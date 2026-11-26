Hậu Hoàng có một sự nghiệp rực rỡ với loạt thành tích đáng ngưỡng mộ.

Mới đây, Hậu Hoàng khiến đông đảo khán giả không khỏi lo lắng khi chia sẻ thông tin mắc bệnh ung thư trên trang cá nhân. Nữ YouTuber cho biết bản thân không ngờ căn bệnh này lại có thể khiến một người vốn luôn vui vẻ, tích cực, yêu đời như cô rơi vào trạng thái suy sụp và mất đi khát khao sống nhanh đến vậy. Hậu Hoàng tiết lộ từng nghĩ ung thư máu chỉ là câu chuyện thường thấy trong những bộ phim Hàn Quốc, nhưng không ngờ có ngày chính mình phải nghe bác sĩ thông báo về tình trạng bệnh.

Mới đây, Hậu Hoàng khiến đông đảo khán giả không khỏi lo lắng khi chia sẻ thông tin mắc bệnh ung thư trên trang cá nhân

Đối diện với thông tin này, cô thừa nhận cảm xúc hiện tại đang rất hỗn độn, chưa biết phải đón nhận và giữ tinh thần lạc quan như thế nào. Nữ YouTuber cũng mong khán giả tiếp tục ở bên, đồng hành và tiếp thêm động lực cho mình trong chặng đường sắp tới. Qua trải nghiệm này, Hậu Hoàng bày tỏ sự thấm thía trước giá trị của sức khỏe, đồng thời nhắn nhủ mọi người chú ý chăm sóc bản thân.

Sau khi thông tin được chia sẻ, những thông tin về Hậu Hoàng cũng nhận được sự quan tâm trở lại từ đông đảo khán giả. Cô là một trong những YouTuber nổi tiếng tại Việt Nam, được biết đến rộng rãi với biệt danh "thánh nhạc chế". Sở hữu kênh YouTube có lượng người đăng ký lên đến hàng triệu cùng tổng lượt xem đạt hàng tỷ, Hậu Hoàng từng là gương mặt nổi bật hàng đầu Việt Nam trong cộng đồng sáng tạo nội dung trên nền tảng này.

Hậu Hoàng bắt đầu được chú ý nhờ những video nhạc chế có nội dung hài hước, gần gũi với đời sống thường ngày

Hậu Hoàng bắt đầu được chú ý nhờ những video nhạc chế có nội dung hài hước, gần gũi với đời sống thường ngày. Sức hút của các sản phẩm đến từ cách lựa chọn đề tài quen thuộc, lời nhạc dí dỏm, dễ nhớ, kết hợp cùng phần hình ảnh, kịch bản và diễn xuất được đầu tư chỉn chu. Đặc biệt, việc thường xuyên đưa những câu chuyện học đường, cổ tích hay tình huống đời sống vào âm nhạc giúp video của Hậu Hoàng tiếp cận nhiều nhóm khán giả, từ trẻ em đến người trưởng thành.

Sức Mạnh Của Sao Đỏ là một trong những sản phẩm tiêu biểu của Hậu Hoàng với hơn 297 triệu lượt xem

Trong đó, Sức Mạnh Của Sao Đỏ là một trong những sản phẩm tiêu biểu, khai thác hình ảnh sao đỏ quen thuộc trong môi trường học đường bằng những tình huống hài hước và cách xây dựng nhân vật duyên dáng. Đây cũng là video được chính Hậu Hoàng yêu thích bởi cô đánh giá sản phẩm có sự hoàn thiện về phần nhạc, lời, kịch bản lẫn diễn xuất. Hiện video đạt 297 triệu lượt xem, trở thành sản phẩm có lượt xem cao nhất trên kênh YouTube của nữ YouTuber.

Kênh Yotube với 8,41 triệu người đăng ký, với tổng lượt xem toàn kênh vượt mốc 3,78 tỷ của Hậu Hoàng

Bên cạnh đó, Hậu Hoàng còn sở hữu loạt video nhạc chế đạt thành tích hàng trăm triệu lượt xem như Những Chị Đại Học Đường, Tuổi Thơ Tôi, Chị Em Cây Khế, Lùn Thì Sao?, Bạch Tuyết Chuyện Hậu Hoàng Sắp Kể, Nhậu Cũng Là 1 Đam Mê, Những Chị Đại Học Đường (Phần 3), Chuyện Nghề Shipper, Tấm Cám Chuyện Hậu Hoàng Sắp Kể (Phần 3), Nhìn Lại 2019 và Bà Bán Cá Và Con Cá Trê. Các video này đều đạt hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube của Hậu Hoàng.

Tính đến nay kênh YouTube Hậu Hoàng sở hữu khoảng 8,41 triệu người đăng ký, với tổng lượt xem toàn kênh vượt mốc 3,78 tỷ. Đây là những con số cho thấy sức hút bền bỉ của nữ YouTuber sau hơn một thập kỷ hoạt động trên nền tảng này.

Sau giai đoạn thành công với các video nhạc chế, Hậu Hoàng bắt đầu mở rộng hoạt động sang những sản phẩm âm nhạc được sáng tác và sản xuất riêng. Từ năm 2020, cô hợp tác với các nhạc sĩ, nhà sản xuất để thực hiện loạt Comedy Music Video.

Hậu Hoàng cũng có sự nghiệp âm nhạc cá nhân

Khác với những video nhạc chế sử dụng giai điệu có sẵn, các sản phẩm này có phần nhạc và lời mới nhưng vẫn giữ màu sắc hài hước, gần gũi vốn làm nên thương hiệu Hậu Hoàng. Một số sản phẩm tiêu biểu có thể kể đến như Làm Có Đội, Ăn Có Hội, Kì Nghỉ Tết Huyền Thoại, Bà Bán Cá Và Con Cá Trê, Chiếc Ví Thần, Tuổi Thơ Dữ Dội, Thế Giới Ảo, Cây Tre Trăm Đốt và Câu Chuyện Bó Đũa.

Bên cạnh hoạt động sáng tạo nội dung, năm 2024, Hậu Hoàng còn gây chú ý khi tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Đây là lần thử sức đáng chú ý của nữ YouTuber trên sân khấu âm nhạc, nơi cô có cơ hội thể hiện khả năng ca hát, vũ đạo và trình diễn bên cạnh nhiều nghệ sĩ có kinh nghiệm.

Hậu Hoàng là một trong những Chị Đẹp để lại nhiều ấn tượng tại Chị Đẹp Đạp Gió 2024

Trong suốt hành trình tại chương trình, Hậu Hoàng có cơ hội thử sức với nhiều màu sắc trình diễn khác nhau, từ ca hát, vũ đạo đến diễn xuất và làm chủ sân khấu. Cô góp mặt trong các tiết mục Công diễn như Sắc Màu Tuổi Thơ, Nhan Sắc, Cầu Duyên và Vận May, qua đó cho thấy sự linh hoạt khi bước ra khỏi thế mạnh sáng tạo nội dung quen thuộc. Tuy nhiên, Hậu Hoàng không thể đi đến vòng Chung kết khi phải dừng chân sau Công diễn 4.

Sau chương trình, Hậu Hoàng tiếp tục phát hành những sản phẩm âm nhạc chính thức như DỖIII, kết hợp cùng MisThy vào tháng 7/2025. Đầu năm 2025, Hậu Hoàng còn thử sức với vai trò thành viên nhóm nhạc XYNTRA cùng Diệu Nhi và Dương Hoàng Yến.

Dỗiii - Hậu Hoàng ft. Misthy

Bộ ba chính thức ra mắt với MV debut Quăng Hết Đi vào ngày 8/1/2025. Ca khúc do Bùi Công Nam sáng tác, mang màu sắc vui tươi, truyền tải thông điệp về việc phụ nữ nên mạnh mẽ bước qua những chuyện tình cảm không như ý. Đây cũng là dự án âm nhạc cá nhân được Diệu Nhi ấp ủ trong khoảng 4 năm trước khi mời hai người bạn cùng tham gia.

Hậu Hoàng cùng Diệu Nhi và Dương Hoàng Yến thành lập nhóm XYNTRA

Dù được biết đến chủ yếu với vai trò YouTuber, Hậu Hoàng đã có hành trình hoạt động nghệ thuật khá đa dạng, từ nhạc chế, sản xuất các MV âm nhạc nguyên bản đến thử sức với sân khấu truyền hình và hoạt động nhóm nhạc. Những trải nghiệm này giúp cô từng bước mở rộng hình ảnh, không còn bó hẹp trong danh xưng "thánh nhạc chế" quen thuộc. Thông tin mới về tình trạng sức khỏe của Hậu Hoàng cũng khiến đông đảo khán giả quan tâm, gửi lời động viên và mong cô sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục giữ tinh thần lạc quan trong chặng đường phía trước.

Thông tin mới về tình trạng sức khỏe của Hậu Hoàng cũng khiến đông đảo khán giả quan tâm

Ảnh: FBNV