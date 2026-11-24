Có lẽ phải rất lâu nữa mới có một bộ phim Hàn khiến giới trẻ phát cuồng đến vậy.

Năm 2013, The Heirs (Những Người Thừa Kế) tạo nên cơn sốt khắp châu Á, đưa Kim Tan trở thành chàng thiếu gia trong mộng của hàng triệu cô gái, đồng thời biến Lee Min Ho thành một trong những gương mặt được săn đón cuồng nhiệt nhất làn sóng Hallyu. Từ những lời tỏ tình đậm chất ngôn tình đến chiếc Dream Catcher xuất hiện trong phim, sức ảnh hưởng của The Heirs từng vượt xa màn ảnh, len lỏi vào đời sống giới trẻ, đặc biệt tại Việt Nam.

The Heirs xoay quanh Kim Tan (Lee Min Ho), người thừa kế tập đoàn Jeguk nhưng phải sống trong cảnh bị gia đình kiểm soát, chèn ép bởi những cuộc tranh giành quyền lực và thân phận con ngoài giá thú. Trong thời gian du học Mỹ, anh gặp Cha Eun Sang (Park Shin Hye) - cô gái xuất thân nghèo khó, sang Mỹ tìm chị gái nhưng lại rơi vào tình cảnh éo le. Cuộc gặp gỡ tình cờ mở ra mối tình giữa hai con người thuộc hai thế giới đối lập, kéo theo hàng loạt sóng gió khi Kim Tan trở về Hàn Quốc, đối diện với gia đình, hôn ước sắp đặt cùng Yoo Rachel (Kim Ji Won) và người bạn cũ Choi Young Do (Kim Woo Bin), nay trở thành đối thủ không đội trời chung. Phim còn có sự góp mặt của Kang Min Hyuk, Krystal, Choi Jin Hyuk cùng nhiều gương mặt trẻ đình đám, tạo nên một dàn nhân vật đủ sức giữ chân khán giả qua 20 tập phim.

Thực tế, The Heirs không sở hữu cốt truyện quá mới mẻ, thậm chí không quá hot ở thị trường Hàn Quốc. Chàng thiếu gia giàu có yêu cô gái nghèo, tình cảm bị gia đình ngăn cấm, những màn ghen tuông, tranh giành và các mối quan hệ phức tạp vốn là công thức quen thuộc của phim truyền hình Hàn Quốc. Thế nhưng, bộ phim lại xuất hiện đúng thời điểm dòng phim thần tượng, lãng mạn học đường đang có sức ảnh hưởng lớn tại châu Á. Dàn diễn viên trẻ đẹp, bối cảnh trường học dành cho giới thượng lưu, quần áo hàng hiệu, biệt thự xa hoa cùng những mối tình nhiều trắc trở tạo ra một thế giới vừa hào nhoáng vừa dễ khiến khán giả mơ mộng.

Kim Tan chính là linh hồn của cơn sốt ấy. Lee Min Ho khi đó đã có lượng người hâm mộ đông đảo sau Boys Over Flowers, City Hunter và Faith, nhưng vai thiếu gia nhà tài phiệt si tình tiếp tục đưa hình tượng nam thần của anh lên một nấc mới. Kim Tan hội tụ đủ những yếu tố khiến một nhân vật ngôn tình dễ gây thương nhớ: giàu có, đẹp trai, mang vẻ ngoài lạnh lùng, có phần bất cần nhưng lại mềm lòng trước người mình yêu.

Cơn sốt Kim Tan tại Việt Nam thời điểm đó gần như trở thành một hiện tượng văn hóa đại chúng. Phim được theo dõi qua các trang xem trực tuyến, những tập mới liên tục được chờ đợi, còn diễn biến tình cảm giữa Kim Tan và Cha Eun Sang trở thành chủ đề bàn luận trên diễn đàn, Facebook và các cộng đồng yêu phim Hàn. Từ câu thoại, biểu cảm, ảnh chế đến trang phục của nhân vật, tất cả đều được đưa ra mổ xẻ với sự nhiệt tình đôi khi vượt xa sức tưởng tượng. Không ít cô gái công khai nhận Kim Tan là hình mẫu bạn trai lý tưởng, thay ảnh đại diện, chia sẻ những câu nói trong phim hoặc thể hiện sự mê đắm theo cách khiến người ngoài cuộc cũng phải nhận ra độ phủ của chàng thiếu gia này. Thậm chí, hiện tượng hâm mộ Kim Tan quá đà từng tạo ra những cuộc khẩu chiến giữa hội yêu thích nhân vật và những người cho rằng trào lưu ấy đã đi quá giới hạn.

Chiếc Dream Catcher, vòng bắt giấc mơ xuất hiện trong câu chuyện tình giữa Kim Tan và Cha Eun Sang, bất ngờ trở thành món đồ được săn tìm trên thị trường Việt. Những cửa hàng kinh doanh trực tuyến nhanh chóng tận dụng sức nóng bộ phim để quảng bá Dream Catcher, quần áo, phụ kiện, giày dép với lời giới thiệu dành riêng cho fan Kim Tan. Một món đồ trang trí vốn gắn với văn hóa bản địa châu Mỹ bỗng được giới trẻ Việt biết đến rộng rãi hơn nhờ bộ phim, thậm chí trở thành món quà được yêu thích hoặc vật trang trí phòng ngủ theo trào lưu ngôn tình thời ấy.

Cơn bão Kim Tan cũng lan rộng tại nhiều thị trường châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, nơi bộ phim thu hút lượng người xem lớn trên các nền tảng trực tuyến và trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. Dàn diễn viên trẻ, mô-típ tình yêu tài phiệt cùng hình tượng nam chính giàu sức hút giúp The Heirs tiếp cận nhiều nhóm khán giả, kể cả những người vốn không quá quan tâm đến phim truyền hình Hàn Quốc. Tại Việt Nam, bộ phim từng được truyền thông xếp vào nhóm hiện tượng giải trí nổi bật nhất năm 2013, tạo nên cơn sốt fan cuồng chưa từng có chỉ nhờ một bộ phim. Kim Tan có thể bị chế giễu vì sự sến súa, nhưng càng bị đem ra trêu chọc, cái tên này càng phủ sóng rộng rãi.

Sau The Heirs, Lee Min Ho vẫn tiếp tục duy trì vị thế ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc trong nhiều năm sau đó. Từ The Legend of the Blue Sea, The King: Eternal Monarch đến Pachinko, nam diễn viên từng bước mở rộng hình tượng và biên độ diễn xuất. Năm 2025, Lee Min Ho tham gia When the Stars Gossip - bộ phim lấy bối cảnh không gian với kinh phí đầu tư lớn nhưng thành tích tại thị trường nội địa không như kỳ vọng - và Omniscient Reader: The Prophecy, dự án điện ảnh chuyển thể từ web novel nổi tiếng. Dẫu những sản phẩm gần đây có kết quả trái chiều, sức hút quốc tế của nam diễn viên vẫn là điều khó phủ nhận.

Theo khảo sát Hallyu năm 2026, Lee Min Ho tiếp tục đứng đầu danh sách diễn viên Hàn Quốc được yêu thích nhất ở nước ngoài với 7,1% lượt bình chọn từ 27.400 người tại 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là năm thứ 13 liên tiếp anh giữ vị trí số 1 kể từ khi khảo sát được triển khai, bỏ xa Song Hye Kyo và IU ở các thứ hạng tiếp theo. Anh cũng đứng thứ hai trong danh sách những nhân vật có sức ảnh hưởng của làn sóng Hallyu trên toàn cầu, chỉ sau BTS, đồng thời dẫn đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ít ai nhớ rằng, ngay trong năm 2013 - thời điểm Lee Min Ho đang sở hữu sức hút lớn nhờ The Heirs - nam diễn viên từng có một show diễn tại Hà Nội bị hủy bỏ vào phút chót. Đêm nhạc My Everything Global Tour 2013 dự kiến diễn ra ngày 3/8 tại Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, nhưng đến ngày 30/7, phía công ty quản lý Starhaus Entertainment thông báo chương trình không thể tổ chức vì những vấn đề phát sinh từ đơn vị đối tác Việt Nam. Theo báo cáo của ban tổ chức, đến ngày 29/7, show chỉ bán được 122 vé, thu về hơn 458 triệu đồng, trong khi chi phí dự kiến để đưa nam diễn viên đến Việt Nam lên tới khoảng 12 tỷ đồng. Giá vé dao động từ 2 đến 4,2 triệu đồng cũng từng vấp phải tranh luận vì quá cao so với khả năng chi trả của nhiều người hâm mộ.