Vụ KOL nổi tiếng tố bị quay lén trên metro: Người đàn ông lên tiếng, tất cả đổi chiều phẫn nộ

KOL tố bị quay lén trên tàu điện ngầm

Vụ việc hiện đang gây xôn xao tại Trung Quốc, khởi nguồn từ một bài đăng tố bị quấy rối của Joanne Ho - một KOL tại Hong Kong (Trung Quốc) chuyên về thời trang, làm đẹp và lối sống cá nhân nổi tiếng trên Xiaohongshu, Instagram với hàng trăm nghìn người theo dõi.

Theo đó, cô gây chú ý khi đăng tải clip/hình ảnh tố bị một người đàn ông trung niên “quay lén” khi cô đi metro (ở đây là tàu điện ngầm). Trong bài viết của mình, nhà sáng tạo nội dung này chỉ đích danh người trong hình đã có hành động quấy rối, khẳng định trong người đàn ông này đã giơ máy điện thoại lên quay cô, thấy cô vẫn phản ứng lại một cách khó chịu mà vẫn tiếp tục hành vi của mình.

Bài đăng của Joanne Ho trên Xiaohongshu (bản dịch).

Joanne Ho công khai đăng tải hình ảnh người đàn ông mà cô cáo buộc đã quay lén mình.

Joanne Ho nhấn mạnh thêm: “Các bạn nữ, trực giác bảo là quay lén thì đó là quay lén!”.

Vốn là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, sở hữu một lượng người hâm mộ nhất định bởi thế bài đăng của Joanne Ho nhanh chóng viral khắp mạng xã hội. Nhiều người cảm thấy lo lắng, bày tỏ sự phẫn nộ, thậm chí đòi truy tìm danh tính người đàn ông, vì trước đó cũng có nhiều vụ việc tương tự, cần lên án.

Song, cũng không ít ý kiến hoài nghi, cho rằng cô chưa có bằng chứng rõ ràng để buộc tội.Một số người chỉ ra, trong video, người đàn ông chỉ giơ điện thoại nhưng dường như không hướng trực tiếp vào Joanne.

Người đàn ông lên tiếng, tất cả "quay xe"

Sau gần 1 ngày ồn ào khắp mạng xã hội, một tài khoản mạng xã hội tự nhận là người đàn ông mà Joanne Ho tố quay lén cô đã đăng bài giải thích trên chính nền tảng Xiaohongshu.

Anh N. cho biết bản thân thực sự không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, sốc khi thấy hình ảnh của mình bị lan truyền trên mạng xã hội và cáo buộc làm chuyện đáng xấu hổ.

N. khẳng định mình hoàn toàn vô tội, lý do đưa điện thoại như trong video là để hỗ trợ ngón tay bị thương, chứ không phải quay lén ai. Anh cũng nhấn mạnh, nếu ai cảm thấy bị quay lén, nên báo cảnh sát thay vì dựa vào một đoạn video hay một bức ảnh để “tấn công danh dự” người khác.

Joanne Ho nổi tiếng trên mạng xã hội. Nội dung của Joanne tập trung vào nghệ thuật, thời trang, vlog hàng ngày, hướng dẫn trang điểm.

Thậm chí, N. cũng đăng ảnh chụp màn hình kho ảnh và video ngày hôm đó để chứng minh rằng mình không quay, chụp cô.

Nhiều người tự nhận là bạn bè, đồng nghiệp của N. cũng cho biết anh đang sốc với vụ việc, bình thường N. là người tốt bụng, đứng đắn.

Nhiều cư dân mạng bắt đầu chỉ ra vấn đề mâu thuẫn trong bài bóc phốt của nữ KOL này, cho rằng không có bằng chứng nào chứng minh người đàn ông quay lén, quấy rối. Tất cả chỉ đang dừng lại ở mức phán đoán, nghi ngờ nhưng Joanne Ho đã quay rõ mặt người đàn ông, đăng tải lên mạng xã hội, khiến anh bị tấn công.

Cộng đồng mạng nhanh chóng quay 180 độ, nhiều ý kiến chỉ trích Joanne vì không có bằng chứng mà công khai buộc tội, thậm chí gọi đây là hành vi vu khống. Một số người còn lo ngại cách hành xử này sẽ khiến các nạn nhân nữ thực sự của tình trạng quay lén cảm thấy ngại lên tiếng.

Đứng trước sức ép dư luận, Joanne đã xoá bài đăng, cho biết đã nhắn tin riêng với người đàn ông để giải quyết vụ việc.

Song, điều này càng khiến cho dư luận thêm phần phẫn nộ, về việc cô không công khai minh bạch. "Kiểu như đang chối bỏ trách nhiệm vậy", một cư dân mạng bình luận.

Bởi thế, nhiều người đã "tấn công" vào nhãn hàng mà cô đang quảng cáo, yêu cầu dừng hợp đồng nếu không sẽ bị tẩy chay. Một số thương hiệu nhanh chóng phát thông báo chấm dứt hợp tác với Joanne để bảo vệ uy tín, khiến cô chịu thiệt hại về cả hình ảnh lẫn kinh tế.

Joanne Ho hiện tại cũng đã khóa/ẩn cả Xiaohongshu và Instagram.

Hiện, vụ việc vẫn đang được netizen quan tâm, mong muốn Joanne Ho phải có bài đăng xin lỗi, làm rõ vụ việc.

Nguồn: HK01, Xiaohongshu.