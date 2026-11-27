Trúc Nhân đã chọn phơi bày một phần chân thật của mình, cho phép bản thân được yếu đuối, được sai, được hoài niệm và trưởng thành.

Gặp gỡ Trúc Nhân

Ở thời điểm bài viết này lên sóng, showcase Tân Mùi đã diễn ra, và Trúc Nhân cũng đã có cho mình những bản hit mới - ngay trong album đầu tay. Chuyện Tình Tứ Cứ Từ Từ Tính, Vì Anh Quá Đẹp Trai, Về Đi Em hay Đi Đêm Có Ngày Gặp Em, Chia Tay Quá Đã,... đã leo xu hướng, nhận về phản ứng tích cực, một lần nữa cho thấy cá tính nghệ thuật rõ nét và sức hấp dẫn khó chối từ trong âm nhạc của Trúc Nhân. Suốt 14 năm làm nghề, Trúc Nhân đã quen với việc biến những điều gai góc của cuộc sống thành âm nhạc duyên dáng, biến những câu chuyện tưởng chừng rất riêng thành tiếng nói chung của nhiều người. Anh có thể tinh quái, nổi loạn, hài hước trên sân khấu, nhưng phía sau những lớp màu sắc ấy là một nghệ sĩ cầu toàn đến khắc nghiệt, luôn muốn tự tay kiểm soát từng chi tiết và sẵn sàng đánh đổi thời gian, tiền bạc, sức lực để làm ra sản phẩm mà mình thực sự tin tưởng.

Với Tân Mùi, Trúc Nhân lần đầu để khán giả bước sâu hơn vào thế giới nội tâm ấy. Không còn chỉ là những câu chuyện tình yêu được kể bằng góc nhìn châm biếm, album là hành trình anh nhìn lại những rung động, sai lầm, tổn thương và cả những lần chưa đủ trưởng thành để biết cách yêu một người.

Hơn 15 tỷ đồng đầu tư cho showcase, hơn hai năm chuẩn bị cho album, nhưng điều đáng chú ý nhất ở Tân Mùi không nằm ở quy mô hay những con số. Đó là cách Trúc Nhân đã chọn phơi bày một phần chân thật của mình, cho phép bản thân được yếu đuối, được sai, được hoài niệm và trưởng thành. Càng nhìn thấy nhiều sắc thái của Trúc Nhân, khán giả càng hiểu vì sao anh có thể khiến người ta vừa bật cười, vừa thấy mình trong những câu chuyện âm nhạc ấy.

Bình thường, mỗi khi Trúc Nhân ra sản phẩm, đó sẽ là một MV rất hoành tráng. Có thể là MV concept hoành tráng, kể 1 câu chuyện lớn hay MV Tết quy tụ rất nhiều ngôi sao. Nhưng lần này, Trúc Nhân chọn cách làm hoàn toàn khác: không thực hiện MV concept mà tổ chức một showcase cho Tân Mùi. Điều gì khiến anh đưa ra lựa chọn này?

Trong suốt 14 năm làm nghề và theo đuổi sự nghiệp sáng tạo, tôi đã cho ra mắt khá nhiều MV. Tôi nghĩ con đường chinh phục khán giả bằng MV cũng đã tương đối ổn rồi. Bây giờ, hình như cuộc chơi showbiz vẫn còn những khía cạnh khác mà mình chưa thử. Ví dụ như những trải nghiệm live mà mọi thứ đều phải là lần đầu tiên. Tôi thấy chưa có nhiều người làm theo cách này.

Tôi biết mình khá ngược đời. Thông thường, nghệ sĩ sẽ ra album trước, khán giả nghe nhạc rồi mới tổ chức show và bán vé. Nhưng khi nói với ekip rằng tôi muốn tổ chức một showcase để mọi người đến nghe nhạc mới, đồng thời muốn bán vé cho show đó, mọi người đều ngạc nhiên. Mọi người bán tín bán nghi, bản thân tôi cũng vậy.

Cho đến ngày chị quản lý nhắn tin báo "sold out", tôi cảm thấy chỉ cần vậy thôi là đủ rồi. Khi bước lên sân khấu và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, tôi như được nạp thêm năng lượng, côi cứ thế đón nhận năng lượng từ mọi người để vận hành show diễn. Đây cũng là một nguồn động lực rất lớn giúp tôi hoàn thành chương trình suôn sẻ, không gặp trục trặc ở bất kỳ khâu nào.

Thật ra, nếu mọi chuyện diễn ra đúng hướng thì Tân Mùi đã là album thứ hai chứ không phải album đầu tiên. Album đầu tiên tôi từng thực hiện gồm những bài hát mà chắc chắn mọi người sẽ nhớ như Người Ta Có Thương Mình Đâu, Lớn Rồi Còn Khóc Nhè, Có Không Giữ Mất Đừng Tìm,... Khi đó, tôi đã chuẩn bị một album gồm 6 ca khúc mới và 2 ca khúc cũ, tổng cộng 8 bài. Trong 6 bài mới, tôi đã có sẵn 4 bài và cũng dự định in album vol.1 với số lượng ca khúc như vậy. Sau đó, tôi quyết định tách từng bài ra phát hành dưới dạng single và nhận thấy hướng đi này cũng rất ổn. tôi nghĩ nếu phát hành tất cả ca khúc cùng một lúc thì những năm tiếp theo mình cũng phải tiếp tục sản xuất số lượng bài tương tự. Thay vào đó, tôi chọn phát hành từng bài mỗi năm, đầu tư MV thật tốt để khẳng định bản thân ở lĩnh vực này trước, rồi sau đó mới tập trung khẳng định mình trong âm nhạc.

Sau những MV đã thực hiện, tôi dành một khoảng thời gian để tìm kiếm các nhà sản xuất âm nhạc và nhạc sĩ phù hợp cho album. Dự án đã trải qua khoảng hai lần xây dựng rồi đập đi, đến lần thứ ba mới có thể vận hành trơn tru. Tính cách của tôi khá đối lập: sun sign là Nhân Mã nhưng moon sign là Xử Nữ. Bình thường tôi thích vui vẻ, nhưng khi làm việc lại cực kỳ khó tính. Những gì đưa đến khán giả phải là tốt nhất thì tôi mới chịu phát hành. Tôi chấp nhận mất thời gian, chấp nhận khán giả có thể quên mình, thậm chí mạng xã hội của bản thân không còn hoạt động mạnh, nhưng tôi không thể làm khác được.

Trúc Nhân là nghệ sĩ thường xuyên có hit mỗi khi ra single. Với những phản ứng hiện tại dành cho Tân Mùi, anh có tự tin mình đã có thêm một bản hit mới chưa?

Cái này nói ra thì chảnh quá, tôi không dám. Mọi người cứ vào Safari, tìm kiếm "Trending YouTube Việt Nam". Ca khúc nào nằm ở trên đó chính là câu trả lời, tôi không cần nói gì thêm (cười).

Trong những mục tiêu anh đặt ra cho show, có điều gì anh chưa thực hiện được không? Anh có cảm giác mình còn thiếu sót điều gì không?

Đó là chưa thể tổ chức ở một venue có sức chứa lớn hơn. tôi nghĩ đây là điều mình chưa làm được. Khi đi khảo sát địa điểm, tôi đã đến tất cả các nhà thi đấu. Thực ra, ngày tôi muốn tổ chức show không phải 31/10 mà là 30/11, đúng sinh nhật của mình. Tuy nhiên, tất cả nhà thi đấu đều vướng lịch Hội thao toàn quốc, không còn địa điểm nào trống. tôi cũng gọi điện hỏi bạn bè vì gia đình có người làm bên nhà thi đấu Quân khu 7, nhưng tất cả đều kín lịch. Những địa điểm khác cũng không còn chỗ.

Cuối cùng, ekip nói với tôi rằng chỉ còn một địa điểm nhỏ hơn nhưng có lịch phù hợp, đồng thời phải tổ chức sớm hơn dự kiến. Ekip giải thích rằng không thể chỉ đặt địa điểm trong hai, ba ngày biểu diễn, bởi còn cần hơn một tuần để dựng sân khấu, duyệt chương trình, tổng duyệt, tổ chức đêm diễn chính và thêm một, hai ngày tháo dỡ sân khấu.

Vì vậy, chỉ còn một nhà thi đấu duy nhất có thể tổ chức chương trình, với sức chứa khoảng 2.000 khán giả. Ekip hỏi tôi có chấp nhận không vì số lượng khán giả sẽ ít hơn dự kiến. Tôi trả lời: "Làm. Tại vì mục tiêu của em là phải phát hành được album này. Em muốn quay live và chiếu từng bài với chất lượng như MV. Mọi người thấy ổn không? Nếu mọi người thấy ổn và tin em thì mình làm, tại vì em tin mọi người." Cuối cùng, mọi chuyện cũng diễn ra suôn sẻ nhưng đây vẫn là điều tôi cảm thấy tiếc nuối nhất.

Tìm hiểu thị trường, được biết Trúc Nhân đầu tư 15 tỷ đồng cho showcase Tân Mùi. Ngay tại đây, anh có muốn đính chính thông tin này không?

Có. Nó phải hơn... hơn khá nhiều.

Nhiều năm qua, Trúc Nhân đã xây dựng được cho mình một màu sắc âm nhạc riêng, với sự trào phúng, châm biếm sâu sắc về những vấn đề xã hội. Nhưng album lần này lại là một album thuần tình yêu. Khi album ra mắt, một số phản ứng của khán giả kiểu: "Ơ, lần đầu tiên thấy Trúc Nhân yêu đấy". Anh có nghĩ việc xây dựng hình ảnh trào phúng quá thành công sẽ phần nào giới hạn hình ảnh của mình không?

Tôi muốn như vậy, muốn mọi người nghe âm nhạc của mình và cảm thấy vui vẻ, tích cực. Đó cũng là một trong những lý do tôi không dám hát ballad nhiều, vì mỗi lần hát ballad, tôi lại khiến mọi người khóc rất nhiều, bản thân mình cũng bị ảnh hưởng cảm xúc.

Ví dụ như năm 2023, với bài Đôi Bờ, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn và không biết mình nên vui hay buồn. Có những nỗi đau, nỗi buồn được mọi người chôn giấu trong lòng suốt một thời gian dài. Khi nghe tôi hát, những cảm xúc ấy bỗng sống lại như mới xảy ra ngày hôm qua.

Gần đây nhất là Bí Kíp Sinh Tồn Cho Trái Tim Tan Vỡ. Từ khi tôi phát hành ca khúc đến nay, có rất nhiều tin nhắn gửi đến. Thậm chí, có những cô chú, anh chị lớn tuổi khoảng 40-50 tuổi nhắn rằng nghe bài hát khiến họ nhớ về thanh xuân, về khoảng thời gian họ từng yêu và biết đau. Mỗi lần hát ballad, mọi người lại đẫm lệ như vậy, nên tôi tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục hát ballad không. Tôi chỉ muốn mọi người nhìn thấy mình qua những hình ảnh trào phúng, vui vẻ, gắn với các vấn đề xã hội. Nhưng sau đó, tôi phát hiện ra rằng khi mình trào phúng về tình yêu thì cũng vui không kém.

Ba bài hát mà anh thích nhất trong album Tân Mùi? Câu chuyện đằng sau là gì?

Tôi nghĩ đó là Đi Đêm Có Ngày Gặp Em, Bí Kíp Sinh Tồn Cho Trái Tim Tan Vỡ và Đồng Tình Luyến Tiếc. Đây là ba bài mà tôi cảm thấy câu chuyện phía sau rất rộng.

Với Đồng Tình Luyến Tiếc, câu chuyện không chỉ xoay quanh những cuộc chia tay của người trẻ. Sau một thời gian dài làm việc, sinh sống và tiếp xúc với nhiều tầng lớp, nhiều độ tuổi khác nhau trong xã hội, thậm chí nhìn từ những câu chuyện trong chính dòng họ mình, tôi nhận ra có những người đến khi đã lớn tuổi mới biết rằng họ không thực sự phù hợp với nhau. Nhưng cách họ chia tay lại rất văn minh. Hai người có thể đồng tình rằng chúng ta không hợp nhau nữa, nhưng khi phải rời xa nhau thì có tiếc không? Chắc chắn là có. Góc nhìn đó đã tạo nên Đồng Tình Luyến Tiếc: chúng ta không còn ở bên nhau nhưng vẫn dành cho nhau một lối đi riêng. tôi nghĩ câu chuyện tình yêu phía sau bài hát này rất rộng, không chỉ giới hạn ở tình yêu đôi lứa. Tình bạn, tình anh em cũng có thể sứt mẻ. Đó là lý do tôi rất thích bài này.

Bài thứ hai là Đi Đêm Có Ngày Gặp Em. Đây là một bài học rất đắt giá đối với bản thân tôi. Năm 2019, khi đang có những ca khúc thành công như Sáng Mắt Chưa và Lớn Rồi Còn Khóc Nhè, tôi quyết định rằng mình không thể cứ mãi ngoan ngoãn như trước. tôi muốn mình hư hơn một chút, có thêm chất liệu để sáng tác những sản phẩm tiếp theo. Khoảng thời gian đó, tôi đúng kiểu một "trap boy", rất kinh khủng. Trớ trêu là những người mà tôi đùa giỡn tình cảm đều thực sự dành tình cảm cho mình. Đến khi nhận ra điều đó, tôi lại sợ và bỏ chạy. Nhưng sau khi chạy đi một thời gian, đến lúc thấy người ta có người yêu mới, tôi lại cảm thấy khó chịu. tôi nghĩ: "Ừ, cũng đáng đời mày lắm. Lúc người ta thương mày thì mày lại không thương người ta".

Bài hát ban đầu tính để là Đi Đêm Có Ngày Gặp Ma, sau đó em Thịnh DTAP sửa lại thành Đi Đêm Có Ngày Gặp Em, tôi phải công nhận ý tưởng đó quá thông minh. Cuối cùng, tôi thực sự gặp “em” và trải qua đau đớn. Bài học nhận được đã giúp tôi trưởng thành rất nhiều. Người ấy thực sự trở thành một bóng ma trong lòng tôi, bởi điều ám ảnh nhất không phải là người ta mà là cách mình đã đối xử với họ mà tôi ám ảnh với sự tệ hại của chính bản thân mình. Vì vậy, tôi rất biết ơn những chuyện đã xảy ra trong cuộc sống, bởi chúng giúp mình nhận ra sai lầm, biết điều gì nên làm, không nên làm và sửa đổi bản thân. tôi thực sự cảm ơn cuộc đời.

Bài cuối cùng là Bí Kíp Sinh Tồn Cho Trái Tim Tan Vỡ. Hồi giờ tôi yêu cũng khá nhiều, tình trường tương đối phức tạp. Khi nhìn lại khoảng thời gian tự tìm cách chữa lành trái tim, tôi nhận ra một vài điều khiến mình thấy bản thân khá tệ.

Ví dụ như nhân vật nam trong Chuyện Tình Tứ Cứ Từ Từ Tính. “Tình yêu hỡi, tình yêu ơi; Làm ơn cứu trái tim chơi vơi; Tình yêu ơi, tình yêu à; Tình yêu cưu mang tôi đi mà; Tình yêu đón người ta đi; Tại sao chưa đến đón tôi đi…” Suốt ngày trách tình yêu tại sao không cưu mang mình, tại sao không tìm đến mình, nhưng khi tình yêu thực sự xuất hiện thì lại chẳng coi nó ra gì. Đáng đời.

Có thể nói album này chính là một hành trình chữa lành đối với bản thân anh?

Album chữa lành cho bản thân tôi và cả đứa trẻ bên trong mình. Đây là điều quan trọng nhất, bởi tôi nghĩ ai cũng có một đứa trẻ ở bên trong. Khi đứa trẻ ấy phản ứng, người trưởng thành đôi khi sẽ có những hành động rất kỳ quặc, không thực sự đúng đắn.

Chẳng hạn, không ai vừa kết thúc một mối tình đã tìm đến một người khác, dù chỉ mới có chút cảm tình, để lấp đầy khoảng trống. Đến khi người kia thực sự dành tình cảm cho mình thì mới nhận ra bản thân vẫn chưa quên được người cũ. Tôi nghĩ mình không nên hành xử như vậy.

Mấy ngày gần đây Trúc Nhân thường xuất hiện cùng Wren Evans trên TikTok. Nghe bài Vì Anh Quá Đẹp Trai, nhiều người cũng nhận ra sự tếu táo trong cách thể hiện của Wren có nét tương đồng với anh.

Người ta gọi đó là tướng phu thê. Nói chứ Wren giống tôi ở một điểm là rất hướng nội. Nó còn hướng nội hơn tôi nhiều, chắc gấp ba, gấp bốn lần. Nhưng hai đứa lại có điểm chung là đều rất vui tính. Tôi khẳng định với mọi người luôn, Wren là chúa cười mồi. Ai quăng miếng hài mà bị rớt, nó cũng cười. Rất kỳ diệu. Nói chung, ai quăng miếng hài không thành công mà gặp Wren thì cũng được cứu.

Wren rất dễ thương và chân thành. tôi nghĩ mọi người cũng có thể cảm nhận được sự chân thành đó qua âm nhạc của em. Ca từ Wren viết rất đáng yêu, rất "real". Cách sử dụng từ ngữ khi nói chuyện ngoài đời với tôi cũng y như vậy. Vì thế, tôi thấy em rất dễ thương.

Có lần tôi còn nói với Wren: "Ê Wren, mày bớt ôm tao, bớt dính dính lại, tại tao có cảm giác mày như con hay cháu tao vậy". Wren cũng rất chuyên nghiệp trong công việc. Ví dụ, khi hẹn Wren đến và nói hôm nay phải chốt cho xong, em sẽ ngồi làm cùng mọi người đến khi hoàn thành mới về. Rất giỏi.

Anh có cảm nhận được sự tương đồng giữa màu sắc âm nhạc của mình và Wren Evans? Phải đến khi Trúc Nhân và Wren Evans collab, mới có nhiều sự so sánh âm nhạc của cả hai, rất thú vị là nó giống như sự kế thừa của hai cá tính độc đáo, trào phúng mà rất duyên dáng. Trúc Nhân và Wren hai thế hệ khác nhau nhưng lại có rất nhiều điểm chung, là hai người tài năng gặp nhau trong một ca khúc.

Đứa nào cũng nổi loạn mà. Nhưng Wren nổi loạn theo hướng hướng nội, còn anh là kiểu nổi loạn thể hiện ra bên ngoài. Hai đứa giống như bù trừ cho nhau, cực âm với cực dương thì hút nhau. Lần đầu tiên tôi có ý định kết nối với Wren là khi em Thịnh DTAP nói với tôi về bài Vì Anh Quá Đẹp Trai: "Bài này anh đã nổi loạn, rất chất chơi theo một kiểu hài hước, có chút retro của những thập niên trước. Em nói vậy không có nghĩa anh là người cũ đâu nhé. Nhưng khi mình lấy phong cách của chú Ba Ngọc Sơn thì anh phải hiểu rằng mình sẽ đại diện cho màu sắc đó. Còn anh đang thiếu Wren, người đại diện cho sự nổi loạn, chất chơi và sexy của thời đại hiện tại".

Tôi thấy ý tưởng đó thú vị nên đã nhắn cho Cody Nam Võ lấy số. Chỉ 5 phút sau là tôi đã nhận được số điện thoại của Wren. Nhưng công việc cuốn tôi đi nên phải một tuần sau tôi mới liên hệ được với Wren. Sau đó, hai anh em bắt đầu hẹn gặp và làm nhạc cùng nhau. tôi cho Wren nghe bài hát, em hỏi: "Bài thế này rồi, cần em làm gì nữa". tôi trả lời: "Cần. Tao bỏ nguyên verse 2 với điệp khúc 2 cho mày hát luôn đó, mày xử lý giúp anh đi".

Wren bắt đầu ngồi viết, chỉnh sửa liên tục. Đến khi em nghĩ ra câu tiếng Ý “Solo tu bella ciao, về nhà gặp bé là chào”, tôi cảm thấy hình ảnh, màu sắc và âm thanh trong phần lời ấy hiện lên rất rõ ràng. Tôi biết mình đã tìm đúng người, quá đúng người rồi. Tôi cũng muốn chia sẻ rằng không chỉ có Wren lớn lên cùng âm nhạc của tôi, mà tôi cũng nghe album của Wren khá nhiều. I'm your fan.

Trong số những khách mời của album lần này, ai là người khó mời nhất? Hay Trúc Nhân chỉ cần ngỏ lời là mọi người đồng ý ngay?

Khó mời hả? Không có ai khó mời hết, mọi người đều dễ thương lắm. Chị MIN rất thương tôi. Còn Rhymastic thì quá đáng yêu rồi. Gọi Rhym bằng "nó" tự nhiên thấy mình hỗn quá. (cười)

Bài Về Đi Em Rhym viết nghe rất buồn. Đoạn “Lại déjà vu ấy again and again; Phải chăng em biết càng nán lại lâu, người sẽ càng khiến anh mủi lòng”. Tự nhiên nghe đến đây là nước mắt ứa ra luôn. Bao nhiêu mối tình của tôi lại hiện lên. Giỏi quá, tôi thực sự tự hào về bạn bè của mình.

Cho tôi phá mood một chút nhé, không thì bài này lại kéo mình xuống buồn quá. Lúc đầu, khi nghe bản demo, tôi đang đi họp rồi chạy về phòng thu. Mọi người nói: "Em viết xong rồi, em viết xong rồi. Anh mở nghe đi". Đến đoạn "Anh đặt xe cho em về nghen", cười quá trời cười.

Đến lượt mình thu, tôi thử hát câu "Anh book xe cho em về nha" nhưng cảm thấy chưa ổn. tôi nói với các em trong phòng thu: "Bây giờ nếu tao đọc câu này thì vẫn có cảm giác đanh đá, không hợp. Mọi người chờ một chút". Sau đó, tôi gọi điện cho Rhym và nhờ: "Rhym, lấy điện thoại thu câu này giúp tôi". Ram gửi lại câu "Anh đặt xe cho em về nhé". Trời ơi, tôi nghe xong liền bảo: "Đây nè, chính là nó đây". Nghe một cái là suy luôn. Mọi người thấy đấy, làm việc với nhau là phải chăm chút từng chữ, từng câu như vậy. Kỹ lắm. Cho nên mọi người stream album nhiều lên nhé.

Sao khi hát bài Bí Kíp Sinh Tồn Cho Trái Tim Tan Vỡ anh lại buồn đến vậy?

Hôm đó có khá nhiều người yêu cũ ngồi ở dưới, cả crush cũ nữa. Nhưng lúc tôi hát bài đó, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, không có bất kỳ ai hiện lên cả. Không hiểu sao lúc ấy, trước mắt tôi cứ như có màu trắng và màu tím xen vào nhau. Khi hát Đôi bờ, tôi lại thấy màu xanh nước biển và xanh lá. Còn bài này thì là màu tím với trắng. Không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy.

Bài hát mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc. Hơn hai năm làm album, tôi đã diễn từ đầu đến cuối chương trình rất mượt mà, êm ái. Đến bài cuối cùng, ngay từ những câu hát đầu tiên, tôi đã biết mình xúc động. Tôi cảm nhận được các xoang bắt đầu nóng lên, tuyến lệ như muốn trào ra, nước mũi cũng bắt đầu xuất hiện. Nhưng khi cất câu hát đầu tiên, giọng tôi vẫn trong veo, thánh thót như vậy. Cái này chắc chỉ có ông trời, ông tổ độ cho mình thôi.

Càng về cuối bài, tôi càng không muốn chương trình kết thúc, tôi cũng không muốn hành trình làm album này khép lại. Mình có cảm giác luyến tiếc những gì đã làm, vì mọi thứ kết thúc quá nhanh. Mình làm hơn hai năm, vậy mà chỉ trong khoảng hai tiếng đồng hồ buổi tối đã hát xong tất cả.

Khi hát, tôi nhớ lại những ngày đi sớm về khuya, lúc nào cũng xách theo cà mèn cơm để ăn. Tự nhiên mình cũng xúc động. Có lẽ khá lâu rồi tôi mới có khoảnh khắc cảm thấy thương bản thân một chút. Yêu bản thân thì tôi luôn yêu rồi, nhưng đôi khi mình cũng muốn thương mình một chút.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi nhìn xuống hàng ghế và thấy toàn anh chị em đồng nghiệp. Hôm đó bạn bè tôi đến xem cũng rất đông. tôi nhớ lại những lúc mình đau buồn, không chỉ trong chuyện tình yêu mà còn trong nhiều chuyện khác, bạn bè luôn ở bên cạnh đồng hành, hỗ trợ và động viên mình. Tự nhiên tôi thấy mình… hạnh phúc quá.

Vậy nên những giọt nước mắt đó là nước mắt hạnh phúc, chứ không phải buồn. Do khóc nên cơ mặt tôi phải méo đi, nhưng lúc hát bài đó, tôi hạnh phúc lắm. Khi tôi cúi đầu xuống khóc, đến lúc dựng phim, tôi mới nhớ lại cảm giác lúc ấy. Trong lòng có sự biết ơn cứ cuộn trào. tôi thấy bản thân quá may mắn nên mới khóc, chứ không phải vì buồn.

Lần đầu nhìn thấy tên album Tân Mùi, điều đầu tiên người ta nghĩ đến là "tôi mần", bởi Trúc Nhân là người thường tự tay làm rất nhiều thứ trong các sản phẩm của mình. Nhưng sau đó, có thể diễn giải theo hướng Tân Mùi không chỉ là "tôi mần", mà còn giống như "New GOAT" (Đỉnh nhất mọi thời đại). Có phải anh đang kiến tạo một đỉnh cao mới cho chính mình không?

Thật sự tôi không biết đâu mới là đỉnh cao. Trong cuộc đời mỗi người đều có lúc lên, lúc xuống. Có thể hôm nay mình đạt đến một đỉnh cao, sau đó lại đi xuống rồi tiếp tục vươn lên một đỉnh cao khác. Vì vậy, tôi nghĩ không có một đích đến cố định nào được gọi là đỉnh cao cả.

Nhưng Tân Mùi cũng không phải là "New GOAT" hay gì đâu. Khi làm album này, tôi nghĩ đến ý nghĩa "tôi mần" - mình thực sự tự tay làm nên nó. "Tân" là mới, còn "mùi" là mùi vị, mùi hương. Album có nhiều mùi vị khác nhau: mùi tình yêu, mùi phản bội, mùi đau đớn, mùi đau khổ. Nhưng tất cả phải được nhìn dưới một góc độ khác, tạo nên những mùi vị mới.

Tôi nghĩ album chỉ gói gọn trong tầng nghĩa đó thôi. Còn "New GOAT" à? “Con dê mới” hả? tôi chưa từng nghĩ đến cách hiểu này. Hôm nay nghe em nói, tôi cũng thấy hay đấy.

Anh từng chia sẻ mình là người hướng nội, nhưng khi xuất hiện trước truyền thông và khán giả lại rất hoạt ngôn, vui vẻ. Vậy khi không làm việc, không đi diễn, cuộc sống thường ngày của anh diễn ra như thế nào?

Mỗi lần gặp nhau, tôi đều rất hoạt ngôn đúng không? Nhưng bao lâu mới gặp được một lần? Đủ hướng nội chưa? Mỗi khi gặp mọi người, tính cách Nhân Mã lại xuất hiện và cứu tôi rất nhiều. Bản thân tôi vốn cũng là người vui vẻ, đôi khi hơi khùng khùng một chút thì mới có thể viết ra những ca khúc như vậy và thể hiện được tinh thần của chúng.

Nhưng khi làm việc, tôi buộc phải giữ cảm xúc của mình trong môi trường làm việc thì mới có thể tập trung. Như tôi đã nói, mình phải lựa chọn một trong hai: bảo toàn năng lượng để làm việc thật tốt, sau đó mới thoải mái gặp gỡ mọi người và có nhiều điều để chia sẻ.

Tôi rất thương fan. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ mặt các em, nhớ những gì mọi người đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua. Nhưng ngoài những lúc ra mắt sản phẩm, tôi thực sự không biết phải nói gì với các bạn. Những lúc làm việc, tôi làm rất nhiều, có khi từ chiều đến sáng hôm sau, rồi tiếp tục như vậy. tôi còn phải tập luyện thể lực, hình thể nên gần như không còn thời gian. Facebook của tôi trong khoảng một, hai năm gần đây gần như bỏ trống. Thỉnh thoảng có nghệ sĩ ra sản phẩm mới thì tôi đăng bài hoặc chia sẻ để chúc mừng bạn bè, còn bình thường cũng không biết đăng gì vì toàn bộ thời gian đều dành cho công việc.

Tôi cảm thấy các dự án của mình ngày càng lớn hơn, mức độ bận rộn cũng tăng lên rất nhiều. Vì thế, tôi vẫn phải tiếp tục lựa chọn như vậy. Tôi cũng mong các fan, bởi cộng đồng khán giả của tôi có nhiều độ tuổi khác nhau, từ cô chú, anh chị đến các bạn và các em, có thể hiểu và thông cảm. Tôi thực sự muốn kết nối với mọi người thông qua âm nhạc và những khoảnh khắc gặp gỡ trực tiếp. Mỗi khi nhìn thấy mọi người ở ngoài đời, tôi cũng rất hào hứng. Thực sự, tôi cũng muốn thử làm fanmeeting một lần.

Anh có cảm thấy hiện tại mình đã đạt được những điều mong muốn chưa? Anh đã có những MV được đón nhận, một show diễn lớn và một album đang được khán giả yêu thích. Anh đã hài lòng với những kết quả đó?

Tôi không cảm thấy hài lòng mà đang cảm thấy biết ơn. Cảm giác biết ơn này lớn hơn sự hài lòng rất nhiều. Tôi đã làm nghề 14 năm. Con đường mình đi gần như chỉ có bản thân tự bước. Gia đình tôi cũng là một gia đình bình thường, ba mẹ trước đây đều là người lao động. Tất cả những gì có được đều do bản thân tự làm, tự mày mò suốt nhiều năm, dành dụm và chắt chiu được bao nhiêu thì đầu tư bấy nhiêu.

Có cảm giác lần sau anh sẽ luôn phải làm một thứ gì đó lớn hơn lần trước.

Áp lực này đã theo tôi từ lần đầu tiên bước ra biểu diễn, suốt 14 năm qua, chứ không phải chỉ đến bây giờ. Chuyện được ăn cả, ngã về không cũng đã diễn ra như vậy trong suốt 14 năm.

Lấy ví dụ năm 2014, trong tài khoản tôi chỉ còn khoảng 200 triệu, lúc đó vẫn đang ở trọ. tôi chi 80 triệu để làm MV Bốn Chữ Lắm, rồi thêm 40 triệu tiền họp báo là đã hết hơn trăm triệu. Số tiền còn lại phải dùng để trả lương trợ lý, tiền trang trải và nhiều khoản khác. Đó cũng là một lần all-in. Lúc ấy tôi nghĩ thôi, làm lần này cho biết, sau đó sẽ tiết chế lại một chút. Nhưng đến sản phẩm tiếp theo là Thật bất ngờ, tôi lại all-in. Rồi đến Sáng Mắt Chưa, Lớn Rồi Còn Khóc Nhè - một năm làm hai MV, tiếp tục all-in. Sau đó là Không Ra Gì, rồi đến dự án lần này.

Có nghĩa là tôi cảm thấy mình làm bất cứ điều gì cũng luôn dốc hết sức, chứ không riêng dự án hiện tại. Vì thế, cảm giác này đã quá đỗi bình thường với tôi rồi. Điều tôi sợ nhất là nếu mình không all-in, đến khi lớn tuổi hơn và nhìn lại, mình sẽ nghĩ: “Biết vậy hồi đó cố gắng thêm một chút nữa thì có phải tốt hơn không?”. Chính cảm giác đó mới đáng sợ.

Ban đầu tôi từng nghĩ sau MV Không Ra Gì thì chắc từ nay về sau sẽ không làm những MV khủng, MV bom tấn nữa. Nhức đầu và mệt quá. Hậu kỳ xong, tôi mất nửa năm mới hồi phục sức khỏe. Suốt sáu tháng lúc nào cũng thấy chóng mặt, phải tập yoga một thời gian mới dần đỡ hơn. Sau đó tôi làm MV có 68 nghệ sĩ - Vạn Sự Như Ý.

Vấn đề đặt ra là nếu sản phẩm không khủng về kinh phí thì sẽ khủng ở mức độ đầu tư, sản xuất và cách làm. Như khi làm Vạn Sự Như Ý, tôi muốn thực hiện được ước mơ đã ấp ủ từ lâu: làm một sản phẩm để khán giả Việt Nam chỉ cần bật YouTube lên là có thể nhìn thấy cả thế giới giải trí trong đó, thấy các anh chị em nghệ sĩ cùng đón Tết và sum vầy với khán giả.

Đó cũng là lý do tôi muốn làm một sản phẩm Tết cho riêng mình và quy tụ mọi người trong đó. Ước mơ ấy đã có từ rất lâu, đến lúc đó mới thực hiện được. Người ta vẫn nói “Thấy Trúc Nhân là thấy Tết”, nên tôi cũng muốn làm một sản phẩm Tết mang dấu ấn riêng.

Sau MV đó, tôi lại nghĩ thôi, đủ rồi, chắc chắn không làm những dự án lớn như vậy nữa vì quá mệt. Nhưng rồi tôi lại làm album và showcase Tân Mùi. Show vừa kết thúc, ngay ngày hôm sau phải dựng rồi lên liền. Hiện tại, tôi đang duy trì chuỗi mỗi ngày một video.

Sự vô tư khi làm nghệ thuật và việc anh sẵn sàng all-in cho tất cả những gì mình thực hiện cũng là một trong những lý do khiến anh nhận được nhiều tình cảm từ khán giả như vậy?

Chắc vậy quá ta. tôi nghĩ một phần lý do mình được tổ nghiệp thương là vì làm nghề không giấu nghề. Các em hay đồng nghiệp hỏi gì, cần giúp đỡ điều gì thì tôi đều sẵn sàng hỗ trợ. Tôi không suy nghĩ quá nhiều, biết gì thì giúp cái đó. Còn nếu hỏi đến hiện tại tôi có còn vô tư khi làm nghề không thì chắc chắn là không hoàn toàn vô tư nữa. Có thể mình vẫn giữ được sự vô tư, trong sáng trong quá trình sáng tạo âm nhạc, nhưng khi làm bất cứ việc gì cũng cần tính toán thì mọi thứ mới ổn thỏa.

Cám ơn Trúc Nhân về cuộc trò chuyện, chúc cho ngọn lửa nghề của anh vẫn sẽ luôn hừng hực và sẽ chạm thêm nhiều đỉnh cao mới trong sự nghiệp.