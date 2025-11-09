Lộ diện hội phú bà, phú ông “chống lưng” cho G-DRAGON tại Việt Nam

Nói fan Việt Nam đỉnh nhất thế giới thì cũng có căn cứ cả thôi. Tối qua (8/11), Concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank D-1, đã diễn ra và khiến netizen “nóng” khắp các MXH.

Ngay tại Vinhomes Ocean Park 2, 3 (Hưng Yên), không khí vẫn rộn ràng với hàng loạt booth, photobooth và backdrop mini, tất cả đều được dựng lên để “support” cho “ông hoàng Kpop”.

Đông đảo fans đã có mặt từ sớm, xếp hàng để vào các khu trải nghiệm.

Clip: Fan náo nhiệt, rộn ràng tại các dự án chào đón G-DRAGON.

Được biết, những dự án này hoàn toàn do fan Việt bỏ tiền túi, sau nhiều ngày ấp ủ mới chính thức trình làng. Không đơn thuần là món quà chào đón thần tượng, mỗi project (dự án đón thần tượng) còn thể hiện đầu tư khủng, công sức tỉ mỉ, xứng danh hội phú bà, phú ông “chống lưng” cho G-DRAGON tại Việt Nam. VIP và FAM không tiếc tiền, chi mạnh tay để thần tượng có trải nghiệm trọn vẹn.

Đặc biệt nhất phải kể đến khu vực photobooth trong Vincom Ocean Park 2.

Đây không chỉ là nơi fan thoải mái chụp và in ảnh miễn phí, bắt trend photobooth đang hot trên mạng xã hội, mà còn tạo ra trải nghiệm gần gũi, “sống ảo” cùng thần tượng - một chi tiết khiến không khí trước concert thêm sôi động và lan tỏa trên khắp các nền tảng fanpage, TikTok.

Sau đó là loạt booth ZOA cũng đã chuẩn bị hoàn thiện, sẵn sàng phục vụ các VIP và FAM.

Đây được cho là địa điểm check-in không thể bỏ qua cho những ai đến với Concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank D-1. Theo tìm hiểu, được đặt trong không gian có diện tích khoảng 88 m2, booth được decor công phu theo chủ đề fan G‑Dragon: từ hình tượng “Rồng”, “ZOA” - liên quan tới Zoa - chú mèo cưng của G‑Dragon.

Cả hai trải nghiệm này đều được thiết kế nhằm mang đến cho cộng đồng FAM những khoảnh khắc đặc biệt, lưu giữ ký ức trước giờ G, đồng thời tạo sự kết nối gần gũi giữa thần tượng và người hâm mộ.

Và cũng không thể không kể đến 18 backdrop mini dọc sông Venice, được setup 100% sẵn sàng chào đón người hâm mộ. Những phông nền này được bố trí dọc theo khu vực ven sông, tạo thành một không gian check-in ngoài trời lý tưởng cho fan G‑DRAGON. Mỗi backdrop đều mang phong cách độc đáo, giúp fan có thể chụp ảnh kỷ niệm và hòa mình vào không khí sôi động trước buổi concert.

Nguồn ảnh: K-Town Ocean City

Không khí náo nhiệt trước giờ G lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Không khó để thấy fan Việt đã chứng minh rằng đam mê với idol không chỉ là lời nói suông. Họ đầu tư cả thời gian, công sức, và cả… ngân sách khủng để gửi đến thần tượng một tình yêu được “hiện thực hóa”, khiến G-DRAGON và cộng đồng Kpop quốc tế phải trầm trồ.

Concert Übermensch sẽ tiếp tục diễn ra vào tối nay (9/11), dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả, tương đương sức hút của đêm đầu tiên. Sự kiện này không chỉ là cột mốc cho fan G-DRAGON, mà còn được nhiều người kỳ vọng sẽ trở thành một trong những concert hoành tráng nhất lịch sử Kpop tại Việt Nam.