Lưu Diệc Phi và Dương Dương hút 1.25 tỷ view trong 24 giờ: Xem mới hiểu vì sao hot khủng khiếp

Đoạn clip gây bất ngờ của Lưu Diệc Phi và Dương Dương.

Đoạn clip Lưu Diệc Phi và Dương Dương cùng nhảy tại sự kiện họp báo Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa bản điện ảnh bất ngờ viral trở lại trên mạng xã hội. Dù đã gần một thập kỷ trôi qua, màn trình diễn của hai ngôi sao vẫn khiến không ít khán giả phải trầm trồ bởi thần thái cuốn hút cùng khả năng vũ đạo siêu đỉnh.

Màn "song kiếm hợp bích" của bộ đôi Lưu Diệc Phi và Dương Dương hồi 2017 viral trở lại.

Thời điểm diễn ra sự kiện vào năm 2017, đoạn clip từng tạo nên cơn sốt cực lớn trên mạng xã hội. Theo thống kê được chia sẻ, màn "song kiếm hợp bích" của Lưu Diệc Phi và Dương Dương thu hút tới 80 triệu lượt xem, lượt đọc vượt 1.25 tỷ chỉ sau 24 giờ, còn lượng thảo luận về chủ đề lên tới 4 triệu. Những con số ấn tượng này cho thấy sức hút khổng lồ của hai ngôi sao đình đám Cbiz.

Đến nay, mỗi khi đoạn video xuất hiện trở lại, cộng đồng mạng vẫn dành nhiều lời khen cho màn phối hợp ăn ý của Lưu Diệc Phi và Dương Dương. Cả hai đều thể hiện những động tác dứt khoát, uyển chuyển, giữ nhịp tốt và phong thái tự tin trên sân khấu, tạo cảm giác không hề thua kém các thần tượng chuyên nghiệp.

Đặc biệt, người khiến dân mạng bất ngờ hơn là Lưu Diệc Phi. Trong ấn tượng của khán giả, mỹ nhân sinh năm 1987 luôn gắn liền với hình tượng "mỹ nữ an tĩnh", "thần tiên tỷ tỷ". Chính vì vậy, khi chứng kiến cô trình diễn những động tác mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng và làm chủ sân khấu, nhiều người không khỏi thích thú.

Thực tế, khả năng trình diễn của cả hai đều có nền tảng từ trước. Dương Dương từng theo học khoa vũ đạo tại Học viện Nghệ thuật Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc trước khi bước chân vào làng giải trí. Trong khi đó, Lưu Diệc Phi từng lên kế hoạch phát triển sự nghiệp ca hát tại thị trường Nhật Bản nên đã dành thời gian học thanh nhạc, vũ đạo cùng kỹ năng biểu diễn sân khấu. Chính những thông tin này càng khiến cư dân mạng thêm ngưỡng mộ sự đa tài của bộ đôi. Một người xuất thân vũ đạo nhưng thành công với vai trò diễn viên. Một người là minh tinh hạng A của làng phim lại biết cả đàn, hát, nhảy và học thêm kỹ năng trình diễn.

Đoạn clip Lưu Diệc Phi và Dương Dương nhảy cực cháy hot trở lại (edit: fanpage Ốc Đảo Cbiz)

Dương Dương đang là một trong những lựa chọn hàng đầu của các dự án phim nam tần.

Lưu Diệc Phi vẫn đang thăng hoa khi trở lại màn ảnh nhỏ sau nhiều năm vắng bóng.

Hiện tại, Lưu Diệc Phi và Dương Dương vẫn là những ngôi sao hạng A trong làng giải trí. Gần đây, Dương Dương liên tục thu hút sự quan tâm với các dự án nam tần như Phàm Nhân Tu Tiên và Vũ Lâm Linh. Về phía Lưu Diệc Phi, mọi thứ vẫn đang suôn sẻ với nữ minh tinh trên hành trình công phá màn ảnh nhỏ sau nhiều năm vắng bóng. Mộng Hoa Lục, Đi Đến Nơi Có Gió đều được đánh giá cực kỳ cao, trong khi Câu Chuyện Hoa Hồng khi phát sóng vào năm 2024 cũng tạo tiếng vang không nhỏ.

nguồn: Weibo