáo và sản xuất nội dung số. Việc khai thác hình ảnh được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận với nghệ sĩ, bảo đảm quyền hình ảnh và quyền lợi hợp pháp.

Về hoạt động trình chiếu, các bộ phim tham dự HANIFF VIII dự kiến được chiếu tại 7 cụm rạp từ ngày 28/11 đến 2/12, đồng thời có những suất chiếu ngoài trời tại các khu vực Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy và Sơn Tây. Điều này giúp liên hoan phim không chỉ giới hạn trong những không gian chiếu phim chuyên nghiệp mà còn đưa điện ảnh đến gần hơn với công chúng.

Lễ khai mạc HANIFF VIII sẽ diễn ra vào 20h ngày 28/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Với 124 bộ phim, khoảng 1.000 khách mời, hàng loạt tác phẩm đáng chú ý và những hoạt động kết nối quy mô quốc tế, HANIFF 2026 hứa hẹn trở thành một trong những sự kiện điện ảnh nổi bật nhất tại Thủ đô trong những ngày cuối tháng 11.