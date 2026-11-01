Dương Dương tái hợp Trần Đô Linh sau 11 năm

Cặp đôi Tai Trái một thời gặp lại trong dự án truyền hình mới. Dương Dương và Trần Đô Linh ngay lập tức trở thành chủ đề được quan tâm trong vài ngày qua.

Dương Dương trở lại dòng phim ngôn tình hiện đại với Trần Đô Linh trong Đợi gió hôn em quy tụ dàn diễn viên và ê-kíp nổi tiếng. Dự án đánh dấu sự trở lại dòng phim tình cảm hiện đại của nam diễn viên sau Khói lửa nhân gian của tôi nhận được sự quan tâm của khán giả.



Trong phim mới, Dương Dương đảm nhận vai Hứa Tinh Thuần, một bác sĩ pháp y tài năng, có tính cách lạnh lùng và kín đáo. Trần Đô Linh vào vai Phó Tuyết Lê, nữ minh tinh hàng đầu trong giới giải trí. Câu chuyện xoay quanh mối tình của hai nhân vật từng chia tay vì hiểu lầm, sau đó gặp lại và tìm cách hàn gắn những tổn thương trong quá khứ. Mối quan hệ giữa một bác sĩ pháp y có vẻ ngoài lạnh lùng và một nữ minh tinh nổi tiếng được kỳ vọng tạo nên những tình huống giàu cảm xúc.

Những hình ảnh tạo hình đầu tiên của hai diễn viên cũng đã được công bố. Dương Dương xuất hiện với mái tóc ngắn hơi xoăn, trang phục tối màu và kính gọng mảnh, thể hiện hình ảnh một bác sĩ pháp y điềm tĩnh, có phần xa cách. Trong khi đó, Trần Đô Linh gây chú ý với mái tóc xoăn dài, trang sức lấp lánh và bộ váy đỏ nổi bật. Sự đối lập trong phong cách tạo hình góp phần khắc họa hai nhân vật có cá tính khác biệt, đồng thời gợi mở câu chuyện tình yêu nhiều giằng co.

Hình ảnh ban đầu của phim cho thấy hoàn cảnh và tính cách đối lập của cặp đôi chính. (Ảnh: Tencent)

Phim còn có sự tham gia của nhiều diễn viên được khán giả yêu thích như Mao Lâm Lâm, Từ Chính Khê, Kiều Chấn Vũ, Nghiêm Khoan, Vương Tổ Nhất và Trình Tiêu.

Một điểm đáng chú ý khác của dự án là sự kết hợp giữa hai đạo diễn Lý Thanh Dung và Cù Hữu Ninh. Đây đều là những nhà làm phim từng tham gia các tác phẩm tình cảm truyền hình được chú ý. Lý Thanh Dung từng đạo diễn Vụng trộm không thể giấu, trong khi Cù Hữu Ninh được biết đến qua các bộ phim Cá mực hầm mật và Khó dỗ dành. Việc hai đạo diễn cùng tham gia dự án được kỳ vọng mang đến cách kể chuyện giàu cảm xúc, chú trọng diễn biến tâm lý nhân vật.

Nhạc phim do nhóm MayDay nổi tiếng thể hiện là Điểm khởi đầu của một kết thúc. Trước đó, nhóm nhạc từng thể hiện ca khúc Nhẩm tính của phim Khó dỗ dành rất được yêu thích. Sự trở lại của ban nhạc với một dự án phim tình cảm hiện đại tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả yêu thích dòng nhạc phim Hoa ngữ.

Hai diễn viên trong phim Tai trái. (Ảnh chụp màn hình)

Đây là lần thứ hai Dương Dương cùng Trần Đô Linh đóng cặp với nhau. Năm 2015 họ từng hợp tác trong phim Tai trái của đạo diễn Tô Hữu Bằng. Lần gặp lại này của cặp diễn viên được kỳ vọng sẽ tạo nên nhiều cảm xúc mới cho khán giả yêu mến họ từ trước đây.

Trong đó, Dương Dương được chú ý nhiều vì thành công của phim tình cảm hiện đại suốt 10 năm qua là Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Em là niềm kiêu hãnh của anh. Tuy nhiên đến phim Khói lửa nhân gian của tôi thì anh lại gặp nhiều ý kiến trái chiều về cách thể hiện nhân vật. Một số ý kiến cho rằng Dương Dương nên chọn nhân vật phù hợp hơn khi đã ở tuổi 36.