Hơn 8.000 nữ sinh được trang bị kỹ năng sức khỏe sinh sản, phòng chống xâm hại

Hiểu về tuổi dậy thì theo cách riêng

Từ 14-20/12, hơn 8.000 nữ sinh THCS trên địa bàn TP Cần Thơ tham gia chuỗi hội thảo giáo dục học đường với chủ đề Là con gái thật tuyệt. Chương trình do Diana phối hợp Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111, Cục Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ triển khai, nhằm trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản, kỹ năng tự bảo vệ và phòng, chống bạo lực, xâm hại cho trẻ em gái vị thành niên.

Theo ban tổ chức, đây là một trong những hoạt động góp phần hiện thực hóa mục tiêu quốc gia về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục sức khỏe sinh sản cho trẻ em, đồng thời tăng cường kết nối giữa nhà trường với hệ thống bảo vệ trẻ em hiện hành.

"Chúng tôi tin rằng chăm sóc sức khỏe sinh sản là kỹ năng nền tảng hỗ trợ nữ sinh tự tin, khỏe mạnh và năng động. Là con gái thật tuyệt là một trong những chương trình đồng hành cùng nhà trường và ngành Y tế góp phần hiện thực hóa mục tiêu vì sự phát triển toàn diện của nữ sinh Việt Nam", ông Takahiro Okada - Tổng giám đốc Diana Unicharm - chia sẻ.

Gần 8.000 nữ sinh được trang bị cách chống lại nạn xâm hại.

Khác với những buổi học lý thuyết, chuỗi hội thảo Là con gái thật tuyệt diễn ra trong không gian sinh động với âm nhạc, trò chơi tương tác, quà tặng và hoạt động hỏi đáp trực tiếp cùng chuyên gia.

Nội dung chương trình được xây dựng bởi Cục Bà mẹ & Trẻ em, bảo đảm thông tin khoa học, chính xác và phù hợp với lứa tuổi, tuân thủ các quy định hiện hành. Đội ngũ chuyên gia y tế trực tiếp trò chuyện cởi mở, giúp nữ sinh hiểu rõ những thay đổi tâm, sinh lý tuổi dậy thì, cách chăm sóc cơ thể và giữ gìn vệ sinh cá nhân.

Ban tổ chức nhấn mạnh bên cạnh kiến thức thay đổi tâm sinh lý tuổi dậy thì và cách chăm sóc vệ sinh cá nhân, chương trình đặc biệt chú ý hướng dẫn cách phòng chống bạo lực, xâm hại giúp các em chủ động bảo vệ bản thân trong đời sống hằng ngày.

Trong khuôn khổ hội thảo, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 trực tiếp cung cấp thông tin, tư vấn và hướng dẫn nữ sinh về quyền được bảo vệ, quyền được tiếp cận thông tin an toàn, cũng như các kênh hỗ trợ miễn phí hoạt động 24/7 khi gặp khó khăn, nguy cơ xâm hại hoặc cần tư vấn tâm lý.

Thông qua những tình huống cụ thể, nữ sinh được hướng dẫn cách tìm kiếm sự trợ giúp kịp thời từ hệ thống bảo vệ trẻ em, thay vì im lặng hoặc tự xoay xở khi gặp vấn đề.

Việc đưa thông tin về Tổng đài 111 vào trường học nhằm thu hẹp khoảng cách giữa trẻ em và hệ thống hỗ trợ, giúp các em biết rằng luôn có địa chỉ tin cậy để tìm đến khi cần.

Nữ sinh được hướng dẫn cách tìm kiếm sự trợ giúp kịp thời thay vì im lặng hoặc tự xoay xở khi gặp vấn đề.

Hướng tới hỗ trợ 100.000 nữ sinh

Chương trình nhận được sự ủng hộ và đánh giá tích cực từ phía nhà trường, giáo viên và học sinh, khi góp phần bổ trợ những kiến thức thực tiễn bên cạnh chương trình học chính khóa.

Ông Phạm Thế Soạn - Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Thạnh 1 (xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) - nói: Tuổi dậy thì có nhiều biến đổi nhanh chóng về tâm sinh lý, vì thế các em gái cần được cung cấp kiến thức khoa học chính xác. Chương trình cũng đặt Góc nữ sinh ngay tại phòng y tế của nhà trường, là nơi các em có thể tìm đọc tài liệu về giáo dục giới tính và giúp giáo viên hỗ trợ giải quyết khó khăn mà các em gặp phải nhanh chóng và kịp thời".

Chia sẻ sau buổi hội thảo, Trâm Anh, học sinh Trường Trung Hưng (TP Cần Thơ), cho biết trước khi tham gia hội thảo, cô từng lo lắng, sợ hãi trước những thay đổi của cơ thể và cảm xúc thất thường.

"Trước đây em lo lắng khi đối diện cơ thể thay đổi, hay những lúc bản thân tính khí thất thường. Nhưng qua giải đáp của chuyên gia, em biết đó là dấu hiệu tự nhiên của tuổi dậy thì", Trâm Anh nói.

Chương trình Góc nữ sinh hướng tới mục tiêu hỗ trợ 100.000 nữ sinh.

Trâm Anh nói cô hiểu rõ hơn về cơ thể, nhận thức được tầm quan trọng của việc chăm sóc cá nhân, chủ động bảo vệ bản thân khỏi bạo lực và xâm hại, giúp cô tự tin hơn khi bước vào giai đoạn trưởng thành.

Bên cạnh các buổi hội thảo, chương trình còn triển khai Góc nữ sinh học đường tại phòng y tế của trường, không gian hỗ trợ dành riêng cho nữ sinh trong sinh hoạt học tập hằng ngày.

Học sinh được tiếp cận tài liệu giáo dục giới tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp lứa tuổi do Bộ Y tế ban hành, đồng thời được hỗ trợ sản phẩm vệ sinh trong những tình huống bất ngờ trong giờ học. Các nội dung tại Góc nữ sinh cũng lồng ghép thông tin về Tổng đài 111 như kênh hỗ trợ miễn phí, dễ tiếp cận.

Theo kế hoạch, mô hình Góc nữ sinh học đường được nhân rộng tại 20 tỉnh, thành bao gồm vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới, với hơn 100.000 nữ sinh thụ hưởng trong năm 2027. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm kết nối hoạt động truyền thông học đường với hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em, bảo đảm tính liên tục và hiệu quả lâu dài.