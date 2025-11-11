Hội fan Việt "may hơn trúng số" khi được G-DRAGON làm điều này trên MXH

Concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank khép lại đầy mỹ mãn. Trên mạng xã hội, người hâm mộ vẫn liên tục "xả source", chia sẻ cảm xúc "cả đời khó quên".

Có người đã chờ đợi 17 năm để gặp thần tượng người đời; với nhiều fan, "anh Long" là cả thanh xuân. Bởi vậy, ngoài việc "cháy" hết mình cùng thần tượng thì việc ghi lại những thước phim, hình ảnh đẹp là điều không thể bỏ lỡ. Và tất nhiên, đăng tải lên mạng xã hội là điều không thể bỏ qua, vừa là nơi để lưu trữ - lan tỏa khoảnh khắc "để đời".

Những khoảnh khắc đẹp nhất của G-DRAGON tại Hà Nội.

Có vẻ như G-DRAGON cũng "lụy" concert ở Việt Nam không kém fans, khi anh không chỉ xem các clip người hâm mộ đăng tải, thậm chí còn thả like, reup (đăng tải lại) những thước phim do người hâm mộ quay

Và, giữa hàng trăm nghìn khán giá, một vài fans Việt đã "trúng số" khi bài đăng được thần tượng thả like, reup trên chính tài khoản Instagram cá nhân hơn 24,8 triệu follower. Nhiều người còn sốc tới mức không tin là thật, xem đi xem lại mới tin mình đã thắng đời. Nhiều cư dân mạng hóm hỉnh gọi đây là "người có phước nhất" khi đu thần tượng.

Fanpage Đi Đâu Cũng Chụp vội cap màn hình và hào hứng chia sẻ niềm vui lớn trên MXH: "Tui đi đu anh Long, đăng 3 bài. Đêm qua anh like post hình, sáng nay ảnh like tiếp post reels, rồi anh Hổ (Vệ sĩ thân cận của GD - “chú hổ” Jaeho) đăng lại tấm hình tui chụp D-1. Tối nay anh Long ảnh cho tui lên luôn story post recap luôn". Cảm xúc phải nói là hạnh phúc ngập tràn, thắng đời là đây.

Một điều mà hiếm ai làm được... Nguồn: Đi Đâu Cũng Chụp.

"Sĩ đến cuối đời là có thật", "Này còn hơn trúng số đó chứ, thắng đời to đùng", "Nhất bác rồi đó, rồi mấy chúc triệu fans của ảnh biết đến bác rồi đó", "Tôi mà thế chắc tôi hét đến Cà Mau còn nghe",... là những bình luận của cư dân mạng.

Trước đó, trên mạng xã hội TikTok, Duy Thẩm cũng gây chú ý khi đăng tải clip khoe được G-DRAGON yêu thích video quay lại khoảnh khắc vợ chồng nam TikToker này đi đu concert - hát quẩy theo thần tượng.

"3h sáng nhận thông báo từ anh G-DRAGON, cả đêm khỏi ngủ", Duy Thẩm chia sẻ. Anh cho biết bản thân đang vô cùng sung sướng đến mất ngủ.

Clip lúc 3h sáng của Duy Thẩm. Nguồn: Duy Thẩm.

Hiện tại, clip này đã thu về gần 1 triệu lượt xem, cùng hàng nghìn bình luận chúc mừng: "Oách nhất Duy Thẩm rồi", "Không phải Duy Thẩm mà tui cũng thấy hạnh phúc giùm", "Mai anh Duy không biết mặt đất màu gì luôn",...

Ngoài Duy Thẩm hay fanpage Đi Đâu Cũng Chụp thì cũng có một vài tài khoản người hâm mộ Việt Nam nhận được tương tác đến từ "ông hoàng K-POP" trong dịp này. Ai nấy đều vô cùng hào hứng, hạnh phúc phải khoe ngay lên MXH thôi.

G-DRAGON đăng lại story của người hâm mộ này khi cô đăng và tag tài khoản Instagram của nam thần tượng trên Instagram (bên trái). Cô gái ngay lập tức chia sẻ cảm xúc lên mạng xã hội cá nhân, cho biết đang vô cùng vui mừng (bên phải).

Top người may mắn cũng gọi tên tài khoản này nữa. Nguồn: ___oct.pt.

Nhiều người cho biết việc G-DRAGON bày tỏ cảm xúc bài đăng của fans khi quay cảnh diễn ra trong concert không hiếm. Song, cũng không phải ai cũng có được cơ hội này, lại là từ người mình cực kỳ thần tượng thì với nhiều người còn hơn cả trúng số. Là cách nói chỉ sự vui sướng, hạnh phúc khi vừa nhận về một điều mà bản thân mong ước bấy lâu nay.

Điều này cũng khiến cư dân mạng phải thốt lên rằng không chỉ VIP - FAM mới "luỵ concert", G-Dragon cũng quá "luỵ" Việt Nam rồi phải không?

Đến chiều ngày 10/11, thủ lĩnh BIGBANG đã lên chuyên cơ Gulfstream G650 để trở lại Hàn Quốc.

2 đêm concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank ngày 8-9/11 không chỉ là sự kiện âm nhạc đơn thuần, mà còn là cú hích văn hóa lớn nhất đối với cộng đồng K-Pop tại Việt Nam, nơi G-Dragon luôn được coi là "biểu tượng sống" vượt ra ngoài khuôn khổ một thần tượng. 8Wonder chính là đơn vị tổ chức G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank. 2 đêm concert đã thu hút đến 100.000 khán giả, trở thành chuẩn mực mới về quy mô và chất lượng cho các sự kiện âm nhạc quốc tế tại Việt Nam.