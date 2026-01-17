Lukfook Jewellery chính thức đổ bộ Việt Nam, khai trương đồng loạt 5 cửa hàng

Hành trình 35 năm từ Hồng Kông (Trung Quốc) đến màn "chào sân" bùng nổ 5 cửa hàng tại Việt Nam

Những ngày qua, giới yêu trang sức tại Việt Nam liên tục nhắc đến cái tên Lukfook Jewellery khi thương hiệu này chính thức gia nhập thị trường bằng một động thái khá "mạnh tay": khai trương đồng loạt 5 cửa hàng trong cùng một thời điểm.

Ngày 16/01/2026, Lukfook Jewellery đánh dấu cột mốc đầu tiên tại Việt Nam với hệ thống cửa hàng đặt tại các trung tâm thương mại sầm uất: Vincom Bà Triệu, Vincom Mega Mall Times City (Hà Nội), Vincom Royal Island (Hải Phòng), Vincom Landmark 81 và Vincom Đồng Khởi (TP.HCM).

Lukfook Jewellery đánh dấu sự hiện diện tại Việt Nam bằng lễ khai trương cửa hàng đầu tiên tại Vincom Bà Triệu.

Ít ai biết rằng, Lukfook Jewellery bắt đầu hành trình của mình từ năm 1991 tại Hồng Kông, cái nôi của những thiết kế trang sức tinh xảo. Sau hơn 35 năm miệt mài chế tác và sáng tạo, thương hiệu này vươn mình trở thành một "đế chế" thực thụ với hơn 3.020 điểm bán trải dài khắp 12 quốc gia và vùng lãnh thổ. Từ sự xa hoa của New York (Hoa Kỳ), vẻ hiện đại của Úc cho đến sự năng động của các quốc gia Đông Nam Á như Malaysia, Thái Lan và nay là Việt Nam, Lukfook luôn giữ vững triết lý: Trang sức là linh hồn của những khoảnh khắc.

Việc lựa chọn Việt Nam làm điểm đến tiếp theo không phải là quyết định ngẫu nhiên. Theo đại diện thương hiệu, Lukfook đã dành nhiều năm nghiên cứu thị hiếu, văn hóa và thói quen tiêu dùng của người Việt trước khi chính thức "chào sân" bằng một hệ thống cửa hàng hoàn chỉnh.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, đại diện Lukfook Jewellery tại Việt Nam.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ đầy xúc động: "Chỉ trong vòng 4 tháng, từ con số không đến việc 5 cửa hàng đồng loạt đi vào hoạt động. Đây là minh chứng rõ nét cho tiềm năng phát triển của Lukfook Jewellery tại Việt Nam cũng như sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ nhân sự." Có thể thấy, Lukfook không chỉ bán trang sức, họ đang bán niềm tin và sự cam kết gắn bó dài hạn với khách hàng Việt.

"Bữa tiệc" của nghệ thuật, cảm xúc và dàn khách mời chiếm trọn spotlight

Không gian lễ khai trương tại Vincom Bà Triệu là nơi cảm xúc được thăng hoa. Sự kiện có sự hiện diện của đại diện Ban lãnh đạo Tập đoàn Lukfook từ Hồng Kông, các cổ đông tại thị trường Việt Nam cùng nhiều khách mời, đối tác và nghệ sĩ nổi tiếng như Ca nương Kiều Anh, diễn viên Bình An – Phương Nga, KOL Tô Đát Kỷ khiến không khí tại trung tâm thương mại trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Điểm nhấn đắt giá của buổi lễ chính là màn trình diễn thời trang kết hợp trang sức. Không giống như những sàn catwalk thông thường, mỗi bước đi của người mẫu đều gắn liền với một câu chuyện cuộc đời. Lukfook đã khéo léo sắp đặt để các bộ sưu tập xuất hiện như những dấu mốc từ hình ảnh cô gái trẻ hiện đại, độc lập với những thiết kế tối giản, tinh tế đến vẻ đẹp lộng lẫy, quý phái của người phụ nữ trong ngày cưới hay những dịp kỷ niệm quan trọng.

Khoảnh khắc các thiết kế trang sức được giới thiệu trên sàn trình diễn.

Sự kết hợp giữa ánh sáng, âm nhạc du dương và những món trang sức lấp lánh đã tạo nên một không gian nghệ thuật thực thụ. Nhiều khách mời đã phải trầm trồ khi chứng kiến kỹ thuật chế tác thủ công truyền thống của các nghệ nhân Lukfook được hòa quyện tinh tế với tư duy thiết kế hiện đại, tạo ra những sản phẩm vừa có giá trị tích trữ, vừa mang giá trị cảm xúc sâu sắc.

Nhiều gương mặt quen thuộc trong giới giải trí góp mặt trong sự kiện ra mắt của Lukfook Jewellery tại Hà Nội.

Sự kiện chào đón cặp đôi "vàng" Bình An – Phương Nga. Vốn nổi tiếng với gu thẩm mỹ sang trọng, Phương Nga chia sẻ cô đặc biệt ấn tượng với cách Lukfook lấy cảm xúc làm trung tâm thiết kế. Trong khi đó, Ca nương Kiều Anh và KOL Tô Đát Kỷ lại bị thu hút bởi không gian cửa hàng sang trọng và dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, mang lại cảm giác như đang mua sắm tại các kinh đô thời trang lớn trên thế giới.

Bà Vương Xảo Dương, đại diện Tập đoàn Lukfook Hồng Kông.

Sự kiện khai trương lần này chỉ là phát súng mở màn. Đại diện Tập đoàn từ Hồng Kông, Bà Vương Xảo Dương, đã chính thức hé lộ tham vọng phủ sóng rộng hơn: "Trong thời gian tới, Lukfook Jewellery dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động tại các khu vực giàu tiềm năng như Đà Nẵng, Nha Trang và cả đảo ngọc Phú Quốc."

Màn chào sân đồng loạt tại ba thành phố lớn cho thấy Việt Nam đang được Lukfook xem là một thị trường chiến lược trong hành trình phát triển tại Đông Nam Á. Với cách tiếp cận tập trung vào trải nghiệm, cảm xúc và những câu chuyện cá nhân, Lukfook Jewellery đang từng bước xây dựng hình ảnh của một thương hiệu trang sức đồng hành cùng khách hàng trong những khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc sống.

Hiện tại, Lukfook Jewellery Việt Nam đang vận hành 5 cửa hàng tại các trung tâm thương mại lớn, tập trung vào các đô thị có sức mua cao:

Vincom Bà Triệu – L01-02, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vincom Mega Mall Times City – TD-24, B1, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vincom Landmark 81 – Ô L1-06, Vinhomes Tân Cảng, Phường 22, TP. Hồ Chí Minh

Vincom Royal Island (Vũ Yên) – L1-20/21, Khu B1, Hải Phòng

Vincom Đồng Khởi – TP. Hồ Chí Minh

Fanpage chính thức của Lukfook Jewellery Việt Nam:

https://www.facebook.com/share/1Kt9LqScF2/?mibextid=wwXIfr