Vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi: Chủ cơ sở chưa xuất trình được nguồn gốc nguyên liệu

Ngày 14/12, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Ngọc Hòa cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về các ca nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì Hồng Vân tại phường Cẩm Thành và phường Nghĩa Lộ ( Quảng Ngãi), Sở đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, xử lý, lấy mẫu kiểm nghiệm nhằm xác định nguyên nhân.

Theo khai báo của các bệnh nhân, khoảng từ 15h ngày 11/12/2025 đến 8h ngày 13/12/2025, các bệnh nhân có mua và sử dụng bánh mì có nhân tại các quầy kinh doanh bánh mì Hồng Vân, đường Huỳnh Thúc Kháng (KĐT Ngọc Bảo Viên, phường Nghĩa Lộ), đường Quang Trung (gần Khách sạn Trung Tâm, phường Cẩm Thành), số 1156 đường Quang Trung (phường Cẩm Thành) và 47 đường Trần Hưng Đạo (phường Cẩm Thành) và một số điểm bán bánh mì Hồng Vân khác...

Một cửa hàng bánh mì Hồng Vân trên đường Quang Trung (tỉnh Quảng Ngãi).

Triệu chứng đầu tiên xuất hiện vào khoảng 17h ngày 11/12, gồm đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt cao, đau đầu. Sau đó, nhiều trường hợp khác có biểu hiện tương tự và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi để cấp cứu, điều trị.

Đến thời điểm hiện tại, số ca bệnh liên quan đến bánh mì Hồng Vân vẫn tiếp tục gia tăng, trong đó Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng tiếp nhận 52 trường hợp, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận 22 trường hợp, tổng gần 80 trường hợp và tiếp tục tăng. Ngoài 2 cơ sở y tế nói trên một số phòng khám đa khoa trên địa bàn cũng ghi nhận nhiều bệnh nhân có triệu chứng tương tự.

Sau khi tiếp nhận thông tin, đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất bánh mì do ông Nguyễn Hồng làm chủ (tại địa chỉ 280 Nguyễn Nghiêm, phường Cẩm Thành) và cùng các điểm bán bánh mì Hồng Vân trên địa bàn phường Cẩm Thành và phường Nghĩa Lộ.

Các trường hợp nhập viện điều trị đều có chung các triệu chứng ngộ độc sau khi ăn bánh mì từ hệ thống Hồng Vân.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng khai nhận toàn bộ các quầy kinh doanh bánh mì mang tên Hồng Vân tại hai phường trên đều do cơ sở của ông cung cấp nguyên liệu, gồm: chả các loại (thịt heo, thịt bò), xíu mại, bơ, tương ớt, rau và bánh mì. Riêng điểm bán tại 1156 Quang Trung là cơ sở nhượng quyền thương hiệu, không lấy rau và bánh mì từ ông Hồng.

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được các thủ tục pháp lý liên quan đến sản xuất, kinh doanh thực phẩm; chưa chứng minh được nguồn gốc , xuất xứ nguyên liệu; không có hồ sơ khám sức khỏe và xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và nhân viên tham gia chế biến, kinh doanh. Các sản phẩm chả cũng chưa có hồ sơ công bố theo quy định.

Đáng chú ý, cơ sở sản xuất tại số 280 Nguyễn Nghiêm, nơi chế biến chả, xíu mại, bơ, tương ớt chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Khu vực sản xuất không bảo đảm nguyên tắc một chiều, không tách biệt với các yếu tố có nguy cơ gây ô nhiễm.

Cấp cứu điều trị những ca ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì Hồng Vân

Ngay sau đó, UBND phường Cẩm Thành đã niêm phong toàn bộ thực phẩm còn lại tại các quầy bánh mì và tại cơ sở sản xuất; đồng thời yêu cầu các điểm bán bánh mì Hồng Vân tạm ngừng hoạt động để chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng.

Đến nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã lấy 17 mẫu thực phẩm tại các quầy và cơ sở sản xuất, đồng thời thu thập 6 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm , xác định nguyên nhân gây ngộ độc.

Trước diễn biến trên, Sở Y tế Quảng Ngãi chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khẩn trương rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh mì ổ có nhân, đặc biệt là các cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh và loại hình thức ăn đường phố; đồng thời tăng cường tập huấn, tuyên truyền quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm nhằm phòng ngừa nguy cơ ngộ độc trong thời gian tới.