Hot girl hạt tiêu từng là biểu tượng của tất cả con gái năm 2016, giờ nhan sắc ra sao?

Gần một thập kỷ trôi qua kể từ thời kỳ hoàng kim của Instagram, khi chỉ cần vài bức ảnh đẹp, một cô gái vô danh cũng có thể trở thành biểu tượng toàn cầu. Nhắc đến giai đoạn ấy, cái tên Lily Maymac gần như là đại diện tiêu biểu nhất. Năm 2016, Lily Maymac không chỉ là "hot girl triệu follow", mà còn là người vô tình định hình gu thẩm mỹ, xu hướng trang điểm và cách ăn mặc của cả một thế hệ trẻ châu Á.

Lily Maymac (tên thật Lily Macapinlac, sinh năm 1994), mang trong mình dòng máu Philippines và sinh sống tại Australia. Cô bắt đầu được chú ý từ khoảng năm 2015, khi liên tục đăng tải các video trang điểm, ảnh selfie và outfit cá nhân trên Instagram. Trong bối cảnh mạng xã hội bước vào thời kỳ bùng nổ hình ảnh, Lily nhanh chóng nổi bật nhờ gương mặt sắc nét, làn da nâu khỏe khoắn và đặc biệt là đôi môi dày căng mọng – yếu tố sau này trở thành "thương hiệu" gắn liền với tên tuổi của cô.

Lily Maymac là hot girl Instagram, vốn nổi tiếng vì gương mặt đẹp "không góc chết". (Nguồn: Instagram)

Chỉ trong thời gian ngắn, Instagram của Lily cán mốc hàng triệu lượt theo dõi. Ở thời điểm 2016, con số này là mơ ước của rất nhiều beauty blogger và mỹ nhân này trở thành một trong số ít influencer châu Á có sức lan tỏa vượt ra ngoài khu vực.

Bài post "back to 2016" của Lily nhận được lượt tương tác lớn của người hâm mộ. (Nguồn: Instagram)

Từ khi nổi tiếng, Lily gắn liền với những biệt danh như "hot girl hạt tiêu" hay "hot girl môi tều" nhờ gương mặt như búp bê, đôi môi dày và vóc dáng gợi cảm. Nhưng điều khiến cô thực sự trở thành biểu tượng không chỉ nằm ở ngoại hình, mà ở việc Lily là một trong những người tiên phong đưa son nude và layout makeup Tây hóa trở thành trào lưu chủ đạo.

Lily Maymac là một trong những người đầu tiên tạo nên hệ tư tưởng môi tều khiến phái nữ châu Á phát cuồng. (Nguồn: Instagram)

Trước Lily Maymac, son đỏ, hồng, cam vẫn là lựa chọn an toàn của phần đông phái nữ châu Á. Sự xuất hiện của Lily mang theo một tuyên ngôn hoàn toàn khác: son nude tông đất, be, nâu nhạt, kết hợp cùng mắt đậm, da nâu khỏe và đôi môi căng bóng. Những hình ảnh này nhanh chóng phủ sóng Instagram, Pinterest và các diễn đàn làm đẹp.

Không quá lời khi nói Lily Maymac là một trong những người đầu tiên khiến son nude từ "khó dùng" trở thành "phải có". Hàng loạt thương hiệu mỹ phẩm ghi nhận doanh số son nude tăng mạnh, còn giới trẻ thì thi nhau tìm kiếm màu son "giống Lily". Khái niệm "môi tều" từ đó cũng trở thành một xu hướng thẩm mỹ mới, đôi môi dày, đầy đặn, quyến rũ theo chuẩn Âu – Mỹ.

Cô từng là gương mặt hợp tác với nhiều hãng mỹ phẩm của Hàn. (Nguồn: Instagram)

Các cô gái khắp châu Á phát cuồng vì những trào lưu được Lily khởi xướng. (Nguồn: Instagram)

Nếu makeup là yếu tố giúp Lily Maymac nổi bật, thì thời trang chính là thứ hoàn thiện hình ảnh của cô. Phong cách của Lily năm 2016 mang đậm tinh thần sexy Instagram girl: crop top, áo hai dây, bustier, váy bodycon ôm sát, quần cạp cao khoe eo nhỏ. Mọi lựa chọn trang phục đều hướng đến việc tôn dáng và đường cong cơ thể, nhưng không rơi vào phô trương quá đà.

Điểm đáng nói là Lily không chạy theo hàng hiệu một cách ồn ào. Cô thường kết hợp đồ basic, streetwear với phụ kiện tinh tế, tạo nên hình ảnh vừa gần gũi vừa mang hơi hướng "high fashion". Cách tạo dáng, chọn góc chụp và bố cục ảnh của Lily thậm chí còn được xem như "giáo trình" cho nhiều bạn trẻ học theo khi xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội.

Phong cách ăn mặc cực kỳ "peak" một thời của Lily. (Nguồn: Instagram)

Gần mười năm sau, Instagram đã thay đổi, thuật toán đã khác và influencer cũng xuất hiện nhiều gấp bội. Thế nhưng khi nhắc đến thời kỳ hoàng kim của beauty blogger, Lily Maymac vẫn luôn là cái tên được nhớ đến đầu tiên.

Ở tuổi 31, Lily không còn giữ sức hút bùng nổ như giai đoạn đỉnh cao, nhưng vẫn hoạt động đều đặn với vai trò KOL và người mẫu ảnh. Cô tiếp tục hợp tác với các thương hiệu thời trang, đồng thời làm việc tại một công ty luật ở Australia – một lựa chọn đời sống kín tiếng và ổn định hơn.

Lily hiện vẫn là gương mặt hợp tác với nhiều nhà mốt nổi tiếng thế giới. (Nguồn: Instagram)

Hiện tại ở tuổi 31, style thường ngày của cô lại nghiêng về sự năng động và nữ tính. (Nguồn: Instagram)

Dẫu vậy, Lily Maymac của năm 2016 vẫn là biểu tượng khó thay thế: một cô gái đã vô tình định hình thẩm mỹ của cả một thế hệ, và trở thành dấu mốc không thể bỏ qua khi nhắc đến kỷ nguyên Instagram rực rỡ nhất.







