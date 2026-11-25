Giữa dàn cast quy tụ nhiều tên tuổi có tiếng trong Hollywood, chàng trai gốc Việt bất ngờ gây chú ý không nhỏ.

Ba năm sau The Ballad of Songbirds & Snakes, thương hiệu The Hunger Games một lần nữa khuấy đảo phòng vé với phần tiền truyện Sunrise on the Reaping. Đúng như dự đoán, bộ phim vừa ra rạp ngày 20/11 đã lập tức chiếm lĩnh bảng xếp hạng doanh thu toàn cầu. Chỉ trong tuần mở màn, tác phẩm bỏ túi khoảng 225 triệu USD, gồm 120 triệu USD tại Bắc Mỹ và 105 triệu USD từ thị trường quốc tế, qua đó vươn lên vị trí số 1 phòng vé thế giới. Màn tái xuất này không chỉ cho thấy The Hunger Games vẫn duy trì được phong độ phòng vé, mà còn đưa phần phim mới trở thành màn ra mắt toàn cầu lớn thứ 5 trong năm nay.

Poster phim The Hunger Games

Sunrise on the Reaping đưa khán giả trở về quá khứ, trước các sự kiện trong The Hunger Games đầu tiên 24 năm. Trung tâm câu chuyện là Haymitch Abernathy thời niên thiếu, nhân vật từng được Woody Harrelson thể hiện trong loạt phim trước. Ở phiên bản trẻ tuổi, Haymitch do Joseph Zada đảm nhận. Khi mới 16 tuổi, cậu bị cuốn vào kỳ Đấu trường sinh tử lần thứ 50, còn gọi là Huyết trường Tứ phân (Second Quarter Quell). Đây là một kỳ đấu trường đặc biệt tàn khốc khi Capitol quyết định tăng gấp đôi số lượng vật tế, từ 24 lên 48 người. Mỗi quận phải đưa ra hai nam và hai nữ thanh thiếu niên từ 12 - 18 tuổi để tham gia cuộc chiến sinh tồn được truyền hình trực tiếp trên toàn Panem.

Bên cạnh Joseph Zada, bộ phim còn quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng gồm Mckenna Grace Ralph Fiennes, Glenn Close , Kieran Culkin, Elle Fanning, Maya Hawke, Whitney Peak, Ben Wang, Molly Mccay, Iona Bells... Sự kết hợp giữa những gương mặt trẻ đảm nhận thế hệ nhân vật mới cùng các diễn viên kỳ cựu giúp dự án tạo được sức hút lớn trước ngày ra mắt. Đặc biệt, việc câu chuyện xoay quanh Haymitch, một nhân vật vốn được yêu thích từ loạt phim gốc, cũng khiến khán giả tò mò về quá khứ, những mất mát và biến cố đã hình thành nên con người ông sau này.

Giữa dàn diễn viên đông đảo của The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, Nguyễn Thiên Phước là cái tên khiến khán giả Việt tò mò. Nam diễn viên sinh năm 2003, đảm nhận Heartwood, một trong những vật tế nam được lựa chọn từ Quận 7. Theo hồ sơ diễn viên trên Filmmakers Europe và Berlin Brandenburg Film Commission, anh được ghi nhận mang quốc tịch Việt Nam, có gốc gác Việt Nam và hiện sinh sống tại Berlin, Đức.

Heartwood không phải nhân vật trung tâm của câu chuyện của The Hunger Games. Trong kỳ Huyết trường Tứ phân lần thứ hai, Quận 7 có tổng cộng bốn vật tế, gồm hai nam là Heartwood và Bircher, cùng hai nữ là Autumn và Ringina. Đây là quận thuộc Panem gắn liền với ngành khai thác gỗ và lâm nghiệp, vì vậy các vật tế đến từ khu vực này thường được xây dựng với những đặc điểm liên quan đến sức mạnh thể chất và khả năng sử dụng công cụ lao động. Tuy nhiên, bước vào đấu trường, xuất thân hay kỹ năng cá nhân cũng không đảm bảo bất kỳ ai có thể sống sót.

Tuy nhiên, Heartwood cùng Bircher đều không có hành trình dài trong cuộc chiến. Ngay trong cuộc thảm sát mở màn (Bloodbath), Heartwood đã bỏ mạng cùng người đồng hương. Chi tiết này lý giải vì sao nhân vật không có nhiều đất phát triển trong tổng thể câu chuyện, đặc biệt khi bộ phim phải phân bổ thời lượng cho 48 vật tế, các liên minh sinh tồn và tuyến truyện chính của Haymitch.

Có thể nói, Nguyễn Thiên Phước không đảm nhận một vai diễn có sức nặng tương đương Haymitch, Maysilee Donner hay những nhân vật giữ vai trò quan trọng trong diễn biến của kỳ đấu trường. Heartwood thuộc nhóm nhân vật phụ, xuất hiện trong bức tranh đông đảo những thiếu niên bị đẩy vào cuộc chiến sinh tử do Capitol tổ chức. Số phận của nhân vật cũng khá ngắn ngủi, xuất hiện thấp thoáng nên không có sự thay đổi tâm lý hay xây dựng mối quan hệ với các tuyến nhân vật khác.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận đây vẫn là một cột mốc đáng kể trong hành trình của diễn viên trẻ. The Hunger Games vốn là thương hiệu điện ảnh nổi tiếng toàn cầu, từng tạo nên cơn sốt phòng vé với bốn phần phim đầu tiên có Jennifer Lawrence thủ vai Katniss Everdeen. Việc góp mặt trong phần phim mới, dù chỉ ở một vai phụ, giúp Nguyễn Thiên Phước có thêm một dự án Hollywood trong hồ sơ diễn xuất, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận môi trường sản xuất điện ảnh quốc tế với quy mô lớn.

Nguyễn Thiên Phước cao 1,72 m, nói được ba ngôn ngữ Việt, Anh và Đức, đồng thời được đại diện bởi Rietz Casting & Agentur. Trước khi góp mặt trong The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, anh từng tham gia một số dự án phim tại Đức như Vilm (2023) với vai Gregor Vinh Khoa Nguyen, Ghost Bastard (2024) trong vai Sebastian và Polizei (2025) với nhân vật Wael.

Bên cạnh điện ảnh, Thiên Phước còn có kinh nghiệm diễn xuất sân khấu. Anh từng tham gia nhiều vở diễn tại Staatsschauspiel Dresden, gồm Herr der Diebe, Der gute Mensch von Sezuan, Mutter Courage und ihre Kinder và Der Zauberer von Oz. Hồ sơ nghề nghiệp cũng ghi nhận nam diễn viên có khả năng chơi trống, guitar, piano, ca hát và nhảy Hip-hop, bên cạnh kinh nghiệm với một số môn thể thao như bóng bầu dục Mỹ, bóng chuyền và boxing.