Đằng sau sáng tác đặc biệt này là câu chuyện về một đêm thức trắng, lời cầu xin các bậc tiền nhân cho chữ và nỗ lực của một nhạc sĩ trẻ khi lần đầu thử sức với đề tài lịch sử, văn hóa dân tộc.

Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời là một trong những sáng tác mang dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của buitruonglinh. Phát hành ngày 1/9/2023, ca khúc ban đầu được giới thiệu trên YouTube, không tạo hiệu ứng bùng nổ ngay lập tức. Tuy nhiên, sau hai năm, tác phẩm bất ngờ có bước chuyển mình đáng chú ý khi được lựa chọn vang lên tại Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời được chọn đồng diễn sáng 2/9/2025

Trong chương trình diễn ra tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9/2025, ca khúc xuất hiện trong tiết mục nghệ thuật thuộc phần trình diễn của Khối Văn hóa - Thể thao. Từ một sáng tác từng khá âm thầm trên nền tảng số, âm nhạc của chàng trai Gen Z bất ngờ được cất lên tại không gian mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt. Sau A80, tác phẩm được nhiều tập thể và cộng đồng nghệ sĩ lựa chọn trong các sự kiện trọng đại. Ca khúc hiện trở thành một trong những sáng tác gắn liền với tên tuổi buitruonglinh, đồng thời cho thấy cách một nhạc sĩ trẻ có thể kể câu chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại.

Khối Văn hóa - Thể thao đồng diễn tại A80, trong tiết mục bao gồm ca khúc Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời

Trước khi có được dấu mốc đáng nhớ ấy, Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời từng trải qua một màn đánh giá không mấy thuận lợi trên sóng truyền hình. Năm 2022, khi tham gia chương trình Bài Hát Hay Nhất - Big Song Big Deal, buitruonglinh giới thiệu sáng tác này trước hội đồng giám khảo. Sau khi nghe bản demo, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa thẳng thắn nhận xét ca khúc chỉ dừng ở mức 5 điểm. Anh cho rằng giai điệu chưa thực sự xuất sắc, phần ca từ còn vụng về.

Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời được buitruonglinh mang đi thi

Châu Đăng Khoa nhận xét về Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời tại Big Song Big Deal

Trái ngược với đánh giá của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, Phương Mỹ Chi khi đó xuất hiện với vai trò khách mời, nhà đầu tư lại đặc biệt yêu thích sáng tác của đàn anh. Nữ ca sĩ thậm chí ngẫu hứng hát thử một đoạn ngay trên sân khấu và là nhà đầu tư duy nhất quyết định bỏ tiền mua ca khúc. Sự ủng hộ ấy trở thành một kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình đưa sáng tác của buitruonglinh đến gần hơn với công chúng.

Giá trị của Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời nằm ở cách người viết lựa chọn chất liệu và xây dựng câu chuyện bằng ca từ. Thay vì chỉ sử dụng những câu hát mang tính khẩu hiệu để thể hiện lòng yêu nước, buitruonglinh tìm cách kết nối chiều dài lịch sử dân tộc qua những văn kiện có ý nghĩa đặc biệt. Nam Quốc Sơn Hà, Hịch Tướng Sĩ, Bình Ngô Đại Cáo và Tuyên Ngôn Độc Lập đều được đưa vào cấu trúc ca từ, tạo nên dòng chảy xuyên suốt từ lịch sử dựng nước, giữ nước đến khát vọng phát triển đất nước trong tương lai.

buitruonglinh đã thể hiện khả năng sáng tác đỉnh cao qua Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời

Đây cũng là phần thử thách lớn nhất đối với nam nhạc sĩ trẻ. Chia sẻ trong chương trình Sao Check của VTV, buitruonglinh cho biết ban đầu anh muốn đưa thật nhiều cột mốc lịch sử vào bài hát. Tuy nhiên, thời lượng một ca khúc không cho phép anh liệt kê mọi sự kiện theo cách khô khan. Bài toán đặt ra là phải chắt lọc những chất liệu quan trọng, sau đó kết nối chúng thành một tổng thể vừa có tính nghệ thuật, vừa truyền tải được tinh thần lịch sử. Quá trình sáng tác không hề dễ dàng. Có những phân đoạn chỉ vỏn vẹn 5 nốt nhạc nhưng anh phải viết đi viết lại nhiều lần. Thay vì sáng tác trên điện thoại như thói quen thường ngày, lần này buitruonglinh chọn viết vào sổ tay, nắn nót từng câu chữ.

Đáng nhớ nhất là khoảnh khắc nam nhạc sĩ rơi vào trạng thái bế tắc giữa đêm. Khoảng 2 giờ sáng, sau nhiều lần loay hoay, anh quyết định thắp hương xin các bậc tiền nhân, tổ tiên cho mình cảm hứng và chữ nghĩa để hoàn thành tác phẩm. buitruonglinh kể rằng sau khi gửi gắm tâm nguyện, cảm hứng bất ngờ tuôn chảy. Đến 4 giờ sáng, toàn bộ ca khúc đã được hoàn thiện. Nam nghệ sĩ cũng cho biết anh tự đàn, tự hát lại ca khúc nhiều lần để kiểm tra và chỉnh sửa những điểm chưa ưng ý. Với một đề tài quan trọng như lịch sử và văn hóa dân tộc, anh hiểu rằng cảm xúc thôi là chưa đủ, người sáng tác còn phải có sự tìm tòi, nghiên cứu và trách nhiệm với những chất liệu mình đưa vào âm nhạc.

buitruonglinh nghiêm túc nghiên cứu, tìm hiểu về chủ đề khi sáng tác

Về mặt âm nhạc, Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời được phối khí bởi Alterboi, có sự góp mặt của nghệ sĩ Thúy Quyên với đàn tranh và Mai Chí Công với đàn bầu. Sự kết hợp giữa nhạc cụ truyền thống và cách sản xuất âm nhạc hiện đại tạo nên màu sắc riêng cho tác phẩm, giúp những chất liệu văn hóa Việt Nam tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ.

Với buitruonglinh, đây cũng là lần đầu tiên anh thử sức với một sáng tác mang âm hưởng văn hóa truyền thống và chất liệu dân gian Việt Nam. Thành quả sau đó không chỉ là một ca khúc được công chúng đón nhận, mà còn là dấu mốc đặc biệt khi âm nhạc của anh có cơ hội xuất hiện tại một trong những sự kiện trọng đại của đất nước.

Sinh năm 1999 tại Hà Nội, buitruonglinh tên thật là Bùi Trường Linh, sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc và theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ năm 8 tuổi. Anh từng là thủ khoa đầu vào của học viện, có nền tảng đào tạo âm nhạc bài bản và khả năng chơi nhiều nhạc cụ như piano, violin, guitar. Sau khi cùng gia đình chuyển vào TP.HCM, anh tiếp tục theo học chuyên ngành Thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM.

Trước khi được biết đến rộng rãi với tư cách một Anh Trai tại Anh Trai Say Hi 2025, buitruonglinh đã có hành trình hoạt động âm nhạc riêng với thế mạnh tự sáng tác, tự thể hiện. Những ca khúc như Đường Tôi Chở Em Về, Dù Cho Mai Về Sau, Yêu Người Có Ước Mơ lần lượt tạo được dấu ấn trên các nền tảng số, liên tục viral MXH và thu về hàng chục triệu streams, đưa tên tuổi anh đến gần hơn với khán giả trẻ.

Những năm gần đây, buitruonglinh liên tục tạo dấu ấn qua 2 chương trình thực tế Anh Trai Say Hi 2025 và Tinh Hà Say Hi 2026

Điểm đáng chú ý ở buitruonglinh là anh không chỉ sở hữu giọng hát mà còn có khả năng đảm nhiệm nhiều công đoạn trong quá trình tạo nên một sản phẩm âm nhạc. Từ sáng tác, chơi nhạc cụ đến thể hiện, nam nghệ sĩ cho thấy nền tảng chuyên môn được tích lũy qua nhiều năm học tập và rèn luyện. Tại Anh Trai Say Hi 2025 - Tinh Hà Say Hi 2026, những thế mạnh này tiếp tục được thể hiện qua các phần trình diễn và dấu ấn cá nhân của anh.