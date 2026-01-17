Cây hài adidas: "Cùng phe" UAE rồi tự chọc quê khi thua khiến fan bóng đá cười ngất

Tối 16/1, U23 Việt Nam đã làm nên một cột mốc đáng nhớ khi đánh bại U23 UAE, chính thức giành vé vào bán kết U23 châu Á trong sự vỡ oà cảm xúc của người hâm mộ. Từ mạng xã hội đến phố phường, bầu không khí ăn mừng lan toả mạnh mẽ, không chỉ trong cộng đồng fan bóng đá mà còn kéo theo hàng loạt fanpage, thương hiệu và tổ chức "phá lệ" để hoà chung niềm vui chiến thắng. Giữa cơn bão ăn mừng ấy, một cái tên bất ngờ chiếm trọn spotlight: fanpage tick xanh của adidas Việt Nam.

U23 Việt Nam nuôi tiếp giấc mơ vô địch U23 châu Á (Ảnh: VFF)

Ngay sau khi trận đấu khép lại, adidas Việt Nam nhanh chóng bắt trend bằng một bức ảnh cực kỳ tối giản: nền cỏ sân bóng, dòng chữ trắng nổi bật "Ủa E", kèm dòng caption: "Chưa bao giờ nghe 'ỦA E' mà phấn khích đến thế VN".

Không gọi thẳng tên nhưng chỉ cần nhìn vào cụm từ này, dân mạng đều hiểu adidas đang réo tên ai. "Ủa E" là một từ lóng quen thuộc trên mạng xã hội Việt trong bối cảnh này lập tức được liên tưởng đến UAE (tên viết tắt của United Arab Emirates) đối thủ vừa bại trận trước U23 Việt Nam.

Màn chơi chữ vừa hài hước, tinh tế, gần gũi với cách giao tiếp của giới trẻ Việt Nam trên mạng xã hội giúp bài đăng lập tức viral trong đêm. Chỉ sau nửa ngày đăng tải, bài viết đã thu về hơn 100.000 tương tác - một con số ấn tượng cho thấy mức độ lan tỏa mạnh mẽ của chiến dịch.

Bài đăng bắt trend đang viral của adidas (Ảnh: adidas)

Phần bình luận cũng sôi động không kém khi các netizen thích thú bày tỏ rằng "chưa bao giờ thấy adidas thú vị đến vậy", có người còn đùa vui rằng gần 40 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên thấy một bài đăng từ adidas khiến họ bật cười. Bên cạnh đó là cả rừng comment kêu gọi thương hiệu giảm giá cho những cái tên đặc biệt liên quan đến chiến thắng lần này.

Điều khiến câu chuyện trở nên thú vị hơn cả chính là việc adidas lại là thương hiệu tài trợ trang phục thi đấu cho các cầu thủ UAE suốt nhiều năm qua. Nói cách khác, về mặt hợp đồng và hình ảnh, adidas đang ở "cùng phe" với đội bóng vừa thất bại trước U23 Việt Nam.

Thế nhưng, adidas Việt Nam vẫn chọn cách nhập cuộc đầy vui vẻ, sẵn sàng tự chọc quê một cách tinh tế để bắt trọn cảm xúc của người hâm mộ trong nước. Chính sự linh hoạt này đã giúp bài đăng không chỉ được yêu thích mà còn được đánh giá là một nước đi thông minh, thể hiện khả năng thấu hiểu văn hoá bản địa và tinh thần thể thao tích cực.

Các cầu thủ UAE trong chiếc áo đấu của adidas (Ảnh: AFC)



