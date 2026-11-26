Dàn sao Việt đổ bộ chúc mừng ngày vui của Hoàng Thùy Linh.

Trưa ngày 26/11 tại TP.HCM, buổi listening party giới thiệu album phòng thu Vol.5 mang tên Thùy của Hoàng Thùy Linh diễn ra trong không khí sôi nổi với sự góp mặt của đông đảo khán giả, giới truyền thông cùng nhiều nghệ sĩ hoạt động trong showbiz Việt. Bên cạnh sự chú ý dành cho đĩa nhạc mới của nữ ca sĩ, sự xuất hiện của loạt gương mặt quen thuộc trong làng giải trí cùng sự tương tác giữa các nghệ sĩ trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm.

Loạt nghệ sĩ tới dự buổi listening party giới thiệu album phòng thu Vol.5 mang tên Thùy của Hoàng Thùy Linh

Ở khu vực đón tiếp và chụp hình lưu niệm, Đen Vâu là một trong những nghệ sĩ xuất hiện từ sớm và nhanh chóng thu hút ống kính khi có khoảnh khắc ôm chúc mừng Hoàng Thùy Linh trở lại với một album phòng thu mới.

Đen Vâu là một trong những nghệ sĩ xuất hiện từ sớm và nhanh chóng thu hút ống kính khi có khoảnh khắc ôm chúc mừng Hoàng Thùy Linh

Cũng tại khu vực giao lưu, sự góp mặt của bộ ba Đông Nhi, Minh Hằng và Phạm Quỳnh Anh tạo nên điểm nhấn đáng chú ý khi các nữ nghệ sĩ xuất hiện rạng rỡ, mang theo hoa tươi để gửi lời chúc mừng và chung vui cùng đồng nghiệp.

Bộ ba Đông Nhi, Minh Hằng và Phạm Quỳnh Anh mang theo hoa tươi để gửi lời chúc mừng và chung vui cùng đồng nghiệp

Đông Nhi và Minh Hằng xuất hiện rạng rỡ

Nhiều giọng ca và nghệ sĩ trẻ được khán giả quan tâm hiện nay như Erik, Trang Pháp, Phùng Khánh Linh, Orange và Cheng cũng tới có mặt tại sự kiện

Dàn khách mời tham dự buổi listening party còn có sự hiện diện của nhiều giọng ca và nghệ sĩ trẻ được khán giả quan tâm hiện nay như Erik, Trang Pháp, Phùng Khánh Linh, Orange và Cheng.

Khi bước vào không gian thưởng thức âm nhạc, phản ứng của dàn khách mời trở thành yếu tố đáng chú ý. Ở khu vực ghế ngồi, Đen Vâu theo dõi các sản phẩm âm nhạc mới với sự tập trung, liên tục vỗ tay và mỉm cười khi không khí khán phòng trở nên náo nhiệt hơn.

Đen Vâu theo dõi các sản phẩm âm nhạc mới với sự tập trung, liên tục vỗ tay

Ở một khu vực khác trong khán phòng, bầu không khí trở nên sôi động khi các khách mời liên tục vỗ tay, gật gù và nhún nhảy theo giai điệu của những bản thu mới. Đáng chú ý, nhóm khách mời nữ gồm Trang Pháp, Phùng Khánh Linh, Orange cùng các đồng nghiệp đứng dậy hòa theo nhịp nhạc, vung tay và nhún nhảy hào hứng giữa tiếng vỗ tay cổ vũ của những người xung quanh. Những phản ứng trực tiếp này phản ánh sự hào hứng nhất định của khách mời khi lần đầu lắng nghe các sáng tác mới của Hoàng Thùy Linh.

Các khách mời liên tục vỗ tay, gật gù theo giai điệu của những bản thu mới

Nhóm khách mời nữ gồm Trang Pháp, Phùng Khánh Linh, Orange cùng các đồng nghiệp đứng dậy hòa theo nhịp nhạc, vung tay và nhún nhảy hào hứng

Album phòng thu thứ 5 mang tên Thùy là cột mốc đánh dấu chặng đường 4 năm kể từ album LINK của Hoàng Thùy Linh, đồng thời giữ vai trò hoàn thiện bộ ba dự án mang tên Hoàng Thùy Linh mà nữ ca sĩ theo đuổi. Việc đặt tên album là Thùy cho thấy sự gắn kết chặt chẽ về mặt ý tưởng tổng thể giữa các giai đoạn sáng tạo, khi từng dự án đóng một mắt xích trong bức tranh nghệ thuật kéo dài nhiều năm của cô.

Về cấu trúc nội dung, album Thùy gồm tổng cộng 11 ca khúc. Trong danh sách này, có hai đĩa đơn đã được giới thiệu tới khán giả trước đó là Thầy Dùi và Vô Lượng Kiếp, đóng vai trò mở đường và tạo sự nhận diện ban đầu cho dự án. Phần còn lại quy tụ loạt ca khúc mang tựa đề thuần Việt và giàu sắc thái dân gian, văn hóa đại chúng như Em Múa Em Ca, Mời Em Đến Với Cuộc Đời, Cấm Tám, Nhún, Gắp Lửa Bỏ Tay Người, Nhẹ Dạ Cả Tin, Ăn Cắp La Làng, Nếm Mật Nằm Gai và Hầu Quạt. Cách đặt tên gợi mở nhiều lớp nghĩa, phản ánh sự nhất quán trong việc khai thác thành ngữ, lối nói dân gian và các tình huống đời sống quen thuộc vào âm nhạc.

Bên cạnh sự chú ý dành cho dàn khách mời, tâm điểm của sự kiện là album phòng thu thứ 5 mang tên Thùy, đánh dấu chặng đường 4 năm kể từ album LINK của Hoàng Thùy Linh

Song song với phần âm thanh, hệ thống hình ảnh và nhận diện của album Thùy tiếp tục đi theo hướng kết hợp chất liệu văn hóa truyền thống Việt Nam với ngôn ngữ thị giác đương đại. Dự án khai thác cảm hứng từ tranh dân gian Ngũ Hổ, trong đó hình ảnh năm bức tượng hổ được đặt nổi bật trong không gian trưng bày và thiết kế thị giác. Sự xuất hiện của biểu tượng Ngũ Hổ không chỉ tạo điểm nhấn về mặt tạo hình tại sự kiện mà còn nối dài mạch nghiên cứu, chuyển hóa di sản văn hóa dân gian thành yếu tố thẩm mỹ hiện đại vốn đã trở thành đặc trưng dễ nhận diện trong các dự án trước đây của Hoàng Thùy Linh.

Nữ ca sĩ tiếp tục chọn hướng kết hợp chất liệu văn hóa truyền thống Việt Nam với ngôn ngữ thị giác đương đại cho hệ thống hình ảnh và nhận diện của album lần này

Buổi listening party trưa 26/11 tại TP.HCM không chỉ là dịp để dàn sao Vbiz tụ họp, chúc mừng và chia sẻ những phản ứng trực tiếp trước sản phẩm mới mà còn là bước khởi động chính thức cho giai đoạn quảng bá của album Thùy. Sự đón nhận trực tiếp từ dàn khách mời cũng như khán giả trong khán phòng cùng sự quan tâm của truyền thông cho thấy sức hút nhất định của dự án ngay từ ngày đầu ra mắt.

Ảnh: FBNV