Choi Mina Sue đã trở thành tâm điểm tại MAMA 2026 theo cách không ai mong muốn.

Trong 2 ngày lễ trao giải MAMA 2026 (Mnet Asian Music Awards), Choi Mina Sue bất ngờ trở thành tâm điểm. Trong lần đầu làm MC sự kiện lớn, Choi Mina Sue diện chiếc váy trắng tuy đơn giản mà thanh lịch, đảm nhận tốt vai trò dẫn dắt, phỏng vấn các idol trên thảm xanh. Tuy nhiên, vì chỉ mặc chiếc váy mỏng manh giữa thời tiết khoảng 9 độ C lộng gió và đứng suốt 3 tiếng đồng hồ nên mỹ nhân này được bắt gặp co ro, run cầm cập không ngớt.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho Choi Mina Sue, mong cô không bị ốm sau sự kiện này. Thậm chí khán giả bày tỏ sự phẫn nộ khi BTC đế MC nữ phải chịu tình trạng thời tiết lạnh với trang phục quá mỏng manh. Nhiều khán giả thắc mắc sao không ai đưa cho nàng hậu một chiếc áo, đây là sự lựa chọn từ cô hay sự chủ quan và thiếu nhạy cảm của ekip cũng như BTC chương trình. Sang đến ngày 2, mỹ nhân Địa Ngục Độc Thân đã mặc thêm áo khoác để không lâm vào cảnh run rẩy như ngày 1.

Choi Mina Sue thành tâm điểm MAMA ngày 1 khi diện váy mỏng manh giữa trời giá lạnh, khiến cơ thể run rẩy co ro. Ảnh: X

Sang ngày 2, cô đã mặc thêm áo khoác. Ảnh: Instagram

Đến nay, Choi Mina Sue đã có những chia sẻ về lần đầu tiên làm MC sự kiện lớn này. Cô đăng những hình ảnh hậu trường và trải lòng: “2 ngày qua, Lễ trao giải MAMA 2026 cứ như một giấc mơ vậy. Từ lúc nghe tin mình sẽ làm MC cho thảm đỏ MAMA lần đầu tiên, tôi vừa hồi hộp vừa lo lắng, nhưng giờ đây nó đã trở thành một kỷ niệm vô cùng quý giá. Thật vinh dự khi được cảm nhận niềm đam mê của các nghệ sĩ và người hâm mộ đến từ khắp nơi trên thế giới một cách gần gũi, và được chia sẻ những khoảnh khắc mà mọi người được kết nối thông qua ngôn ngữ âm nhạc toàn cầu”.

Ảnh: Instagram

Cô đăng tải những khoảnh khắc hậu trường và gửi lời cảm ơn ekip. Ảnh: Instagram

Mỹ nhân sinh năm 1999 tiếp tục nhắc đến công việc làm MC giữa trời gió lạnh: “Trên hết, tôi xin chân thành cảm ơn Lee Dae Hwi, người đã luôn ở bên cạnh ủng hộ tôi suốt 2 ngày, tất cả các thành viên trong ekip sản xuất và nhân viên đã làm việc chăm chỉ phía sau hậu trường bất chấp thời tiết lạnh giá, và rất nhiều người đã gửi lời động viên và quan tâm ấm áp. Tôi nhận ra một lần nữa thế giới này thật sự ngọt ngào đến nhường nào”.

Bên dưới phần bình luận, vận động viên bóng chuyền Kim Yeon Kyung bày tỏ sự lo lắng cho Choi Mina Sue sau khi run cầm cập dưới gió lạnh. Dường như nhận thức được điều đó, Choi Mina Sue trấn an: "Tôi đang cảm thấy rất ấm áp, trái tim tôi cũng ấm áp, và tôi đã ăn rất nhiều món ngon". Những chia sẻ của Hoa hậu Trái đát 2022 đã làm người hâm mộ an tâm hơn rất nhiều.

Choi Mina Sue cảm ơn bạn dẫn Lee Dae Hwi. Ảnh: Osen

Cô tự đăng "ảnh dìm" của chính mình nhưng xác nhận bản thân vẫn ổn. Ảnh: Instagram

Choi Mina Sue sinh năm 1999, vụt sáng sau khi vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký để giành chiếc vương miện tại cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2022. Cô chính là người Hàn Quốc đầu tiên giành được danh hiệu này.

Trước khi gây sốt ở chương trình Địa Ngục Độc Thân mùa 5, nàng Hậu 9X đã tham gia 1 số bộ phim truyền hình Hàn Quốc như Law and the City, Melo Movie, DNA Lover... Trong chương trình Địa Ngục Độc Thân, Choi Mina Sue là cái tên gây tranh cãi nhất. Người đẹp cùng lúc để mắt, theo đuổi tới 4 người chơi nam, thậm chí từng hỏi rằng liệu cô có thể ra về với 2 người được không. Tuy nhiên, tính cách của mỹ nhân này trở thành điểm nhấn thú vị thu hút khán giả, thậm chí còn được Kim Jae Won công nhận cô "cứu cả chương trình".

Sau khi chương trình kết thúc, tên tuổi Choi Mina Sue vụt sáng với khán giả Hàn Quốc lẫn toàn cầu. Cô hiện đang tích cực hoạt động trong showbiz dưới vai trò MC, diễn viên, người mẫu, tham gia các chương trình truyền hình...

Choi Mina Sue là Hoa hậu Trái Đất năm 2022. Ảnh: Koreaboo

Mỹ nhân này nổi tiếng với hình ảnh "cô gái váy vàng" trong show Địa Ngục Độc Thân. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo