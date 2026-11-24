Lan Anh không xem quãng thời gian rời sân khấu là một khoảng lặng đáng buồn, mà đơn giản là một giai đoạn cuộc sống cần mình ưu tiên điều khác.

Trong “Căn nhà không mái che” tập 19 xuất hiện nhân vật Hiền là nhân tố không dễ để khán giả đưa ra nhận xét. Đằng sau những hành động và lựa chọn của cô dường như còn có những toan tính, mong muốn riêng mà người xem chưa thể nhìn thấu. Chính điều đó khiến vai diễn trở thành một ẩn số thú vị của bộ phim. Chia sẻ về nhân vật mình đảm nhận, diễn viên Lan Anh bật mí: “Đây là nhân vật không phải người đơn giản, nhưng cũng không phải người có thể đánh giá chỉ qua những gì khán giả nhìn thấy. Mình nghĩ đôi khi hoàn cảnh có thể khiến một người phải tính toán nhiều hơn bình thường. Còn Hiền thực sự muốn gì, xin phép được giữ lại một chút bí mật cho khán giả”.

Trái với nhân vật có phần khó đoán trên màn ảnh, ngoài đời, nữ diễn viên sinh năm 1990 có một hành trình khá đặc biệt. Tốt nghiệp Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội khóa K28, từng có hơn hai năm công tác tại Nhà hát Tuổi Trẻ, cô quyết định tạm gác nghệ thuật sau khi lập gia đình và sinh con. Nhiều năm dành ưu tiên cho tổ ấm, đến khi hai con đã lớn hơn, Lan Anh mới có cơ hội trở lại với đam mê. Từ trải nghiệm của chính mình, cô có những chia sẻ về lựa chọn của phụ nữ giữa gia đình và sự nghiệp, hôn nhân cũng như quan điểm về việc xây dựng tổ ấm.

Tạm gác nghệ thuật để chăm con, trở lại khi gia đình đã sẵn sàng

Lan Anh có hơn hai năm công tác tại Nhà hát Tuổi Trẻ. Đó là quãng thời gian giúp cô tích lũy kinh nghiệm, có thêm trải nghiệm thực tế và xây dựng nền tảng cho con đường diễn xuất. Thế nhưng, khi lập gia đình rồi sinh con, nữ diễn viên đứng trước một lựa chọn không dễ dàng: tiếp tục theo đuổi nghệ thuật với lịch trình thất thường hay dành nhiều thời gian hơn cho những năm tháng đầu đời của các con.

Cuối cùng, Lan Anh chọn gia đình. Cô chia sẻ: “Khi có em bé, mình quyết định dành phần lớn thời gian cho gia đình. Với mình, những năm tháng đầu đời của con vô cùng quan trọng. Công việc nghệ thuật vốn đặc thù, khá vất vả và không có lịch trình cố định, nên nếu tiếp tục theo nghề ở thời điểm đó, mình khó có thể sắp xếp chu toàn việc chăm sóc con cái. Đó là một lựa chọn mình đã cân nhắc rất kỹ và chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc”.

Gia đình nhỏ của Lan Anh





Lan Anh không xem quãng thời gian rời sân khấu là một khoảng lặng đáng buồn, mà đơn giản là một giai đoạn cuộc sống cần mình ưu tiên điều khác.

Hiện tại, khi hai con đã 11 và 7 tuổi, Lan Anh có thêm điều kiện để trở lại với nghệ thuật. Dẫu vậy, quyết định này không chỉ cần sự chủ động từ phía cô. Ban đầu, chồng nữ diễn viên chưa thực sự muốn vợ đi làm trở lại vì lo cô vất vả và không có nhiều thời gian cho gia đình. Sau khi thấy vợ quyết tâm, anh dần thấu hiểu và ủng hộ. Những lúc chồng bận, mẹ và em gái Lan Anh hỗ trợ chăm sóc các con để cô yên tâm với công việc.

Từ câu chuyện của chính mình, Lan Anh không cho rằng phụ nữ nhất thiết phải lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp. Có những thời điểm họ muốn dành trọn thời gian cho con cái, nhưng khi hoàn cảnh thay đổi, họ vẫn có thể tiếp tục theo đuổi những điều từng yêu thích. Một quyết định ở giai đoạn này không nhất thiết phải trở thành giới hạn cho cả cuộc đời.

Ở tuổi 36, Lan Anh cũng không đặt áp lực phải trở thành người phụ nữ hoàn hảo trong mọi vai trò. Cô mong muốn có sức khỏe, sự tự chủ, một gia đình bình an và được làm công việc mình yêu thích. Với cô, "mỗi ngày đều có thể làm tốt hơn một chút, vừa có sự nghiệp riêng, vừa có một mái ấm để trở về” là điều hạnh phúc.

Nhan sắc xinh đẹp của mẹ 2 con

12 năm hôn nhân: Điều quan trọng là cả hai vẫn muốn đi tiếp cùng nhau

Lan Anh và chồng đã có hai năm tìm hiểu trước khi kết hôn. Đến nay, họ đã trải qua 12 năm chung sống. Nữ diễn viên cho biết cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi những lúc va chạm, nhưng may mắn cả hai khá hòa hợp, luôn yêu thương và thấu hiểu nhau.

“12 năm trôi qua mà đôi khi mình vẫn có cảm giác như mới hôm qua. Mình nghĩ hôn nhân không phải lúc nào cũng cần những điều lớn lao, đôi khi chỉ cần cả hai vẫn muốn nắm tay nhau đi tiếp, vậy là đủ”, mẹ 2 con cho biết.

Sau hơn một thập kỷ chung sống, Lan Anh không nhìn hôn nhân bằng những tiêu chuẩn về sự hoàn hảo. Với cô, không ai có thể đáp ứng mọi mong đợi của người còn lại, cũng không có mối quan hệ nào chỉ toàn những ngày êm đềm. Điều đáng quý là cả hai có thể học cách chấp nhận những khác biệt, điều chỉnh bản thân và không ngừng vun đắp mối quan hệ.

Hôn nhân không phải là tìm được một người hoàn hảo, mà là hai người cùng học cách bao dung và hoàn thiện nhau mỗi ngày.

Có lẽ chính trải nghiệm này giúp Lan Anh nhìn nhận việc cân bằng giữa gia đình và công việc một cách nhẹ nhàng hơn. Thay vì mặc định người phụ nữ phải tự xoay xở mọi thứ, cô đề cao sự chia sẻ từ người bạn đời và những thành viên trong gia đình. Khi một người muốn bước tiếp trên con đường riêng, sự ủng hộ của người còn lại có thể tạo nên khác biệt rất lớn.

Kết hôn với người từng có con riêng: Tình yêu thôi chưa đủ

Trong “Căn nhà không mái che”, câu chuyện về những người từng trải qua hôn nhân và việc xây dựng một gia đình mới cũng đặt ra nhiều vấn đề đáng suy ngẫm. Đặc biệt, lựa chọn kết hôn với một người đã có con riêng thường khiến người trong cuộc phải đối diện với nhiều băn khoăn về tình cảm, trách nhiệm và cách các thành viên hòa nhập.

Từ góc nhìn cá nhân, Lan Anh bày tỏ: “Mình nghĩ dù là Hạnh đã từng làm mẹ hay Hiền chưa vướng bận con cái thì khi bước vào một mối quan hệ như vậy, người phụ nữ cũng cần rất nhiều sự thấu hiểu, bao dung và bản lĩnh. Điều quan trọng không phải là họ đã có quá khứ như thế nào, mà là hiện tại họ có đủ yêu thương, trách nhiệm và chân thành với nhau hay không”.

Theo Lan Anh, điều cần quan tâm không phải là một người đã từng có gia đình hay chưa, mà là cách họ đối diện với trách nhiệm trong hiện tại. Khi bước vào một mối quan hệ mới, mỗi người cần hiểu rằng mình không chỉ xây dựng tình cảm với bạn đời mà còn phải học cách ứng xử với những mối quan hệ đã tồn tại trước đó. Đặc biệt, chuyện con cái cần được nhìn nhận bằng sự tôn trọng và trách nhiệm, thay vì chỉ trông chờ vào tình cảm của người lớn.

Nữ diễn viên cũng cho rằng phim ảnh và đời sống thực tế có những khoảng cách nhất định. Phim có thể lựa chọn những lát cắt đẹp để kể câu chuyện, nhưng ngoài đời, những gia đình có con riêng vẫn phải đối diện với va chạm, áp lực và những điều cần thời gian để thích nghi.

“Không phải cứ gia đình có con riêng là sẽ không hạnh phúc, và cũng không phải cứ gia đình đủ đầy ngay từ đầu thì sẽ luôn êm ấm. Phim có thể chọn kể những điều đẹp đẽ, nhưng ngoài đời, để có được một gia đình hạnh phúc thì tình yêu thôi chưa đủ, còn cần sự thấu hiểu, bao dung và trách nhiệm từ cả hai phía”.

Trở lại với vai Hiền, Lan Anh muốn khán giả tiếp tục theo dõi để khám phá những điều nhân vật chưa nói ra. Còn ngoài đời, sau 12 năm hôn nhân và một quãng thời gian dài tạm xa nghệ thuật, cô đang có cơ hội tiếp tục cả hai hành trình: làm mẹ và làm diễn viên. Câu chuyện của Lan Anh không phải lời khẳng định phụ nữ có thể làm tốt mọi thứ cùng lúc, mà là một góc nhìn nhẹ nhàng hơn: Họ có quyền lựa chọn điều mình cần ở từng giai đoạn, và cũng có quyền bắt đầu lại khi đã sẵn sàng.