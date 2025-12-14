Số người ngộ độc do ăn bánh mì ở Quảng Ngãi tiếp tục tăng mạnh

Trong tổng số 50 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm , có người đã xuất viện, có người đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi và Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục truy vết, thống kê các trường hợp liên quan.

Cơ sở bánh mì Hồng Vân ở tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, mẫu bệnh phẩm và thực phẩm đã được lấy để xét nghiệm; tuy nhiên, do phải cấy vi khuẩn nên cần khoảng một tuần mới có kết quả chính xác. Sau khi có kết quả, cơ quan chức năng mới xác định được nguyên nhân cụ thể, loại vi khuẩn gây bệnh cũng như khâu phát sinh trong chuỗi thực phẩm.

Trước tình hình số ca tăng, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo tạm ngưng hoạt động cơ sở chính và các cơ sở phụ thuộc chuỗi bánh mì Hồng Vân để phục vụ công tác kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm. Toàn bộ các điểm kinh doanh liên quan được yêu cầu dừng sản xuất, niêm phong và giám sát chặt chẽ, không để tiếp tục bán sản phẩm ra thị trường.

Cùng với đó, Sở Y tế đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Nghĩa Lộ và phường Cẩm Thành. Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đề nghị UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra các cơ sở vừa sản xuất bánh mì, vừa chế biến thực phẩm đưa vào ổ bánh mì bán cho người dân; rà soát quy trình sản xuất, nguồn nguyên liệu đầu vào, đầu ra, bảo đảm các điều kiện an toàn thực phẩm.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng, tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, ngày 13/12, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi và Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng đã tiếp nhận một số bệnh nhân có biểu hiện ngộ độc thực phẩm, nghi do ăn bánh mì mua tại các điểm kinh doanh mang bảng hiệu Bánh mì Hồng Vân trên địa bàn hai phường Nghĩa Lộ và phường Cẩm Thành.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng và các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung nguồn lực điều trị cho bệnh nhân, bảo đảm an toàn người bệnh; đồng thời phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trong công tác điều tra, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, xác định nguyên nhân gây ngộ độc. Các đơn vị y tế phải báo cáo hằng ngày diễn biến sức khỏe bệnh nhân và báo cáo chùm ca bệnh về Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.

Chi cục An toàn thực phẩm được giao chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế Quảng Ngãi, các bệnh viện và đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc theo quy định; tăng cường kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp điều tra, giám sát, xử lý vụ ngộ độc; tổ chức lấy mẫu, kiểm nghiệm mẫu thực phẩm, bệnh phẩm, gửi tuyến trên khi cần thiết để xác định chính xác nguyên nhân.