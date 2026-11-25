Dương Dương tiếp tục khoe sức hút ngoại hình với phong cách thời trang trong phim Đợi Gió Hôn Em, từ áo khoác dài, áo da đến blouse bác sĩ...

Dương Dương trở thành tâm điểm chú ý khi loạt hình ảnh hậu trường phim truyền hình Đợi gió hôn em được chia sẻ trên mạng xã hội. Chỉ sau 10 ngày quay, bắt đầu từ 10/11 đến nay, nam diễn viên đã lộ diện với 16 tạo hình khác nhau, nhận nhiều lời khen nhờ phong cách đa dạng và diện mạo điển trai.

Trong phim, Dương Dương đảm nhận vai Hứa Tinh Thuần, một pháp y thiên tài có vẻ ngoài lạnh lùng, điềm tĩnh nhưng mang nội tâm phức tạp. Những hình ảnh được hé lộ cho thấy nhân vật xuất hiện trong nhiều trang phục như áo khoác dáng dài, áo da, sơ mi và áo blouse trắng. Mỗi tạo hình mang đến một sắc thái riêng, từ lịch lãm, trưởng thành đến vẻ ngoài trầm tĩnh đặc trưng của một bác sĩ pháp y.

Loạt hình ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều khán giả nhận xét Dương Dương phù hợp với phong cách thời trang hiện đại, đặc biệt là những bộ trang phục tối màu kết hợp kính gọng mảnh, làm nổi bật vẻ ngoài điển trai và khí chất lạnh lùng của nhân vật.

Các tạo hinh của Dương Dương trong phim. (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh tạo hình, những phân cảnh tình cảm giữa Dương Dương và bạn diễn Trần Đô Linh cũng liên tục được chia sẻ. Trong một cảnh quay dưới mưa, hai nhân vật có khoảnh khắc hôn nhẹ trong không gian ô tô. Không có những biểu hiện tình cảm quá mãnh liệt, phân đoạn tập trung vào ánh mắt, cử chỉ và khoảng lặng giữa hai người, tạo nên cảm giác vừa gần gũi vừa dè dặt.

Một hình ảnh hậu trường khác ghi lại cảnh hai diễn viên ôm nhau cũng gây chú ý. Trần Đô Linh có chiều cao công bố 1,68 m, lại mang giày cao khoảng 6,5 cm, trong khi Dương Dương vẫn phải chủ động khuỵu và dang chân để tạo sự cân đối khi lên hình. Khoảnh khắc này cũng góp phần khép lại những tranh luận trên mạng xã hội về chiều cao thực tế của nam diễn viên, sau khi xuất hiện thông tin anh từng sử dụng giày tăng chiều cao khi đóng phim cổ trang.

Hình ảnh bác sĩ pháp y lịch lãm của Dương Dương. (Ảnh chụp màn hình)

Đợi gió hôn em đánh dấu sự trở lại của Dương Dương với dòng phim tình cảm hiện đại sau khoảng 4 năm, kể từ Khói lửa nhân gian của tôi. Đây cũng là lần tái hợp của anh và Trần Đô Linh sau lần hợp tác đầu tiên là bộ phim điện ảnh Tai trái (2015).

Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tức Tức Đích Miêu, xoay quanh chuyện tình giữa Hứa Tinh Thuần và Phó Tuyết Lê (Trần Đô Linh). Từng yêu nhau thời trẻ nhưng chia xa vì những tổn thương và khác biệt trong tính cách, cả hai gặp lại sau 7 năm. Khi ấy, Hứa Tinh Thuần đã trở thành một pháp y, còn Phó Tuyết Lê là ngôi sao nổi tiếng. Một vụ án mạng trong đêm mưa đưa họ trở lại cuộc đời nhau, đồng thời khơi dậy những cảm xúc và ký ức tưởng chừng đã ngủ yên.

Tác phẩm do hai đạo diễn Lý Thanh Dung và Cù Hữu Ninh thực hiện. Đây là những cái tên từng tham gia chỉ đạo các phim tình cảm được chú ý như Vụng trộm không thể giấu và Khó dỗ dành. Sự kết hợp giữa hai đạo diễn cùng cặp diễn viên chính từng có duyên hợp tác trên màn ảnh rộng là một trong những yếu tố khiến dự án nhận được sự quan tâm ngay từ khi khai máy.