Ngày 15-12, ông Đỗ Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, cho biết theo thống kê mới nhất, đến sáng 15-12, có tổng cộng 105 bệnh nhân đến khám, điều trị tại các bệnh viện trong tỉnh sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Hồng Vân (trong đó có 73 bệnh nhân đang nằm viện, 32 bệnh nhân đã được cho về).

Cụ thể, Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng tiếp nhận 69 bệnh nhân; Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 19 bệnh nhân; Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi nhận 17 ca gồm mẹ và bé. Hiện nhiều bệnh nhân được cho điều trị tại nhà.

Nhiều địa điểm bán bánh mì Hồng Vân đóng cửa

Các bệnh nhân có triệu chứng chung là nôn ói, sốt, tiêu chảy. Trong số nhiều bệnh nhân đang điều trị có 1 bệnh nhân 73 tuổi, trong tình trạng suy thận cấp, là trường hợp nặng nhất.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Quảng Ngãi khẩn trương chỉ đạo các bệnh viện – nơi có bệnh nhân đang điều trị tập trung tối đa nguồn lực, tích cực điều trị cho các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người dân.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Quảng Ngãi tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; tiến hành lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân. Trường hợp phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Hiện có 105 trường hợp nhập viện sau khi ăn bánh mì Hồng Vân

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận hàng chục trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một số điểm bán của chuỗi bánh mì Hồng Vân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế Quảng Ngãi đã chỉ đạo Chi cục An toàn thực phẩm phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các trung tâm y tế và chính quyền địa phương khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh nguyên nhân.

UBND phường Cẩm Thành đã tiến hành niêm phong toàn bộ các mẫu thực phẩm còn lại tại các quầy bánh mì trên đường Nguyễn Nghiêm, đồng thời yêu cầu các điểm kinh doanh bánh mì Hồng Vân tạm ngừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra, chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.