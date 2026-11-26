Gần một thập kỷ sau khi các hoạt động biểu diễn của nghệ sĩ Hàn Quốc tại Trung Quốc bị hạn chế, Kpop vẫn duy trì sức hút với người hâm mộ tại thị trường tỷ dân.

Ngày 25/11, tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin nhiều người hâm mộ Trung Quốc đã phải ra nước ngoài để tham dự concert của các nghệ sĩ Kpop trong suốt nhiều năm qua.

Alice Chen, nữ sinh đại học sống tại Nam Kinh, đã sáu lần đến Hàn Quốc trong những năm gần đây để xem nhóm nhạc RIIZE. Cô thậm chí phải làm thêm để trang trải chi phí đi lại. Elaine Lu, 25 tuổi, sống tại Quảng Châu, từng tham dự tám concert Kpop ở nước ngoài.

Trong buổi giao lưu người hâm mộ tại khu Hongdae, Seoul (Hàn Quốc), Alice bày tỏ mong muốn các buổi biểu diễn Kpop sớm được tổ chức trở lại tại Trung Quốc để việc gặp thần tượng không còn tốn kém và bất tiện.

Fan Kpop ở Trung Quốc muốn đu idol phải đi đến quốc gia thứ ba.

Những câu chuyện này cho thấy sức hút của Kpop tại thị trường đại lục chưa biến mất, dù các hoạt động biểu diễn trực tiếp của nghệ sĩ Hàn Quốc đã vắng bóng trong thời gian dài.

Trung Quốc từng là một trong những thị trường quan trọng của ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Trước năm 2016, các nghệ sĩ Kpop có nhiều cơ hội tổ chức concert, xuất hiện trên truyền hình và quảng bá sản phẩm tại quốc gia này.

Tuy nhiên, tình hình thay đổi sau tranh cãi liên quan đến việc Hàn Quốc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ. Bắc Kinh phản đối động thái trên và quan hệ hai nước trở nên căng thẳng. Từ đó, các hoạt động giao lưu văn hóa Hàn Quốc tại Trung Quốc bị thu hẹp đáng kể.

Dù Chính phủ Trung Quốc chưa từng chính thức xác nhận ban hành lệnh cấm văn hóa Hàn Quốc, thường được gọi là Hàn hạn lệnh, nhiều concert quy mô lớn của nghệ sĩ Hàn Quốc bị đình trệ, phim ảnh và chương trình truyền hình Hàn Quốc cũng gặp khó khăn trong việc tiếp cận thị trường đại lục.

Thị trường tỷ dân không thể khai thác

Việc vắng bóng tại Trung Quốc đặt ra thách thức đáng kể đối với các công ty giải trí Hàn Quốc. Đây là thị trường có quy mô người tiêu dùng lớn, cộng đồng người hâm mộ đông đảo và tiềm năng thương mại hóa cao thông qua concert, quảng cáo, sản phẩm âm nhạc và hàng hóa thần tượng.

Khi không thể tổ chức biểu diễn trực tiếp, các công ty Hàn Quốc mất đi kênh doanh thu quan trọng. Người hâm mộ phải chuyển sang những thị trường khác để gặp nghệ sĩ. Nhật Bản, Bắc Mỹ và Đông Nam Á ngày càng trở thành những điểm đến quan trọng trong chiến lược mở rộng quốc tế của Kpop.

Không thể khai thác thị trường tỷ dân, Kpop chuyển hướng sang những nơi khác, bao gồm Đông Nam Á.

Theo phân tích của hãng thông tấn Mỹ AP vào tháng 4, những hạn chế kéo dài tại Trung Quốc đã thúc đẩy các công ty giải trí Hàn Quốc đa dạng hóa thị trường, thay vì phụ thuộc vào một quốc gia. Điều đó cũng khiến Trung Quốc không còn giữ vị trí không thể thay thế trong chiến lược toàn cầu của Kpop như trước đây.

Dẫu vậy, sức hút của thị trường này vẫn rất đáng kể. Việc người hâm mộ sẵn sàng chi trả cho những chuyến đi nước ngoài để tham dự concert cho thấy nhu cầu tiêu thụ văn hóa Hàn Quốc vẫn tồn tại.

Tín hiệu mở cửa

Triển vọng khôi phục giao lưu văn hóa Hàn - Trung trở nên rõ nét hơn sau cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị APEC tại Thâm Quyến ngày 18/11. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy trao đổi văn hóa và nội dung theo từng bước. Hai nước cũng tuyên bố hoàn tất thực chất đàm phán mở rộng Hiệp định thương mại tự do (FTA) trong lĩnh vực dịch vụ và đầu tư.

Theo hãng thông tấn Yonhap, thỏa thuận này mở ra cơ hội cải thiện khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc cho một số lĩnh vực nội dung văn hóa Hàn Quốc. Tuy nhiên, ngành công nghiệp âm nhạc vẫn thận trọng bởi Kpop không được đề cập cụ thể trong các cam kết liên quan đến đối xử tối huệ quốc như một số lĩnh vực nội dung khác.

The Korea Herald cũng dẫn lời một quan chức cấp cao thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh việc đạt thỏa thuận không đồng nghĩa concert của nghệ sĩ Hàn Quốc có thể được tổ chức tự do tại Trung Quốc. Hai bên mới có thêm kênh đối thoại để tiếp tục tìm kiếm sự chấp thuận cho các buổi biểu diễn.

Cái bắt tay của lãnh đạo hai nước Trung và Hàn mở ra tia hy vọng cho Kpop.

Đây là khác biệt quan trọng bởi concert có khả năng tập hợp hàng nghìn người hâm mộ tại cùng một địa điểm, trong khi phim ảnh, trò chơi điện tử hay nội dung trực tuyến chủ yếu được tiếp nhận riêng lẻ.

Một đại diện công ty quản lý nghệ sĩ Hàn Quốc nói với Yonhap việc cho phép tổ chức các concert có sức chứa từ 5.000 khán giả trở lên sẽ là dấu hiệu thay đổi đáng kể.

Sau gần 10 năm, Kpop đang đứng trước cơ hội cải thiện vị thế tại thị trường Trung Quốc, nhưng con đường trở lại không chỉ phụ thuộc vào sức hút của nghệ sĩ hay nhu cầu từ người hâm mộ.

Những chuyển biến ngoại giao cần được cụ thể hóa bằng chính sách và giấy phép biểu diễn.