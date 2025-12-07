Gia đình Hậu Hoàng vốn có truyền thống phục vụ trong quân đội. Bố cô - Đại tá Hoàng Quốc Mậu, và mẹ - Trung tá Nguyễn Thị Thu Hằng, đều có nhiều năm công tác trong ngành. Nữ YouTuber từng kể cô rất tự hào khi gia đình mình đã có đến ba thế hệ gắn bó với màu xanh quân phục, từ ông bà đến bố mẹ.

Trong tập 9 của Sao Nhập Ngũ 2025 , khán giả bố mẹ Hậu Hoàng xuất hiện qua video chúc mừng sinh nhật con gái, cả hai đều mặc quân phục chỉnh tề. Khoảnh khắc giản dị nhưng xúc động này khiến nhiều người xem không khỏi nghẹn ngào. Hậu Hoàng chưa kịp khóc mà Diệu Nhi đã sụt sịt oà khóc.

Trên mạng xã hội, mỗi lần Hậu Hoàng chia sẻ ảnh gia đình, cô đều nhận được lượng tương tác lớn. Trong một bức ảnh chụp tập thể từng gây bão vài năm trước, hầu hết thành viên trong họ đều khoác trên mình trang phục xanh quân nhân. Giữa sắc xanh ấy, mái tóc cam nổi bật của nữ YouTuber khiến cư dân mạng bật cười thích thú.

Dù vậy, Hậu Hoàng luôn tinh ý che đi phần quân hàm của bố mẹ và người thân mỗi khi đăng ảnh. Sự cẩn trọng này được cộng đồng mạng đánh giá cao, cho thấy cô luôn giữ sự tôn trọng và ý thức bảo mật thông tin cho gia đình.

Hậu Hoàng, tên thật là Hoàng Thúy Hậu (sinh năm 1995 tại Hà Nội), là một trong những YouTuber nổi bật nhất Việt Nam với phong cách hài hước, trẻ trung và khả năng kể chuyện duyên dáng qua loạt video nhạc chế, parody và vlog. Năm 2017, sau khi tốt nghiệp ngành Tài chính của Học viện tài chính Hà Nội, Hậu Hoàng (tên đầy đủ là Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995) cũng trở thành một nhân viên văn phòng như bao người khác.

Nhưng đi làm rồi cô nàng mới nhận ra mình không hợp môi trường công sở, không thể trụ lại ở 1 chỗ làm quá 3 tháng. Trong thời gian này, cô dành thời gian “dạo chơi” với những video nhạc chế, nhảy, làm vlog rồi dần dần trở thành một YouTuber toàn thời gian.

Hậu Hoàng được biết đến với nickname “thánh nữ nhạc chế”, là một nữ YouTuber nổi tiếng hàng đầu. Kênh YouTube của cô nàng hiện đang có hơn 8,3 triệu người đăng ký cùng kho tàng video vượt ngưỡng 3,6 tỷ view - con số đáng mơ ước ngay cả với những ngôi sao hàng đầu. Các chương trình có sự tham gia của Hậu Hoàng như Sao Nhập Ngũ, Sàn Đấu Vũ Đạo ... cũng tạo được hiệu ứng đáng kể, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Đến cuối 2024, Hậu Hoàng tiếp tục mở rộng hình ảnh khi góp mặt trong chương trình Chị Đẹp Đạp Gió , cho thấy nỗ lực làm mới bản thân thay vì chỉ đứng yên trong vùng an toàn. Mùa hè vừa qua, Hậu Hoàng tung MV hường phấn đậm chất “gái Nhật đó”, kết hợp với MisThy. Cũng trong năm 2025, Hậu Hoàng trở lại Sao Nhập Ngũ 2025 - Khi Tổ Quốc Gọi Tên , góp phần tạo nên một muga gameshow sôi động của làng giải trí Việt.

Từ khi xuất hiện ở Chị Đẹp Đạp Gió 2024 , Hậu Hoàng gần như lột xác hoàn toàn về hình ảnh. Vốn trước đây cô không phải gương mặt được khen nhiều về nhan sắc, thậm chí thường bị gắn với kiểu vẻ đẹp “dễ thương, năng động” hơn là “mỹ nhân”. Nhưng kể từ chương trình, visual của Hậu Hoàng đúng nghĩa thăng hạng: sắc sảo hơn, có gu hơn và đặc biệt là phong thái tự tin khiến cô trông khác hẳn ngày trước. Không ít khán giả bất ngờ vì một Hậu Hoàng theo đúng nghĩa “Chị Đẹp”.