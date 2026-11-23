Nhiều khán giả đang mất ăn mất ngủ với bộ phim này đây.

Bộ phim Hàn Quốc 100 Days of Deception vừa chính thức vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng TV Shows của Netflix Việt Nam ngày 22/11. Đáng nói, đây không phải tác phẩm vừa ra mắt hay một bộ phim mới chỉ gây chú ý nhờ hiệu ứng truyền thông hay MXH ban đầu. Series đã phát hành được nhiều tuần, hiện bước vào giai đoạn cao trào và sắp đi đến hồi kết nhưng vẫn liên tục thu hút người xem mới, đủ sức vượt qua hàng loạt đối thủ để chiếm top 1. Thành tích này càng củng cố sức hút của một trong những bộ phim Hàn Quốc viral nhất, thậm chí không ít khán giả đánh giá 100 Days of Deception là một trong những bom tấn truyền hình đáng xem nhất năm 2026.

100 Days of Deception đang ở top 1 Netflix Việt Nam

Là dự án trọng điểm kỷ niệm 20 năm thành lập đài tvN, 100 Days of Deception của đạo diễn Yoo In Shik và biên kịch Ryu Bo Ri lấy bối cảnh Gyeongseong năm 1932 dưới thời kỳ đô hộ của Nhật Bản. Câu chuyện xoay quanh Lee Ga Kyung (Kim Yoo Jung) - một kẻ trộm vặt lanh lợi chỉ ôm mộng kiếm tiền sang Mỹ - bất ngờ nhận nhiệm vụ thâm nhập Phủ Tổng đốc Joseon dưới vỏ bọc thực tập sinh phiên dịch trong vòng 100 ngày cho tổ chức kháng chiến Gugukdan. Tại hang ổ của kẻ thù, cô chạm trán Kim Tae Woong hay Sato Hideo (Park Jin Young), nam phiên dịch viên ưu tú mang thân phận con nuôi của Tổng thanh tra Sato Shinichi (Jin Seon Kyu). Giữa lằn ranh sinh tử và những lớp mặt nạ giả dối, mối quan hệ vừa dè chừng vừa rung động của cả hai khiến người xem không thể rời mắt.

Không phải ngẫu nhiên mà khán giả gọi 100 Days Of Deception là bom tấn truyền hình đáng xem nhất năm 2026. Tác phẩm nhận về cơn mưa lời khen ở mọi khía cạnh. Đầu tiên, phim quy tụ đội hình ngôi sao bảo chứng chất lượng gồm Kim Yoo Jung, Park Jin Young, Kim Hyun Joo, Lee Moo Saeng và Jin Seon Kyu. Không chỉ bùng nổ nhan sắc và "phản ứng hóa học" căng tràn giữa cặp đôi chính, dàn diễn viên còn ghi điểm tuyệt đối bởi sự lăn xả phía sau ống kính. Dàn cast cũng đã dành hàng tháng trời luyện ngoại ngữ (tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Anh) sao cho chuẩn ngữ điệu thập niên 1930 trước khi bấm máy, giúp từng câu thoại toát lên chiều sâu và sự chân thực.

Nữ chính Kim Yoo Jung tiếp tục chứng minh khả năng diễn xuất linh hoạt khi hóa thân thành Ga Kyung - một cô gái vừa lanh lợi, tinh quái, có phần thực dụng nhưng cũng ẩn chứa nhiều tổn thương. Nhân vật đòi hỏi nữ diễn viên liên tục chuyển đổi giữa những màn nói dối đầy tự tin, biểu cảm hài hước và các khoảnh khắc đối diện với cảm xúc thật. The Korea Times đánh giá Kim Yoo Jung đã thể hiện rất tốt sự cân bằng giữa nét dí dỏm và chiều sâu cảm xúc của nhân vật.

Ngoài ra, visual của nữ diễn viên cũng khiến người xem không thể rời mắt. Trong đó, phân cảnh cô diện bộ váy Kimono trong tạo hình Nhật Bản cũng viral khắp MXH vì nét đẹp quá đỗi mong manh, siêu thực.

Trong khi đó, Park Jin Young cũng nhận được sự chú ý khi đảm nhận Kim Tae Woong, người đàn ông sống giữa hai thân phận và luôn phải đấu tranh với những mâu thuẫn bên trong. Sự lạnh lùng, điềm tĩnh bên ngoài đối lập với những giằng xé về nguồn gốc và gia đình tạo nên một nhân vật có nhiều lớp tính cách. Chemistry giữa anh và Kim Yoo Jung cũng là một trong những yếu tố khiến khán giả mong chờ từng diễn biến tình cảm của cặp đôi. Cả hai không chỉ có những màn tương tác ngọt ngào mà còn liên tục đặt đối phương vào tình thế nghi ngờ, thử thách, khiến mối quan hệ trở nên khó đoán.

Không chỉ được khán giả yêu thích, 100 Days Of Deception còn ghi nhận những thành tích đáng nể tại Hàn Quốc. Theo thống kê được truyền thông Hàn Quốc công bố ngày 12/11, 100 Days of Deception đứng đầu bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu phim truyền hình tháng 11/2026. Tỷ lệ phản hồi tích cực đạt 96,73%. Phim cũng từng vượt mốc rating hai chữ số, cho thấy sức hút không chỉ đến từ cộng đồng khán giả quốc tế mà còn được duy trì ngay tại thị trường quê nhà.

Từ một tác phẩm lịch sử - gián điệp tưởng chừng kén người xem, 100 Days of Deception đã tạo được sức hút rộng rãi nhờ câu chuyện nhiều bất ngờ, dàn diễn viên có thực lực và chất lượng sản xuất chỉn chu. Với 16 tập dự kiến, 100 Days of Deception đang tiến dần đến chặng cuối của hành trình phát sóng. Càng về sau, những bí mật liên quan đến các nhân vật càng được hé lộ, các mối quan hệ cũng đứng trước nhiều thử thách nguy hiểm hơn. Đây cũng là lý do khiến khán giả liên tục mong ngóng tập mới, với những tình tiết mới cũng như cái kết của đôi nam thanh nữ tú. Thậm chí, nhiều người đã chuẩn bị sẵn khăn giấy để khóc cạn nước mắt nếu Ga Kyung và Kim Tae Woong đi đến 1 cái kết buồn.