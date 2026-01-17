Hermès khai trương điểm hẹn xa xỉ tại Hà Nội: Lan Khuê, Văn Mai Hương, Châu Bùi và dàn sao hot đồng loạt check-in

Tối ngày 16/01/2026, thủ đô Hà Nội chứng kiến một sự kiện thời trang đáng chú ý khi Hermès chính thức khai trương cửa hàng mới tại số 24 Tràng Tiền - một địa chỉ mang ý nghĩa đặc biệt khi trùng với số 24 Faubourg Saint-Honoré, địa chỉ trụ sở lịch sử của Hermès tại Paris. Sự kiện đánh dấu một chương mới của thương hiệu xa xỉ Pháp tại Việt Nam.
Với thiết kế kiến trúc độc đáo, kết hợp phong cách Art Deco cùng văn hóa Việt Nam, cửa hàng Hermès mới tại Hà Nội được thiết kế để sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp ra Nhà hát Lớn Hà Nội. Sự kết hợp này không chỉ tôn vinh di sản kiến trúc mà còn thể hiện sự giao thoa tinh tế giữa Đông và Tây - triết lý mà Hermès luôn theo đuổi khi mở rộng tại các thị trường châu Á.
Tiệc khai trương cửa hàng cửa hàng mới tại số 24 Tràng Tiền của Hermès Việt Nam.
Đêm khai trương quy tụ dàn khách mời là những gương mặt nổi bật nhất của làng giải trí và thời trang Việt Nam như: Lan Khuê, Văn Mai Hương, Châu Bùi, Khánh Linh, Thiên Minh, Tuyết Lan, Tường San, Chloe Nguyễn... cùng xuất hiện bên mình các thiết kế kinh điển của thương hiệu Pháp danh giá
Việc Hermès chọn Hà Nội khai trương cửa hàng mới với quy mô 2 tầng ở vị trí đắc địa nằm ở trung tâm phố cổ không chỉ thể hiện sự tin tưởng của thương hiệu vào thị trường Việt Nam, mà còn là sự công nhận đối với sức mua và gu thẩm mỹ ngày càng tinh tế của giới thượng lưu Việt.