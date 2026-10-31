Mỹ nhân EQ thấp đến mức bị bạn diễn cạch mặt suốt đời, tiếc cho gương mặt thống nhất sắc đẹp của giới giải trí

Dù sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành nhưng thái độ chảnh choẹ của mỹ nhân này vẫn không được lòng của nhiều người trong showbiz.

Trương Bá Chi từng là một trong những mỹ nhân đình đám nhất màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc), nổi tiếng với nhan sắc thanh tú, đôi mắt trong veo và vẻ đẹp được nhận xét là thống nhất tiêu chuẩn sắc đẹp của làng giải trí. Bước chân vào showbiz từ cuối thập niên 1990, cô nhanh chóng vụt sáng qua những bộ phim như Vua Hài Kịch, Tinh Nguyện, Sư Tử Hà Đông... trở thành gương mặt được săn đón cả về diễn xuất lẫn quảng cáo. Thế nhưng, đằng sau hào quang của một mỹ nhân hàng đầu, Trương Bá Chi cũng từng vướng không ít câu chuyện hậu trường gây tranh cãi. Trong đó, sự cố trên phim trường Đại Hòa Thượng được cho là đã khiến Lưu Đức Hoa tức giận đến mức không muốn hợp tác với cô thêm lần nào nữa.

Mối bất hòa được cho là bắt nguồn từ thái độ làm việc của Trương Bá Chi trên phim trường Đại Hòa Thượng. Theo một bài viết được QQ đăng tải và truyền thông Hong Kong dẫn lại, nữ diễn viên thường xuyên đến muộn, khiến ê-kíp phải chờ đợi. Có thông tin cho rằng trong 10 ngày ghi hình, cô có tới 9 ngày đi trễ. Dù đã được nhắc nhở, tình trạng này vẫn tiếp diễn, khiến Lưu Đức Hoa dần mất kiên nhẫn.

Đỉnh điểm xảy ra trong một cảnh quay hành động đòi hỏi sự phối hợp giữa hai diễn viên. Lưu Đức Hoa phải mặc bộ trang phục cơ bắp nặng khoảng 30 kg, sau đó được treo bằng dây cáp ở độ cao tương đương một tòa nhà sáu tầng. Theo kịch bản, anh phải thực hiện động tác ôm và nhấc Trương Bá Chi từ dưới đất lên. Khi mọi công đoạn đã sẵn sàng, nữ diễn viên lại bất ngờ vắng mặt. Hóa ra, cô đang ở một góc phim trường để nói chuyện điện thoại, xoay quanh việc mua sắm quần áo và túi xách hàng hiệu. Cuộc gọi được cho là kéo dài khoảng 30 phút, trong khi Lưu Đức Hoa vẫn phải lơ lửng trên cao với bộ trang phục nặng nề, chờ bạn diễn trở lại.

Khi đạo diễn giục Trương Bá Chi nhanh chóng quay về vị trí, nữ diễn viên được thuật lại là đã đáp lại với thái độ khó chịu: “Gấp cái gì cơ chứ, không phải tôi đang đi vào đây à?”. Cách hành xử này được cho là khiến Lưu Đức Hoa vô cùng tức giận. Không chỉ phải chịu sức nặng của bộ trang phục và dây cáp, nam diễn viên còn phải chờ đợi vì một cuộc điện thoại riêng của bạn diễn. Sự việc trở thành giọt nước tràn ly sau những lần Trương Bá Chi bị phàn nàn về giờ giấc và thái độ làm việc.

Theo lời kể được truyền thông dẫn lại, Lưu Đức Hoa sau đó đã nói thẳng với Hướng Hoa Cường rằng anh sẽ không nhận bất kỳ bộ phim nào có Trương Bá Chi tham gia. Nam diễn viên được cho là tuyên bố: “Sau này nếu anh tìm tôi để đóng phim, chỉ cần trong đoàn có Trương Bá Chi, tôi sẽ không tham gia. Dù cát-xê có cao đến đâu, đời này tôi cũng không muốn hợp tác với cô ấy nữa”. Đây chính là phát ngôn khiến câu chuyện được gắn với cụm từ Lưu Đức Hoa “cạch mặt” Trương Bá Chi suốt đời.

Sự việc càng được bàn tán rộng rãi khi một đoạn phỏng vấn cũ của Lưu Đức Hoa trong chương trình Kangxi Lai Le năm 2010 được khán giả tìm lại. Khi trò chuyện với MC Từ Hy Đệ, nam diễn viên từng kể về một nữ đồng nghiệp có thói quen nói chuyện điện thoại ngay trong lúc quay phim. Anh nhớ lại cảnh bản thân phải treo trên dây cáp ở độ cao tương đương tầng sáu, sau đó lao xuống để kéo bạn diễn lên. Trong suốt quá trình thực hiện cảnh quay, anh vẫn nhìn thấy nữ diễn viên bên dưới đang nói chuyện điện thoại. Lưu Đức Hoa không nêu tên người đồng nghiệp, nhưng những chi tiết trùng khớp với lời kể của Hướng Thái khiến công chúng cho rằng nhân vật được nhắc đến chính là Trương Bá Chi.

Điều bất ngờ là dù không hài lòng với cách làm việc của nữ đồng nghiệp, Lưu Đức Hoa vẫn dành cho cô lời khen về năng lực diễn xuất. Anh nhận xét người này có khả năng nhập vai rất nhanh: vừa đặt điện thoại xuống đã lập tức trở lại trạng thái diễn xuất, gần như không cần thời gian chuẩn bị cảm xúc. Khi được Từ Hy Đệ hỏi liệu có trực tiếp góp ý về hành động thiếu chuyên nghiệp ấy hay không, Lưu Đức Hoa xác nhận mình từng nói chuyện với cô. Có thể thấy, điều khiến nam diễn viên không hài lòng không nằm ở khả năng diễn xuất, mà là thái độ đối với công việc và những người đang phải chờ đợi mình trên phim trường. Sau hai bộ phim hợp tác trong năm 2003, Lưu Đức Hoa và Trương Bá Chi không còn xuất hiện chung trong dự án điện ảnh nào suốt nhiều năm

Không chỉ Lưu Đức Hoa, Trần Lam - vợ Hướng Hoa Cường, người từng nâng đỡ Trương Bá Chi - cũng có những chia sẻ không mấy tích cực về nữ diễn viên. Bà từng phàn nàn rằng Trương Bá Chi chỉ tìm đến mình khi gặp khó khăn, gọi bà là mẹ để nhờ giúp đỡ, nhưng khi mọi chuyện yên ổn lại ít khi liên lạc. Trần Lam còn chỉ trích nữ diễn viên là người không biết trân trọng ân tình và có cách cư xử khiến bà thất vọng. Những lời kể từ phía Hướng gia càng khiến hình ảnh Trương Bá Chi trong câu chuyện hậu trường này trở nên nhiều tranh cãi.