Thêm một ngôi sao âm nhạc đình đám thế giới xác nhận sẽ có mặt tại Việt Nam vào tháng 12 tới.

Đường đua đón sao quốc tế tại Việt Nam dịp cuối năm 2026 tiếp tục nóng lên với sự xuất hiện của một tên tuổi cực kỳ đình đám. Theo đó vào ngày 26/11, Quỹ VinFuture chính thức công bố Michael Bublé sẽ có màn trình diễn đặc biệt tại Lễ trao giải VinFuture 2026 diễn ra vào tối 4/12 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Thông tin này chắc chắn sẽ khiến nhiều tín đồ âm nhạc đứng ngồi không yên bởi Michael Bublé là một trong những giọng ca nam nổi tiếng bậc nhất thế giới với gia tài thành tích đáng nể. Anh sở hữu 5 giải Grammy, 15 giải JUNO, hơn 75 triệu album được bán ra, 14 tỷ lượt nghe trực tuyến trên toàn cầu cùng 6 album đạt chứng nhận đa bạch kim. Nam ca sĩ người Canada còn sở hữu ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood và Đại lộ Danh vọng Canada.

Michael Bublé sẽ sẽ có màn trình diễn đặc biệt tại Lễ trao giải VinFuture 2026 vào ngày 4/12 tới đây

Với những khán giả yêu thích dòng nhạc jazz, pop hay swing, Michael Bublé là cái tên không còn xa lạ. Chất giọng trầm ấm, đầy nội lực cùng phong thái lịch lãm đã trở thành thương hiệu của nam ca sĩ suốt hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Đặc biệt, mỗi dịp Giáng sinh, những giai điệu trong album Christmas của Michael Bublé lại trở thành món ăn tinh thần quen thuộc của người yêu nhạc trên khắp thế giới.

Ra mắt album đầu tay vào năm 2003, Michael Bublé nhanh chóng trở thành hiện tượng của làng nhạc quốc tế với hàng loạt album ăn khách như Call Me Irresponsible (2007), Crazy Love (2009), To Be Loved (2013) hay Love (2018). Năm 2022, album phòng thu thứ 11 mang tên HIGHER đánh dấu lần thứ 9 nam ca sĩ lọt Top 10 bảng xếp hạng Top Album Sales của Billboard. Sức hút của Michael Bublé còn được chứng minh qua những đêm nhạc cháy vé tại hơn 30 quốc gia.

Nam ca sĩ người Canada sở hữu loạt bản hit được yêu thích trên toàn cầu

Bên cạnh sự nghiệp ca hát đồ sộ, Michael Bublé còn là gương mặt được đông đảo khán giả truyền hình yêu thích khi ngồi ghế nóng The Voice Mỹ. Gia nhập dàn huấn luyện viên vào tháng 9/2024, nam ca sĩ lập tức gây ấn tượng khi đưa học trò lên ngôi Quán quân trong hai mùa giải liên tiếp, mùa 26 và 27 trước khi tiếp tục trở lại ở mùa 28 vào năm 2025.

Đặc biệt, Michael Bublé cũng là một trong những ngôi sao được lựa chọn biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026 ở Toronto (Canada), trước trận đấu giữa đội tuyển Canada và Bosnia & Herzegovina. Lần đầu đứng trên sân khấu của lễ khai mạc World Cup, chủ nhân 5 giải Grammy khoe chất giọng đầy nội lực với ca khúc Bring It On Home To Me cùng dàn hợp xướng Sole Power Choir giữa khung cảnh ấn tượng với quốc kỳ của 48 đội tuyển tham dự.

Michael Bublé lần đầu trình diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026 ở Toronto (Canada)

Sự xuất hiện của chủ nhân 5 giải Grammy tại Hà Nội lần này là điểm nhấn nghệ thuật đặc biệt của Lễ trao giải VinFuture 2026. Mang chủ đề “Khoa học Khai mở - Kiến tạo Phồn vinh”, sự kiện sẽ vinh danh những thành tựu khoa học đột phá có tiềm năng thay đổi cuộc sống của hàng tỷ người. Các chủ nhân giải thưởng năm nay được lựa chọn từ 1.819 đề cử trên 5 châu lục.

Dù danh sách ca khúc trình diễn chưa được tiết lộ trong thông báo, việc một giọng ca tầm cỡ như Michael Bublé xuất hiện tại Hà Nội ngay trước thềm Giáng sinh cũng đủ để người yêu nhạc Việt háo hức chờ đợi.

Lễ trao giải VinFuture 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h ngày 4/12 trên kênh VTV1, đồng thời phát sóng trên Facebook và YouTube chính thức của Giải thưởng VinFuture.

Ảnh: Tổng hợp