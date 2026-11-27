Album mới của Hoàng Thùy Linh vừa trình làng đã bùng nổ, sự xuất hiện của Đen Vâu khiến ai cũng tủm tỉm cười.

Sau quãng thời gian bốn năm kể từ album LINK ra mắt năm 2022 và bảy năm kể từ bước ngoặt Hoàng năm 2019, Hoàng Thùy Linh chính thức trình làng album phòng thu thứ năm mang tên Thùy vào lúc 18h ngày 26/11/2026. Đây là mảnh ghép khép lại bộ ba album gắn liền với tên gọi của nữ ca sĩ, đồng thời đánh dấu một bước chuyển biến rõ nét cả về tư duy nghệ thuật lẫn cách cô đối diện với những trải nghiệm đời sống.

Hoàng Thùy Linh chính thức trình làng album phòng thu thứ năm mang tên Thùy vào lúc 18h ngày 26/11

Gồm 11 ca khúc được sắp xếp theo mạch kể chuyện có chủ đích, dự án có sự tham gia của TRIPLED, Cheng, Khôi Vũ và những nghệ sĩ trẻ. Nam rapper Đen Vâu là nghệ sĩ khách mời duy nhất góp giọng trong album lần này. Ngay khi lên sóng, Thùy nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn và khán giả nhờ phần hình ảnh mang sắc hồng dịu mắt, chất liệu văn hóa truyền thống hòa quyện cùng ngôn ngữ đương đại và một tinh thần âm nhạc chín muồi, bớt đi sự gai góc quen thuộc của những đĩa nhạc trước.

Nam rapper Đen Vâu là nghệ sĩ khách mời duy nhất góp giọng trong album lần này

Ngay khi lên sóng, Thùy nhận được nhiều phản hồi tích cực

Nếu xem Thùy như một chuyến đi dài hơi kéo dài qua 11 chặng, cách tiếp cận hiệu quả nhất là đi theo đúng trật tự sắp đặt để cảm nhận sự chuyển dịch không gian và tâm thế của người kể chuyện. Ở những phút mở đầu, người nghe nên bắt đầu bằng hai ca khúc đầu tiên là Em Múa Em Ca và Mời Em Đến Với Cuộc Đời. Cả hai mang đến cảm giác trong trẻo, bay bổng và phảng phất nét cổ tích tựa màu sắc Disney, gợi lên sự hồn nhiên, háo hức của một em bé bước vào đời.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả dành lời khen cho giai điệu đẹp và mượt mà của cặp bài mở màn này, đặc biệt ghi nhận dấu ấn sáng tác và hòa âm của Cheng bên cạnh Khắc Hưng và Khôi Vũ. Việc đặt hai ca khúc mang âm hưởng cổ tích, tươi sáng ở ngay đầu danh sách tạo nên sự tương phản thú vị giữa vẻ dịu dàng, mộng mơ ban đầu với những lớp lang trải nghiệm, trăn trở và va chạm đời sống sẽ dần hé lộ ở các track tiếp theo.

Tracklist của album lần này

Nhiều khán giả dành lời khen cho giai điệu đẹp và mượt mà của cặp bài mở màn này, đặc biệt ghi nhận dấu ấn sáng tác và hòa âm của Cheng

Sau khi làm quen với bầu không khí trong trẻo ở chặng khởi đầu, hành trình nghe nhạc sẽ trở nên sâu sắc hơn khi người nghe đi qua phần giữa album với các ca khúc như Cấm Tám, Nhún, Gắp Lửa Bỏ Tay Người, Nhẹ Dạ Cả Tin, Ăn Cắp La Làng và đặc biệt là Nếm Mật Nằm Gai. Đây là giai đoạn âm nhạc đi sâu vào những rung động, những lần va chạm, những bài học về sự cả tin hay những góc khuất trong các mối quan hệ và đời sống thường nhật.

Trong số này, Nếm Mật Nằm Gai nhận được nhiều lời khen ngợi từ người nghe nhờ chiều sâu trải nghiệm và sự chân thực khi chạm tới những thử thách, ẩn ức nội tâm mà Hoàng Thùy Linh từng đi qua. Khi đặt cạnh những ca khúc giàu tự sự như Vô Lượng Kiếp, khán giả có thể nhận ra nét thuỳ mị và ngọt ngào riêng của chữ Thuỳ trong album lần này, không còn thiên về sự sắc sảo hay đối đầu gay gắt như hai đĩa nhạc trước mà nghiêng về sự thấu suốt, bao dung và tự tại hơn.

Nếm Mật Nằm Gai là một trong những bài hát nhận được nhiều lời khen ngợi từ người nghe trong album lần này

Trong tổng thể 11 bài hát, hai ca khúc chủ lực đã được giới thiệu trước đó là Thầy Dùi và Vô Lượng Kiếp là hai tác phẩm kén người nghe nhất khi đặt vào lần tiếp xúc đầu tiên, bởi cách triển khai cấu trúc, lớp lang ca từ và thông điệp đòi hỏi sự tĩnh tâm cùng độ kiên nhẫn nhất định. Thay vì tìm kiếm sự bắt tai tức thì hay những cao trào dễ nắm bắt ngay từ những giây đầu, người nghe sẽ dễ đồng cảm hơn nếu dành thêm thời gian nghe lại sau khi đã nắm bắt tinh thần chung của album, từ đó thấy được sự gắn kết giữa những chiêm nghiệm cá nhân với bức tranh lớn mà nữ ca sĩ xây dựng.

Vô Lượng Kiếp là một trong hai ca khúc chủ lực đã được giới thiệu trước đó, được đánh giá là tác phẩm kén người nghe nhất khi đặt vào lần tiếp xúc đầu tiên

Thầy Dùi cũng là một ca khúc kén người nghe

Sau những chặng cao trào, những trăn trở và các bài học trưởng thành trải dài qua phần lớn tracklist, Hầu Quạt với sự góp giọng của Đen Vâu là ca khúc khép lại một vòng nghe trọn vẹn. Bản tình ca mang âm hưởng xứ Huế này đem lại cảm giác êm đềm, thướt tha và ấm áp như một khoảng nghỉ dịu dàng giữa những bận rộn, giúp người nghe thả lỏng tâm trí sau hành trình dài. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội nhận xét ca khúc tạo sự dễ chịu, gần gũi nhờ sự tiết chế, tình cảm cùng màn kết hợp ăn ý giữa Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu. Khoảnh khắc lắng đọng ấy không chỉ làm dịu đi sức nặng của các tầng trải nghiệm phía trước mà còn mở ra một dư vị bình yên, trọn vẹn cho toàn bộ album.

Hầu Quạt với sự góp giọng của Đen Vâu là ca khúc khép lại một vòng nghe trọn vẹn

Hầu Quạt tạo sự dễ chịu, gần gũi, khiến khán giả tủm tỉm cười khi nghe

Thông qua dự án lần này, Hoàng Thùy Linh bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc tới những người đồng hành trên suốt chặng đường nghệ thuật lẫn cuộc sống. Với nữ ca sĩ, mỗi bài học, sự bao dung, sự chở che hay thậm chí là những góp ý thẳng thắn đều là nguồn sinh lực vô giá, kết nối con người bằng tinh thần nhân văn và trở thành động lực mạnh mẽ để cô tiếp tục sáng tạo trong những năm tháng tới. Đặc biệt, thông điệp về chính cái tên “Thuỳ” được khắc họa như một lời nhắc nhớ về sự cân bằng nội tâm, bài học mà cô tìm thấy sau những biến cố và trưởng thành.

Thông qua dự án lần này, Hoàng Thùy Linh bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc tới những người đồng hành trên suốt chặng đường nghệ thuật lẫn cuộc sống

Với nữ ca sĩ, mỗi bài học, sự bao dung, sự chở che hay thậm chí là những góp ý thẳng thắn đều trở thành động lực mạnh mẽ để cô tiếp tục sáng tạo trong những năm tháng tới

Bên cạnh những lời khen ngợi dành cho sự chuyển mình dịu dàng, album cũng ghi nhận không ít ý kiến trái chiều khi Hoàng Thùy Linh đối diện với áp lực rất lớn từ thành công vang dội của hai đĩa nhạc trước đó. Một bộ phận khán giả cho rằng màu sắc âm nhạc lần này kém linh hoạt, mang cảm giác nhạt hơn so với sự bùng nổ của Hoàng và LINK, trong khi cách sắp xếp cấu trúc ở một vài đoạn chuyển tiếp vẫn bị nhận xét là còn trúc trắc và khó tạo sự liền mạch ngay từ lần nghe đầu.

Với album mới lần này, Hoàng Thùy Linh phải đối diện với áp lực rất lớn từ thành công vang dội của hai đĩa nhạc trước đó

Album Thùy là bước chuyển mình chín muồi của Hoàng Thùy Linh sau chặng đường dài khẳng định dấu ấn cá nhân trong âm nhạc đại chúng Việt Nam

Nhìn một cách tổng thể, Thùy là bước chuyển mình chín muồi của Hoàng Thùy Linh sau chặng đường dài khẳng định dấu ấn cá nhân trong âm nhạc đại chúng Việt Nam. Từ sự bùng nổ văn hóa dân gian đương đại ở Hoàng đến tinh thần kết nối ở LINK, album thứ năm chọn cách đi vào chiều sâu của sự cân bằng, nữ tính và lòng trân trọng những gì đã đi qua. Với cách sắp xếp có chủ đích, sự đồng hành ăn ý của ê-kíp sản xuất và khả năng làm mới chất liệu truyền thống trên nền tảng hiện đại, Thùy cho thấy sức hút bền bỉ của Hoàng Thùy Linh khi luôn biết tự làm mới mình mà vẫn giữ được cốt lõi bản sắc.

Ảnh: FBNV