Nhận diện 4 kiểu họ hàng độc hại

Càng lớn tuổi, con người ta càng nhận ra chuyện họ hàng là một thứ gì đó… rất kỳ lạ. Có người khiến mình thấy ấm lòng, nhưng cũng có người chỉ khiến cuộc sống thêm mệt mỏi, bức bối. Khi đã có tuổi, gặp 4 kiểu họ hàng dưới đây thì tốt nhất tránh được cứ tránh, đừng để đến khi thiệt thân rồi mới hối hận.

Kiểu đầu tiên là "ma cà rồng" - những người luôn phụ thuộc . Họ dính lấy bạn, chuyện gì cũng tìm đến nhờ: mượn tiền, trông con, chạy việc vặt,… và rồi bạn chẳng khác nào bảo mẫu không lương.

Bà Vương - hàng xóm của tôi - có một cô cháu gái như thế. Dăm bữa nửa tháng lại đến mượn tiền, hôm thì nói sửa nhà, hôm thì kêu thiếu học phí cho con. Thương cháu, bà Vương cứ đưa tiền mà cuối cùng chẳng thấy hoàn lại đồng nào, tiền dưỡng già cũng bay biến luôn.

Trong mắt những người như thế, bạn chỉ có hai trạng thái: "có ích" hoặc "vô dụng". Hôm nay giúp họ một lần, mai họ coi đó là hiển nhiên còn không giúp thì bị dùng những lời khó nghe như "vô tình", "bạc bẽo". Lâu dần, bạn mất hết tự do, thậm chí muốn làm điều mình thích bằng tiền của mình cũng phải nhìn sắc mặt họ.

Cách tốt nhất là học cách nói "Không", đặt ra nguyên tắc rõ ràng khi giúp đỡ và nếu họ vẫn dai dẳng, cứ nhẹ nhàng chuyển chủ đề cho qua chuyện.

Kiểu thứ hai là "chuyên gia khoe của" - thích so bì, khoe khoang . Cứ tụ họp là họ lại kể con trai lương cao chót vót, con gái lấy đại gia, bản thân đi du lịch nước ngoài như cơm bữa.

Mẹ của bạn tôi từng rơi vào tình huống này. Bà có một người anh họ cứ gặp là khoe xe mới, còn chê chiếc xe cũ của bạn tôi là "đồ đồng nát". Kết quả là bạn tôi tức quá, rời luôn nhóm gia đình. Sự thật là họ không hề quan tâm đến bạn họ chỉ cần khẳng định bản thân. Bạn hơn thì họ ghen tỵ và tìm cách hạ thấp, bạn kém thì bị họ mỉa mai và coi thường. Cứ nghe mãi những điều như thế thì tinh thần nào chịu nổi?

Cách xử lý là giả điếc cho lành, coi lời khoe khoang như đang nghe tấu hài. Nếu muốn, bạn có thể khéo léo chuyển hướng câu chuyện hoặc đơn giản là… giảm bớt gặp gỡ.

Kiểu thứ ba là "trùm gây chuyện" - thích nói xấu sau lưng . Trước mặt thì ngọt xớt, sau lưng lại bịa chuyện, phá tan hòa khí trong gia đình.

Cô tôi từng bị chính người em họ vu khống trong nhóm họ rằng cô tìm cách chiếm đoạt tiền thừa kế. Cả nhà lao vào chất vấn, suýt kéo nhau ra tòa. Sau mới biết người đó bịa đặt để giành phần nhà đất. Cô tôi uất ức đến mức nửa năm không gặp mặt gia đình. Những người như thế là "khối u" của gia đình, chỉ cần bạn tin họ một câu, ngày mai cả nhà có thể tan nát. Tuổi già cần bình yên, đừng tự chuốc rắc rối.

Cách tốt nhất là không tin lời đồn, không thêm dầu vào lửa, và nếu bị công kích, hãy đối diện thẳng thắn: "Bằng chứng đâu?".

Cuối cùng là kiểu người coi thường pháp luật, bất chấp lại mọi thứ . Đây là kiểu đáng sợ nhất. Họ vay không trả, lợi dụng đủ kiểu, thậm chí kéo bạn vào chuyện phi pháp.

Tôi từng nghe một câu chuyện thế này: người nọ nợ nần chồng chất, còn lén làm giả giấy tờ khiến người già trong họ tộc suýt phải ra đường. Với những người như thế, tình thân chỉ là cái cớ để trục lợi. Giúp một lần, họ lấn tới lần hai, lần ba. Mà tuổi già đâu còn sức mà chịu đựng rủi ro - chỉ một lần sơ sẩy là có thể mất trắng.

Vì vậy, hãy tuyệt đối tránh dính dáng tiền bạc, giữ lại mọi chứng cứ nếu buộc phải tiếp xúc và khi bị lừa đừng ngần ngại nhờ pháp luật can thiệp.

Sau cùng, càng lớn tuổi càng phải biết ích kỷ đúng lúc. Người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã nhưng cũng phải nhìn người mà đối xử. Với 4 kiểu họ hàng trên, càng tránh xa càng tốt. Tuổi già nên giữ ví tiền, giữ sức khỏe, giữ tinh thần vui vẻ và đừng để những người họ hàng "độc hại" làm khổ mình.

Muốn đạt được điều này thì hãy nhớ 3 điều: rõ ràng ranh giới - giúp đỡ nhưng không để bị lợi dụng, giữ tâm thế bình thản - coi chuyện khoe khoang hay gây rối như xem kịch, biết dừng đúng lúc - thấy không ổn thì rút ngay.

Tình thân là con đường hai chiều, bạn có lòng, đối phương cũng phải biết trân trọng. Nếu chỉ một bên cố gắng thì chi bằng dành thời gian cho bản thân, bạn bè, trồng hoa, nghe nhạc để cuộc sống nhẹ nhõm, yên bình hơn.

(Nguồn: Baidu)