Trại Giam Hạnh Phúc vượt 161 tỷ đồng, trong khi Trung Lùn cho biết phim cần khoảng 100 tỷ đồng mới hòa vốn. Đạo diễn vẫn hạn chế đọc bình luận vì lo lời khen khiến mình tự cao, còn lời chê ảnh hưởng tâm lý.

Vượt 160 tỷ đồng trong ngày thứ 5 khởi chiếu

Đến tối muộn 24/11, Trại giam hạnh phúc đạt khoảng 161,4 tỷ đồng, theo Box Office Vietnam. Bộ phim vượt mốc 160 tỷ đồng trong ngày thứ 5 khởi chiếu chính thức, tính từ 20/11. Doanh thu tích lũy bao gồm các suất chiếu sớm ngày 18-19/11.

Riêng ngày 24/11, phim thu khoảng 36,5 tỷ đồng, bán 357.362 vé trên 5.581 suất chiếu, tiếp tục dẫn đầu phòng vé. Tác phẩm đứng thứ hai là Ma Mút con vượt kỷ băng hà, thu khoảng 2,57 tỷ đồng, Ngày con còn mẹ xếp thứ ba với khoảng 2,24 tỷ đồng. Doanh thu trong ngày của phim Trung Lùn cao gấp khoảng 14 lần tác phẩm đứng kế tiếp..

Đạo diễn Trung Lùn hạn chế đọc bình luận khi phim đang chiếu, chờ kết thúc đợt phát hành mới nhìn lại các góp ý.

Trước đó, phim vượt mốc 100 tỷ đồng sau ba ngày khởi chiếu chính thức. Đây là tốc độ chạm mốc trăm tỷ nhanh nhất trong ba tác phẩm điện ảnh Trung Lùn đạo diễn. Làm giàu với ma mất gần hai tuần để đạt thành tích này năm 2024, còn phần hai cần gần một tháng vào năm 2025.

Với kết quả hiện tại, Trại giam hạnh phúc đã vượt doanh thu khoảng 128 tỷ đồng của Làm giàu với ma và 101,37 tỷ đồng của Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn, trở thành phim ăn khách nhất của Trung Lùn.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Trung Lùn nói cảm xúc khi có phim đạt 100 tỷ đồng không còn xa lạ. Lần này, điều khiến anh hạnh phúc hơn là những lời khen dành cho tác phẩm, đặc biệt từ người trong nghề.

Đạo diễn kể nhận được nhiều tin nhắn chúc mừng rất dài của đồng nghiệp. Anh trân trọng việc họ dành thời gian chia sẻ cảm xúc sau khi xem phim. “Được nhiều đồng nghiệp khen, đó là điều sung sướng nhất”, anh nói.

Song với Trung Lùn, mốc doanh thu 100 tỷ đồng chưa đồng nghĩa phim lãi lớn. Khi được hỏi doanh thu cần thiết để hòa vốn, anh trả lời: “Đúng 100 tỷ đồng, có thể hơn một chút”. Theo đạo diễn, phần lớn phim anh thực hiện cần đạt quanh mức này mới thu hồi vốn, do mức đầu tư của từng dự án.

Trước câu hỏi có kỳ vọng Trại giam hạnh phúc đạt 500 tỷ đồng hay không, anh cho rằng đó là ước mơ của nhiều đạo diễn. Tuy nhiên, thành công bước đầu không khiến Trung Lùn hết lo lắng trước phản ứng của khán giả.

“Ngay lúc này tôi ít đọc bình luận vì sợ nếu được khen ta dễ rơi vào tự cao, nếu bị chê dễ rơi vào trầm cảm”, anh chia sẻ.

Đạo diễn thường chờ phim rời rạp mới đọc lại các góp ý trên mạng xã hội. Đó là lúc anh nhìn lại những thiếu sót, rút kinh nghiệm để tránh lặp lại ở dự án sau.

Ê-kíp Trại giam hạnh phúc giao lưu với khán giả tại một số cụm rạp.

Không chỉ ấn tượng ở doanh thu trăm tỷ đồng

Ba tác phẩm liên tiếp vượt trăm tỷ đồng giúp anh duy trì chỗ đứng ở dòng phim thương mại. Ở phần đầu Làm giàu với ma, câu chuyện chàng trai mê cờ bạc có khả năng nhìn thấy ma tạo ra những tình huống hài, nhưng mối quan hệ giữa người cha nghèo và đứa con ngỗ nghịch là tuyến cảm xúc quan trọng. Hoài Linh vào vai ông Đạo, thể hiện sự bất lực, khắc khổ của người cha thay vì chủ yếu khai thác sở trường gây cười.

Sự đan xen giữa tiếng cười và tình thân trở thành cách Trung Lùn tiếp cận khán giả. Anh từng nói không muốn phim đầu tay chỉ khiến người xem cười rồi quên, mà mong họ nhận ra mình trong nhân vật và có sự đồng cảm.

Thời điểm đó, đạo diễn cho biết từng từ chối nhiều lời mời làm phim điện ảnh để tích lũy kinh nghiệm qua web-drama, sitcom. Với việc tuyển chọn diễn viên, anh đặt sự phù hợp với nhân vật lên trước, dù vẫn cân nhắc yếu tố thương mại.

Sang Làm giàu với ma 2, hành trình đưa thi thể một minh tinh về quê để đổi lấy chiếc nhẫn kim cương mở ra nhiều tình huống tranh giành, toan tính. Phim tiếp tục kết hợp yếu tố siêu nhiên, hài và tình thân, nhưng không lặp lại câu chuyện cha con của phần đầu.

Thành tích phần hai cần được đặt trong bối cảnh phim ra rạp cùng giai đoạn Mưa đỏ áp đảo thị trường. Từng trao đổi với PV Tiền Phong, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt đánh giá việc tác phẩm duy trì doanh thu trong hoàn cảnh đó cho thấy sức sống riêng. Ông ghi nhận diễn xuất và tính giải trí, đồng thời chỉ ra những hạn chế ở kịch bản và một số chi tiết hài khiên cưỡng.

Tạo hình của một số nhân vật trong Trại giam hạnh phúc.

Đến Trại giam hạnh phúc, Trung Lùn chuyển sang câu chuyện một thầy giáo phải vào tù sau khi gây án để bảo vệ em gái. Nhân vật Phúc do Tuấn Trần thể hiện dùng sự tử tế và kiến thức để đối diện môi trường khắc nghiệt. Những người sống cùng buồng giam vừa tạo ra xung đột, vừa góp phần bộc lộ tính cách nhân vật chính.

So với hai phim trước, bối cảnh mới giúp đạo diễn đi sâu hơn vào những lựa chọn đạo đức, sự tổn thương và khả năng thay đổi của con người. Tiếng cười vẫn hiện diện, nhưng đi cùng các tình huống nặng hơn về tâm lý.

Trung Lùn cho biết hai phần Làm giàu với ma giúp anh xây dựng niềm tin với khán giả bằng cách kể dễ tiếp cận. Khi có vị trí nhất định, anh muốn thử những câu chuyện mình ấp ủ và xem Trại giam hạnh phúc là tác phẩm thể hiện rõ hơn màu sắc cá nhân.

Với đạo diễn, mong muốn đạt doanh thu cao còn gắn với việc câu chuyện được lan tỏa tới nhiều người.

“Khi doanh thu cao có nghĩa là phim được tiếp cận nhiều khán giả. Xem như câu chuyện đạo diễn muốn kể đã đạt được mục đích”, Trung Lùn nói.