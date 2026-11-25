Thành Nghị đang đứng trước tâm bão chê bai thì lại bị một người "thêm dầu vào lửa".

Lên sóng từ ngày 20/11, Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật đã trở thành một trong những dự án truyền hình được bàn luận nhiều nhất màn ảnh Hoa ngữ dịp cuối năm 2026. Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mã Bá Dung, bộ phim xoay quanh hành trình sinh tử của Thái tử Chu Chiêm Cơ (Thành Nghị). Sau khi một vụ âm mưu khiến tình thế ở Nam Kinh đảo lộn, anh phải cùng bộ khoái Ngô Định Duyên (Lâm Canh Tân), nữ y Tô Kinh Khê và viên quan trẻ Vu Khiêm tìm cách trở về kinh thành trong vòng 15 ngày, vượt qua quãng đường khoảng 2.200 dặm với sự truy đuổi của nhiều thế lực.

Ngay từ những ngày đầu phát sóng, Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật ghi nhận mức rating thời gian thực trên CCTV-8 có lúc vượt 2,36%, đồng thời đạt nhiệt độ 7.840 trên iQIYI trong ngày đầu tiên. Đến ngày 23/11, tác phẩm được ghi nhận có tổng lượt xem hiệu quả toàn mạng vượt 111 triệu, ba lần đứng đầu bảng nhiệt độ phim truyền hình trong ngày của Maoyan và dẫn đầu bảng xếp hạng độ hot phim truyền hình tuần thứ 46 năm 2026. Những con số này cho thấy bộ phim có màn khởi đầu tương đối ấn tượng, đặc biệt khi mới chỉ lên sóng được vài ngày.

Tuy nhiên, những thành tích trên không đồng nghĩa với việc Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật nhận được sự hưởng ứng của số đông khán giả. Trái lại, bộ phim nhanh chóng xuất hiện những luồng ý kiến trái chiều, trong đó Thành Nghị là cái tên thu hút nhiều tranh luận nhất. Nam diễn viên đảm nhận vai Chu Chiêm Cơ, nhân vật trung tâm của câu chuyện, với hành trình chuyển biến từ một vị thái tử có phần tùy hứng, sống trong nhung lụa thành người phải đối mặt với hiểm nguy, gánh vác trách nhiệm và tìm cách bảo toàn đại cục. Vai diễn đòi hỏi Thành Nghị thể hiện sự thay đổi cả về tâm lý lẫn phong thái, từ vẻ ung dung của người thừa kế ngai vàng đến sự mệt mỏi, căng thẳng của một người đang bị truy sát.

Dẫu vậy, phần thể hiện của Thành Nghị lại chưa thật sự thuyết phục. Tranh cãi lớn nhất tập trung vào đài từ và cách xử lý lời thoại nguyên bản. Một bộ phận người xem nhận xét nam diễn viên phát âm không tròn trịa, các âm tiết đôi khi bị dính vào nhau, khẩu hình miệng không mở rộng khiến lời thoại nghe khá nặng và thiếu độ thanh thoát. Có những phân đoạn, khán giả cho rằng phải dựa vào phụ đề mới nắm bắt trọn vẹn nội dung nhân vật nói. Một số ý kiến còn nhận xét giọng thoại hơi bí, âm cuối chưa rõ và chưa tạo được cảm giác dứt khoát của một vị thái tử đang ra lệnh. Khi đứng cạnh những diễn viên thực lực như Trương Chí Kiên hay Trần Số, sự khác biệt về khí thế và khả năng xử lý thoại càng trở nên rõ rệt.

Cách Thành Nghị xây dựng hình tượng Chu Chiêm Cơ cũng nhận về những đánh giá trái chiều. Một số khán giả cho rằng nam diễn viên chưa thể hiện đủ uy nghiêm, sự sắc sảo và bản lĩnh của người kế vị hoàng vị. Bên cạnh đó, cũng có người chưa thực sự cảm nhận được sự chuyển biến tâm lý của nhân vật, cho rằng những thay đổi trong biểu cảm và cách thể hiện chưa đủ rõ để làm nổi bật hành trình trưởng thành của Chu Chiêm Cơ. Dù vậy, một bộ phận khán giả vẫn đánh giá cao những phân đoạn Thành Nghị phải thể hiện sự giằng xé nội tâm, đặc biệt là cảnh ban lệnh xử tử trung thần Viên Trọng Đạt.

Ngoài màn thể hiện của nam chính, bản thân bộ phim cũng vấp phải tranh luận về hướng cải biên và nhịp kể chuyện. Trong nguyên tác, bộ khoái Ngô Định Duyên mới là nhân vật giữ vai trò dẫn dắt câu chuyện, với trọng tâm đặt vào hành trình một người dân thường đối đầu những thế lực quyền lực. Tuy nhiên, phiên bản truyền hình lại chuyển trọng tâm sang Chu Chiêm Cơ, khiến vai trò của Ngô Định Duyên phần nào thay đổi. Một số độc giả nguyên tác không hài lòng vì cho rằng sự điều chỉnh này làm suy giảm góc nhìn sắc sảo vốn có của câu chuyện. Nhịp phim cũng bị nhận xét chưa tạo được cảm giác cấp bách tương xứng với hành trình 15 ngày chạy đua trên quãng đường hơn 2.000 dặm; các tình huống nguy hiểm đôi khi xuất hiện khá đột ngột, chưa đủ sức duy trì sự căng thẳng xuyên suốt.

Giữa lúc tranh luận về lời thoại của Thành Nghị vẫn chưa hạ nhiệt, ngày 24/11, nam diễn viên Lý Đình Triết bất ngờ lên tiếng dành lời khen cho đồng nghiệp. Anh nhận xét Thành Nghị có màn thể hiện lời thoại rất đáng nể trong Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật, thậm chí cho rằng khả năng này có thể áp đảo 95% diễn viên lưu lượng hiện nay. Theo Lý Đình Triết, điểm khó của vai Chu Chiêm Cơ nằm ở việc nhân vật phải sử dụng lời thoại văn ngôn xuyên suốt bộ phim, trong khi phần lớn nhân vật còn lại chủ yếu nói bạch thoại. Đây là hai cấp độ thử thách hoàn toàn khác nhau, bởi thoại văn ngôn đòi hỏi diễn viên không chỉ thuộc lời mà còn phải xử lý nhịp điệu, ngắt nghỉ và truyền tải được sắc thái của ngôn ngữ cổ.

Lý Đình Triết

Lý Đình Triết cũng nhấn mạnh rằng thử thách lớn trong phim cổ trang không đơn thuần nằm ở những cảnh khóc hay bùng nổ cảm xúc, mà còn ở khả năng xử lý lời thoại văn ngôn. Theo anh, không ít diễn viên lưu lượng khi tham gia phim cổ trang thường lựa chọn sử dụng lồng tiếng hoặc cắt giảm những đoạn thoại khó, trong khi Thành Nghị vẫn đảm nhận phần lời thoại bằng giọng thật. Chính điều này khiến anh đánh giá cao nỗ lực của nam diễn viên.

Trên mạng xã hội, lời khen của Lý Đình Triết cũng không tránh khỏi việc trở thành đề tài mỉa mai. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng anh đang dành lời có cánh cho Thành Nghị hơi quá đà, nhất là khi màn thể hiện của nam chính trong Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật vẫn vấp phải hàng loạt lời chê bai. Thậm chí, một số ý kiến còn cho rằng lời khen “áp đảo 95% diễn viên lưu lượng” vô tình đẩy Thành Nghị vào tình thế khó xử, vô cùng xấu hổ bởi càng được tung hô, anh càng bị đặt lên bàn cân với chính những gì thể hiện trên màn ảnh. Thay vì giúp đồng nghiệp ghi điểm, màn bênh vực này lại khiến cả người khen lẫn người được khen trở thành tâm điểm bàn tán.