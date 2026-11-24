Gây sốt với vai phản diện trong Trại Giam Hạnh Phúc, Lương Thế Thành đã cùng chúng tôi trải lòng về việc thoát mác "trai hiền" và nỗi xót xa dành cho Thúy Diễm sau sinh.

Suốt hơn hai thập kỷ làm nghề, khán giả đã quá quen thuộc với một Lương Thế Thành điềm đạm, thư sinh qua những vai công tử hào hoa, "tổng tài" hay người đàn ông mẫu mực trên màn ảnh nhỏ. Thế nên, sự xuất hiện của gã giang hồ Long Đầu Bò trong Trại Giam Hạnh Phúc giống như một cú "bẻ lái" ngoạn mục và đầy mới mẻ. Rũ bỏ vẻ hiền lành vốn có, ánh mắt sắc lạnh cùng nét diễn gai góc, có phần biến thái của nhân vật này nhanh chóng trở thành điểm nhấn viral trên MXH, khiến người xem vừa rùng mình vừa thích thú trước một diện mạo hoàn toàn khác của nam diễn viên.

Đằng sau màn lột xác ấn tượng trên màn ảnh rộng cột mốc doanh thu trăm tỷ đầu tiên trong sự nghiệp là cả một hành trình dài tự thoát khỏi "chiếc áo" an toàn. Bước qua thời kỳ rực rỡ của những vai nam thần màn ảnh, Lương Thế Thành ở tuổi trung niên ham muốn khai phá bản thân nhiều hơn. Với anh, điện ảnh ở giai đoạn này không phải cuộc dạo chơi muộn màng mà là mảnh đất để một người nghệ sĩ đã đi qua đủ thăng trầm được thỏa sức vẫy vùng, chứng minh rằng gương mặt "lành" chưa bao giờ là giới hạn cho khả năng biến hóa.

Đến khi rời khỏi ánh đèn trường quay và sự dữ dội của Long Đầu Bò, Lương Thế Thành ngoài đời lại trở về với sự ấm áp, tỉ mỉ của một người chồng, người cha vừa đón thêm thiên thần nhỏ. Trong cuộc trò chuyện này, nam diễn viên đã trải lòng về áp lực tự làm mới mình khi không còn ở độ tuổi thanh xuân, những suy tư phía sau hào quang phòng vé và cả những day dứt đầy yêu thương dành cho bà xã Thúy Diễm trong những ngày ở cữ sau khi chào đón thiên thần nhỏ thứ hai.

Buổi trò chuyện cùng Lương Thế Thành

Không muốn bị đóng khung ở bất cứ dạng vai nào

Chào Lương Thế Thành!

Những năm gần đây Lương Thế Thành đóng khá nhiều vai phản diện, nhưng Long Đầu Bò là một vai có màu sắc rất khác biệt. Là một diễn viên đã xây dựng được hình tượng nhất định trong lòng khán giả, anh có nghĩ mình đang đánh đổi để thay đổi hình tượng, thậm chí là sẵn sàng nhận chỉ trích để có được vai diễn lần này?

Tôi nghĩ đó không phải là sự đánh đổi, mà một diễn viên chuyên nghiệp thì phải thể hiện được tất cả các dạng vai từ hỷ, nộ, ái, ố. Phải trải nghiệm được tất cả mọi thứ thì người diễn viên đó mới thăng hoa với nghề diễn xuất. Vì nghề này mình sống với nhân vật, mình sống với những cá nhân khác.

Cho nên tôi nghĩ không phải là sự đánh đổi mà tôi đang đi tìm cung bậc cảm xúc trong nghề diễn, muốn khai thác xem khả năng của mình tới đâu và có thể hóa thân vào các dạng nhân vật đó tới mức nào. Tôi luôn sẵn sàng hóa thân vào tất cả các nhân vật khác.

Nhưng trong sự nghiệp của mình, Lương Thế Thành đóng rất nhiều vai chính diện, lịch lãm, "tổng tài". Liệu anh có đang cố gắng tìm một hình tượng mới để thay đổi sự nghiệp trong thời gian tới, và đây sẽ là một dấu mốc của mình?

Tôi lại không nghĩ mình cố định ở một thể loại hay một loại nhân vật nào. Từ xưa tới giờ, Lương Thế Thành được mọi người biết tới là diễn viên chuyên đóng những nhân vật chính diện, hiền lành, tốt bụng. Bản thân tôi thích trải nghiệm, thích tìm những dạng nhân vật gai góc hơn, nhiều cung bậc cảm xúc hơn và luôn luôn là như vậy, luôn tìm ra cái hay ho, mới mẻ để khám phá bản thân.

Cho nên vai chính diện cũng được, vai phản diện cũng được, miễn sao vai diễn đó chạm được tới tôi, tôi đọc kịch bản, cảm được và thích nhân vật đó thì sẽ làm tốt. Chứ tôi không nhất thiết là ngày xưa diễn chính diện rồi thì bây giờ không diễn chính diện nữa mà chỉ diễn phản diện. Không có. Tất cả các vai tôi đều làm, miễn sao nó hay và hấp dẫn được tôi.

Tại vì gần đây kể cả phim truyền hình hay điện ảnh thì anh đóng phản diện khá nhiều.

Chắc có lẽ do hiện tại "trời xui đất khiến" thôi, các đạo diễn hay mời tôi vào những vai gai góc, tính cách hơn. Đó cũng là điều tôi mong muốn từ lâu rồi, mong được các đạo diễn tin tưởng giao cho những vai gai góc để xem diễn xuất của mình tới đâu và như thế nào.

Nhưng đối với Lương Thế Thành, vai Long Đầu Bò có được xem là một bước ngoặt diễn xuất không hay chỉ đơn giản là muốn thử sức nhiều hơn? Trong trường hợp phim không bùng nổ về doanh thu như hiện tại, anh có nghĩ đây là một lựa chọn khiến anh tiếc nuối khi mình phải thay đổi khá nhiều?

Không, tôi hoàn toàn không bao giờ hối tiếc bất cứ điều gì. Trước khi chọn bất kỳ nhân vật nào, người diễn viên phải đọc kịch bản, cảm và thích nhân vật đó. Một khi đã thích, đã yêu và chấp nhận sống với nó thì mình mới thổi hồn vào nhân vật sống động hơn để khán giả đến gần hơn với nhân vật, đó mới là sự thành công của người diễn viên. Chứ tôi không bao giờ nghĩ mình thay đổi hình tượng này.

Và khi bộ phim chẳng may doanh thu không như ý muốn, tôi hoàn toàn không hối hận. Một khi đã chấp nhận làm, tôi chỉ biết dồn hết sức mình vào nhân vật, làm sao cho hay nhất và phù hợp nhất thôi. Còn mọi chuyện còn lại phải phụ thuộc vào quý vị khán giả và tổng thể bộ phim như thế nào. Thắng hay thua là ở tổng thể phim chứ một người diễn viên không thể quyết định cả bộ phim được.

Gần đây, mặc dù Lương Thế Thành đóng điện ảnh khá nhiều nhưng mọi người vẫn nhớ đến anh ở mảng truyền hình nhiều hơn. Vai diễn này sẽ là một bước ngoặt lớn với Lương Thế Thành?

Chắc có thể là như vậy, tại vì xuất phát điểm đầu tiên của tôi là mảng truyền hình. Tôi tham gia phim truyền hình cũng hơn 20 năm rồi, hầu như khán giả đã quen mặt với Lương Thế Thành trên màn ảnh nhỏ. Về mảng điện ảnh, tôi cũng có cơ hội tham gia nhưng không nhiều duyên lắm. Cách đây mười mấy năm cũng có 1, 2 phim điện ảnh, nhưng lúc đó phim chưa phát triển nhiều nên không gây tiếng vang. Cho tới năm vừa rồi mới tham gia Hoàng Tử Quỷ, MesdamesThanh Sắc và hiện tại là Trại Giam Hạnh Phúc, mọi người biết đến tôi nhiều hơn trên màn ảnh rộng và tôi có một bước tiến ở mảng này.

Tôi vẫn luôn cố gắng làm sao cho hay nhất có thể ở từng lĩnh vực, truyền hình cũng vậy, sân khấu cũng vậy, điện ảnh cũng vậy. Một khi đã tham gia thì phải toàn tâm toàn ý.

Lương Thế Thành đã làm nghề khá nhiều năm, anh nghĩ khó khăn lớn nhất ở độ tuổi của mình là gì khi các đạo diễn thường chọn những "nam thần" trẻ trung đóng chính, còn những vai trung niên thì không có nhiều kịch bản hay ở Việt Nam?

Bây giờ nếu diễn mấy vai tổng tài, bad boy thì quá lứa rồi, dạng vai đó phải để cho các em nhỏ thể hiện mới phù hợp. Còn tôi bây giờ trung niên rồi. Phim ảnh Việt Nam mình, những kịch bản nói về nhân vật trung niên đóng chính cũng không nhiều. Cho nên tôi bắt buộc phải chấp nhận, sống trong môi trường nào thì chấp nhận môi trường đó.

Tuy nhiên, đó không phải rào cản quá lớn và cũng không làm tôi nhụt chí. Vì song song, tôi vẫn diễn sân khấu, vẫn làm phim truyền hình, vẫn làm phim điện ảnh. Vai nào phù hợp thì tôi làm thôi, quan trọng là đạo diễn tin tưởng giao cho tôi thì tôi sẵn sàng làm hết tất cả để vai đó hay nhất có thể.

Nói đến chuyện các đạo diễn tin tưởng giao vai, không biết có bao giờ trong sự nghiệp, anh bị các đạo diễn đóng khung mình trong một hình ảnh nào đấy không?

Có chứ. Sự nghiệp diễn xuất của tôi từ hồi mới chập chững bước chân vào nghề là các đạo diễn đã "chọn mặt gửi vàng" vào những vai hiền lành, tốt bụng, chính diện, công tử nhà giàu, Việt kiều... Đó là những dạng vai mà tất cả đạo diễn khi nghĩ tới Lương Thế Thành, chứ họ không bao giờ nghĩ Lương Thế Thành đóng vai phản diện, đểu cáng hay độc ác. Cho nên trong suốt mười mấy năm trời làm nghề, hầu như tất cả vai diễn của tôi đều bị đóng khung vào thể loại đó.

Và đó cũng là điều tôi không thích, tôi không thích bị đóng khung vào bất kỳ dạng vai nào. Tôi muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực nữa nhưng chưa có cơ hội, mà để có cơ hội thì tôi phải chứng minh cho đạo diễn thấy năng lực để người ta dám giao.

Đó cũng là một trăn trở, làm sao để đạo diễn tin tưởng giao những vai gai góc hơn cho mình? Tôi luôn cố gắng học hỏi, thay đổi bản thân và cách diễn xuất để ít ra trong nét diễn của mình có toát lên một cái gì đó, khiến đạo diễn thấy: "À, vai phản diện này giao cho Lương Thế Thành được, vì có ánh mắt, nụ cười hay cử chỉ gì đó phù hợp". Tôi phải gieo cho họ ấn tượng đó thì họ mới nghĩ tới tôi. Nên tôi luôn cố gắng hết sức có thể, phải biết khả năng mình bao nhiêu, sẵn sàng làm hết để vai diễn sống động nhất.

Có nghĩa là anh phải thay đổi khá nhiều, cố gắng nỗ lực mỗi ngày?

Đúng rồi. Nghề diễn này không có điểm dừng, phải luôn học hỏi, trau dồi và làm mới bản thân. Nếu cứ bị đóng khung ở một thể loại thì suốt đời cũng chỉ ở mức đó thôi, không thể phá vỡ giới hạn diễn xuất. Muốn khám phá khả năng của thì phải học hỏi, chấp nhận hóa thân vào những nhân vật gai góc và lạ hơn.

Nhưng có một thứ không thay đổi được là ngoại hình. Nhìn vào anh, mọi người vẫn luôn nghĩ anh rất hiền, và các đạo diễn chắc cũng vậy?

Thì đó, mọi người nhìn vào tôi vẫn thấy ngoại hình có thể đóng vai chính diện. Nhưng điển hình như đạo diễn Trung Lùn, anh ấy vẫn sẵn sàng giao cho tôi vai Long Đầu Bò. Tại sao? Vì anh ấy thấy được khả năng của tôi có thể làm được dạng vai này và tin tưởng vào công việc đạo diễn của anh ấy. Anh ấy có thể uốn nắn, rèn giũa, góp ý và đồng hành cùng tôi để tạo ra một nhân vật Long Đầu Bò gai góc và khác biệt so với Lương Thế Thành từ xưa tới giờ.

Anh có thể chia sẻ thêm một chút về việc thay đổi ngoại hình để nhập vai lần này?

Khi nhận kịch bản Trại Giam Hạnh Phúc với nhân vật Long Đầu Bò, tôi thấy lạ lẫm lắm. Bản thân tôi lúc đó không tự tin mình có thể làm được vai này vì mới lạ quá, không phải phản diện, vai này ác mà phải có sự biến thái ở trong đó, có cái "dơ" ở trong đó. Không phải phản diện thông thường mà phải quy tụ tất cả những yếu tố không còn là con người vào nhân vật Long Đầu Bò thì mới ra chất. Đó là điều tôi cảm thấy hết sức khó khăn.

Nhưng tôi nghĩ đơn giản thế này, đạo diễn tin tưởng mình nghĩa là anh ấy biết khả năng của mình và có thể làm được vai này cùng mình. Với tính cách của anh Trung Lùn, tôi hiểu khi anh ấy đã giao vai cho diễn viên nào thì anh ấy đã nắm rõ khả năng của họ, cộng thêm sự rèn giũa của anh ấy thì sẽ tốt. Lúc đọc xong tôi không dám nhận đâu, nói chuyện với anh Trung thì anh bảo: "Thành nên nhận đi. Vai diễn này rất hay, tuy không xuất hiện quá nhiều trên phim, không phải nhân vật chính nhưng mỗi lần xuất hiện là một điểm nhấn và là mắt xích khiến tất cả nhân vật trong phim rối rắm lên. Thành đang đi tìm dạng nhân vật gai góc thì đây là vai nên thể nghiệm". Từ đó tôi mới đồng ý làm.

Nhận lời rồi thì bắt đầu một áp lực khác là phải tìm cách diễn sao cho hay, phù hợp và đặc trưng nhất. Sau khi hai anh em bàn bạc và thống nhất cách diễn đưa lên phim, thật sự anh Trung rất thích, bản thân tôi cũng rất thích vì nó tạo cho tôi một cái mood, một cảm xúc khác hẳn so với tất cả các nhân vật trước giờ.

Thế anh thấy việc khó nhất trong phim mình phải làm là gì? Những phân cảnh nhạy cảm với Gi A Nguyễn hay là những cảnh hành động?

Những cảnh khó nhất lại là lúc tiền kỳ. Trước khi bấm máy, tôi phải xây dựng nhân vật, tính cách và ngoại hình sao cho phù hợp với Long Đầu Bò. Phải tìm ra cách diễn thế nào, diễn biến thái là sao, diễn ác là sao, ánh mắt, cử chỉ, cơ mặt, hành động thế nào? Tôi phải tìm hiểu rất nhiều, lên mạng xem những tù nhân thật sự bên ngoài để quan sát cách thể hiện ánh mắt, thần thái, thần sắc của họ. Họ nhìn không cần nói đâu, chỉ cần nhìn thôi là người đối diện thấy sợ rồi. Tôi xem để đúc kết ra những gì phù hợp cho Long Đầu Bò.

Trong suốt mấy tháng đó, lúc nào trong đầu tôi cũng phải suy nghĩ xem diễn thế nào cho hay. Đó là quá trình khá dài và rất khó đối với tôi từ trước tới giờ, vì đây không phải sở trường của tôi. Nhưng khi đã tìm được "chìa khóa" và vào được nhân vật thì hoàn toàn rất dễ. Lên set quay là cứ vậy mà làm thôi, giống như Long Đầu Bò đã nhập sẵn vào tôi rồi, ra set bấm máy là diễn chứ không còn khó khăn gì. Chỉ khó nhất giai đoạn đầu thôi.

Giữa sự nghiệp và gia đình - Chọn cả hai!

Thời gian này vợ ở cữ, không thể đồng hành cùng anh trong các sự kiện ra mắt, quảng bá phim như thường lệ. Không biết cảm giác thiếu vắng đi một nửa của mình ở một sự kiện rất quan trọng như thế nào?

Buồn chứ (cười). Tại vì từ xưa tới giờ, tất cả các dự án của Diễm, tôi đều tham gia, trừ khi bận lắm không sắp xếp được thôi, và ngược lại Diễm cũng vậy.

Nhưng hôm premiere cũng là điều đương nhiên thôi, Diễm phải ở nhà chăm con, mới vừa sinh, phải ở cữ nên không ra ngoài đường nhiều được. Tôi hiểu điều đó, chỉ hơi tiếc là không có vợ bên cạnh để chia sẻ khoảnh khắc nhân vật của mình được mọi người yêu mến.

Anh có nghĩ bộ phim này đạt hai, ba trăm tỷ thì sẽ là một món quà cho vợ cũng như bé gái mới chào đời không?

Đúng rồi. Nếu thật sự bộ phim này doanh thu 200 tỷ trở lên thì đó là món quà quá lớn đối với tôi, món quà tặng vợ con, tặng bản thân và tặng cho sự nghiệp làm nghề của mình. Tại vì từ xưa đến giờ tôi chưa có phim nào được trăm tỷ. Nếu phim này được thì đó là điều hết sức hạnh phúc đối với người diễn viên như tôi.

Thúy Diễm vừa trải qua lần sinh nở thứ hai sau 8 năm. Đối với người phụ nữ, sinh nở sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc nghệ thuật sau này. Anh có bao giờ nghĩ tới việc vợ mình phải đánh đổi điều đó, và tại sao sau 8 năm hai vợ chồng lại quyết định sinh con thêm một lần nữa?

Sau khi sinh đứa con trai đầu lòng, Diễm lúc đó cũng muốn sinh tiếp thêm một em bé nữa để nghỉ luôn. Nhưng tôi lại cản. Tôi nói em bé còn quá nhỏ, mình có đứa con đầu tiên nên muốn cảm nhận và dồn hết tình thương cho con trai đầu lòng, không muốn có ai xen vào tình cảm đó. Sinh thêm đứa thứ hai chắc chắn phải chia sẻ tình thương ra, không thể toàn tâm toàn ý cho đứa đầu được. Lúc đó tôi yêu con đầu quá nên hơi ích kỷ, không muốn san sẻ cho ai hết.

Nhưng tới bây giờ, không biết đó có phải sai lầm hay không, khi để vợ mình tới tầm tuổi này mới sinh em bé thứ hai thì điều đầu tiên ảnh hưởng là sức khỏe. Sức khỏe không còn tốt như hồi còn trẻ. Nếu 8 năm trước sinh con trai đầu lòng, chừng 1,2 năm sau sinh thêm đứa nữa thì vợ vẫn khỏe. Đợi 8 năm sau mới sinh em bé thứ 2 thì sức khỏe không còn tốt và ảnh hưởng tới Diễm rất nhiều. Sự hồi phục của phụ nữ sau sinh khó khăn và vất vả, truân chuyên lắm.

Là người chồng luôn kề cạnh bên vợ từ lúc sinh tới giờ, tôi cảm nhận được nỗi vất vả và sức vợ không còn như trước, làm chút xíu là mệt, nói chuyện lớn tiếng cũng không nổi, đi nhiều cũng không nổi, nói nhiều thì hụt hơi. Cho nên tôi thấy mình như có lỗi vậy. Giá như hồi đó để vợ sinh sớm thì bây giờ đỡ hơn nhiều, nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ cho cảm xúc của mình.

Chuyện cũng đã rồi, bây giờ tôi chỉ cố gắng chăm sóc vợ tốt nhất có thể để bù đắp. Từ lúc vợ có bầu, xong phim Trại Giam Hạnh Phúc là tôi gác hết tất cả mọi công việc, không nhận bất cứ dự án nào hết, chỉ diễn kịch sân khấu tuần một hai đêm, mỗi đêm 2 - 3 tiếng không đáng kể. Tất cả thời gian tôi dành hết cho vợ con để bù đắp.

Thế thì những ngày này đi quảng bá như vậy chắc anh cũng áy náy nhiều?

Đúng rồi. Như mấy ngày nay đi sự kiện, rồi ra Hà Nội cinetour nữa là mất một khoảng thời gian không ở nhà chăm sóc vợ con. Nhưng vì công việc thì cũng phải chấp nhận thôi, hy vọng rằng vợ con ở nhà khỏe mạnh.

Trong thời gian mới sinh chắc chắn chị cũng tương đối nhạy cảm. Không biết có bao giờ Thúy Diễm nhìn thấy chồng đang trong giai đoạn thành công như hiện tại thì hơi tủi thân không, khi mình phải nghỉ khá lâu mới được tiếp tục làm nghề?

Tôi nghĩ cái này chắc không có đâu. Tại vì hai vợ chồng tôi đều là diễn viên, đi làm cũng lâu năm rồi nên ý thức được đặc thù công việc, tới giai đoạn nào làm được thì nên phát triển và tận dụng để làm. Từ xưa tới giờ hai vợ chồng đều như vậy, luôn biết cân bằng cuộc sống và công việc. Mỗi khi một người có công việc tốt đang phát triển thì người kia sẵn sàng chấp nhận, tự ý thức giảm lại một chút để lo cho gia đình và ngược lại, để đối phương yên tâm phát triển sự nghiệp. Tất cả đều làm cho cuộc sống của mình thêm vui, thêm ý nghĩa hơn thôi.

Có bao giờ anh nghiêm túc nói một lời cảm ơn vợ chưa vì những quãng thời gian vợ phải dừng lại rất lâu như vậy?

Cả hai lần khi vừa sinh con xong đều cảm ơn vợ: "Cảm ơn vợ đã sinh cho anh đứa con". Và cái tôi nghĩ thiết thực nhất chính là hành động. Lời nói suông thì ai nói cũng được hết, nhưng hành động làm được hay không mới quan trọng. Tôi chọn hành động nhiều hơn lời nói, bằng cách luôn bên cạnh chăm sóc, dành nhiều thời gian quan tâm, an ủi vợ con, đó là điều thiết thực nhất.

Trong phim Long Đầu Bò là một nhân vật rất hung hãn và muốn kiểm soát người khác, còn Lương Thế Thành lại đang là người học cách yêu thương gia đình nhiều hơn. Không biết hiện tại, anh thực sự muốn trở thành một diễn viên xuất sắc hay một người đàn ông của gia đình hơn nếu phải chọn?

Cái này khó quá. Thật sự đối với bản thân tôi, nghề diễn đã ăn vào máu rồi, là máu ruột và nghề chính của tôi. Bây giờ bỏ nghề này ra tôi không biết làm gì, tôi chỉ biết làm nghề này thôi và toàn tâm toàn ý cho những nhân vật mình tham gia. Bao nhiêu tâm huyết, công sức đều đổ vào nghề diễn mà gia đình cũng rất quan trọng. Cho nên để chọn một trong hai thì rất khó.

Tôi có thể cân bằng được cuộc sống và công việc. Khi gia đình cần, ví dụ vợ vừa sinh con, tôi phải ưu tiên gia đình, tạm gác công việc để lo cho vợ con. Khi gia đình ổn rồi thì tôi bắt đầu trở lại với công việc. Đó là lúc cần cân bằng thôi, chứ để so sánh thì tôi xin không chọn bên nào hết, tôi chọn cả hai.

Cám ơn Lương Thế Thành về buổi trò chuyện này!