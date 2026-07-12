Không thể tin đây là mỹ nhân có gương mặt kim cương đẹp nhất Hàn Quốc: Cái gì đang đập vào mắt thế này?

Những hình ảnh mỹ nhân này mới chia sẻ lên mạng xã hội khiến fan cười ngất.

Go Youn Jung gây sốt mạng xã hội khi đăng tải loạt hình mới lên Instagram cá nhân. Đáng chú ý là 2 bức hình cô nàng có biểu cảm rất ngố, mái tóc thì như "giẻ nùi" khiến dân tình cười ngất. Thậm chí có fan hâm mộ còn so sánh cô với một chú cún dễ thương.

Bức ảnh cực ngố của Go Youn Jung đang gây sốt MXH.

Fan so sánh cô nàng với một chú cún dễ thương.

Với những ai không thường xuyên theo dõi Go Youn Jung, chắc hẳn họ sẽ cảm thấy vô cùng bất ngờ. Bởi lẽ nữ diễn viên sinh năm 1996 được mệnh danh là mỹ nhân có gương mặt kim cương đẹp nhất Hàn Quốc. Mỗi lần tham gia sự kiện hay khi chụp ảnh tạp chí, cô đều khiến khán giả ná thở trước vẻ đẹp hoàn hảo không tì vết. Thế nhưng hóa ra ở ngoài đời, Go Youn Jung lại là một cô nàng "tẻn tẻn", đáng yêu với một vibe khác 180 độ.

Bình luận của netizen về những tấm hình mà Go Youn Jung mới chia sẻ trên mạng xã hội: - Chị tui ngốc nghếch đó giờ mà, kaka. - Trông ngố thực sự. - Đẹp gái mà tẻn tẻn trời ơi. - Cái gì đang đập vào mắt thế này??? - Nhỏ em nó biết mình đẹp nên làm khùng làm điên cho người ta ức chơi vậy đó, há há. - Xinh yêu mà được cái tẻn tẻn.

Nói thêm về sự nghiệp của Go Youn Jung, cô là ngôi sao đang phất lên cực nhanh ở làng giải trí Hàn Quốc. Bước ngoặt sự nghiệp của mỹ nhân 30 tuổi có lẽ là Alchemy of Souls mùa 2. Khi đó, cô từng đối diện với những nghi ngờ khi thay thế Jung So Min đảm nhận vai nữ chính, người từng rất được yêu thích ở mùa 1. Dẫu vậy, Go Youn Jung đã tạo chemistry rất tốt với Lee Jae Wook, hoàn toàn chinh phục khán giả, góp phần tạo nên tiếng vang cho mùa 2.

Can This Love Be Translated? do Go Youn Jung và Kim Seon Ho đóng chính tạo tiếng vang lớn hồi đầu năm.

We Are All Trying Here được đánh giá rất cao về nội dung.

Sau đó, Go Youn Jung tiếp tục gây chú ý khi vào vai cô nàng nữ sinh có khả năng tự chữa lành trong bom tấn siêu anh hùng Moving. Sang đến Death's Game, dù chỉ đóng vai phụ nhưng nhan sắc đẹp phong thần của cô nàng đã viral khắp mạng xã hội thời điểm phim phát sóng.

Hồi năm ngoái, Go Youn Jung tiếp tục ghi điểm nhờ vai nữ bác sĩ trẻ trong Resident Playbook. Đến năm nay, cô phủ sóng cực mạnh với có những màn trình diễn thuyết phục khi đóng chính 2 bộ phim chất lượng là Can This Love Be Translated? và We Are All Trying Here.

Sắp tới, Go Youn Jung sẽ có sự trở lại cực kỳ hứa hẹn với phần 2 của bom tấn Moving. Ngoài ra cô còn xác nhận góp mặt trong phim hành động - lịch sử Nambeol với tài tử đẳng cấp bậc nhất làng điện ảnh là Lee Byung Hun.