"Hoàng hậu Ki" lại gây sốt với nhan sắc nuột nà tuổi 47, netizen Hàn nghi mới thẩm mỹ

Ha Ji Won hiện đang được xem là một trong những mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp vượt thời gian của showbiz Hàn. Ở tuổi 47, "Hoàng hậu Ki" vẫn duy trì được gương mặt trẻ trung, làn da căng bóng cùng thần thái rạng rỡ khiến nhiều người ngỡ ngàng. Không cần váy áo lộng lẫy đi dự sự kiện, chỉ những khoảnh khắc đời thường của Ha Ji Won cũng khiến cộng đồng mạng phải xao xuyến. Tuy nhiên, bên cạnh sự ngưỡng mộ, không ít netizen xứ kim chi bày tỏ hoài nghi về tính "thực" của nhan sắc này, cho rằng Ha Ji Won mới phẫu thuật thẩm mỹ.

Bức hình đang khiến dư luận xôn xao của Ha Ji Won.

Ở hình ảnh mới, Ha Ji Won tiếp tục gây ấn tượng với diện mạo “lão hóa ngược”. Cô mặc một mẫu áo lệch vai màu đen ôm sát, khéo khoe bờ vai thon gợi cảm. Người đẹp kết hợp cùng quần jeans xanh sáng màu, tạo tổng thể vừa trẻ trung vừa thanh lịch. Làn da mịn màng, gương mặt thon gọn không lộ nhiều dấu vết thời gian khiến netizen không khỏi trầm trồ. Mái tóc đen dài được uốn nhẹ ôm gương mặt nhỏ càng tăng vẻ mềm mại, nữ tính cho Ha Ji Won. Đặc biệt, vóc dáng cân đối với vòng eo nhỏ gọn và bắp tay săn chắc cũng cho thấy khả năng quản lý hình thể cực tốt của minh tinh xứ Hàn.

Cũng chính vì giao diện trẻ trung đáng kinh ngạc ấy mà không ít ý kiến cho rằng Ha Ji Won đã can thiệp "dao kéo". Cụ thể, nhiều người cho rằng gương mặt nữ diễn viên khác lạ, chiếc cằm không được phù hợp với khuôn mặt, hay phần sống mũi cao và nét hơn đáng kể. Trái lại, cũng có netizen cho rằng do hình ảnh này đã qua filter nên gương mặt mỹ nhân sinh năm 1978 mới khác lạ như vậy.

Cộng đồng mạng không nhận ra Ha Ji Won.

Thời gian gần đây, Ha Ji Won khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ với nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ cùng vóc dáng mảnh mai đáng mơ ước. So sánh với những hình ảnh quá khứ, có thể thấy nữ diễn viên đã giảm cân để có được vóc dáng như hiện tại, còn đường nét gương mặt hầu như không mấy thay đổi. Do đó, nhan sắc khác lạ của nữ diễn viên có thể là kết quả của filter và cách makeup tạo khối vùng mũi mà thôi.

Gương mặt Ha Ji Won gần đây so với trước kia đã trở nên gầy và góc cạnh hơn.